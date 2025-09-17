Newsblog zur US-Politik Trump gibt umstrittene Empfehlungen zu Impfungen ab
Trump gibt umstrittene Empfehlungen zu Paracetamol ab. Die US-Regierung stuft die Antifa offiziell als "terroristische Organisation" ein. Alle Nachrichten im Newsblog.
Embed
Dienstag, 23. September
Trump gibt umstrittene Empfehlungen zu Paracetamol ab
Die US-Regierung will eine Ursache für Autismus bei Kindern entdeckt haben, wissenschaftliche Studien sprechen allerdings eine andere Sprache. US-Präsident Trump machte am Montag den Wirkstoff Paracetamol mit verantwortlich. Trump sagte, die Einnahme während der Schwangerschaft könne "mit einem stark erhöhten Autismusrisiko verbunden" sein. Zudem behauptete der Präsident, es gebe "keinen Grund", Neugeborene gegen die hochansteckende Infektionskrankheit Hepatitis B zu impfen.
In den USA ist Paracetamol als Acetaminophen bekannt und wird in Apotheken unter dem Namen Tylenol verkauft. Trump sagte bei einem Auftritt mit seinem Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., Frauen werde von der US-Regierung "dringend empfohlen, die Einnahme von Tylenol während der Schwangerschaft zu beschränken", außer es sei medizinisch notwendig. "Das gilt beispielsweise für Fälle von extrem hohem Fieber", betonte der Präsident.
Wissenschaftler sehen keine Belege für einen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Paracetamol durch Schwangere und einem erhöhten Autismus-Risiko bei ihren Kindern - im Gegenteil. Die US-Hochschule für Geburtshelfer und Gynäkologen (ACOG) in Washington gehört zu einer Reihe von Einrichtungen, die Tylenol als eine der sichersten Möglichkeiten zur Schmerzlinderung und Fiebersenkung während der Schwangerschaft empfehlen.
Trump forderte zudem Änderungen im Impfplan für Säuglinge bezüglich Hepatitis B. "Ich würde sagen, wartet, bis das Baby zwölf Jahre alt und ausgereift ist", sagte er. Der US-Präsident widersprach damit dem medizinischen Konsens, dass eine Übertragung der Krankheit von der Mutter am besten mit einer Impfung am ersten Lebenstag verhindert werden kann. Hepatitis B kann die Leber schädigen und Krebs verursachen.
Trump stuft Antifa offiziell als "terroristische Organisation" ein
US-Präsident Donald Trump hat die linke Antifa-Bewegung offiziell als "terroristische Organisation" eingestuft. Er unterzeichnete nach Angaben des Weißen Hauses am Montag (Ortszeit) ein entsprechendes Dekret. Der Schritt erfolgt nach dem tödlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk am 10. September.
Wegen eines "Musters politischer Gewalt", das darauf abziele, "rechtmäßige politische Aktivitäten zu unterdrücken und die Rechtsstaatlichkeit zu behindern", stufe er die Antifa-Bewegung als "inländische terroristische Organisation" ein, hieß es in dem Dekret.
Der weit gefasste Begriff "Antifa" steht für "antifaschistisch". Laut einer Untersuchung des Forschungsdiensts des US-Kongresses aus dem Jahr 2020 hat die Antifa in den USA keine Führungspersonen und keine Organisationsstruktur auf nationaler Ebene. Vielmehr bestehe sie aus "unabhängigen, radikalen, gleichgesinnten Gruppen und Einzelpersonen".
Montag, 22. September
Trump spricht bei Kirk-Trauerfeier mit Musk
Fast drei Monate nach seinem Zerwürfnis mit Donald Trump hat US-Milliardär Elon Musk an der Trauerfeier für den ultrarechten Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk teilgenommen und dabei zeitweise neben dem US-Präsidenten gesessen. Die beiden einstigen Vertrauten begrüßten sich am Sonntag mit einem Handschlag und sprachen miteinander, wie auf einem vom Weißen Haus im Onlinedienst X verbreiteten Video zu sehen ist.
Musk veröffentlichte ein Foto von sich und Trump bei der Trauerfeier und schrieb "Für Charlie" dazu. Der Tesla-Chef hatte Trump im Präsidentschaftswahlkampf im vergangenen Jahr mit schätzungsweise mehr als 270 Millionen Dollar (rund 230 Millionen Euro) unterstützt und ihm nach dessen Amtsantritt im Januar mehrere Monate als Berater für den Bürokratieabbau gedient.
Im Mai beendete Musk seine Tätigkeit bei der Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (Doge), um sich wieder mehr um seine Unternehmen kümmern zu können, zu denen der Autobauer Tesla und das Raumfahrtunternehmen SpaceX gehören. Ein Streit über ein Haushalts- und Steuergesetz von Trump führte im Juli dann zum Zerwürfnis: Die beiden Männer überzogen sich öffentlich mit Kritik und Drohungen.
Nordkoreas Kim stellt Bedingung für Gespräche mit den USA
Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat eine prinzipielle Gesprächsbereit gegenüber der US-Regierung signalisiert, sollte diese von ihrem Ziel einer nuklearen Abrüstung seines Landes absehen. "Wenn die USA ihre unrealistischen Vorstellungen von einer vollständigen Denuklearisierung aufgeben und (…) eine echte friedliche Koexistenz mit uns anstreben, gibt es für uns keinen Grund, uns den USA zu widersetzen", sagte Kim während einer Parlamentsrede am Sonntag. Darin sprach er auch davon, "noch gute Erinnerungen an den derzeitigen US-Präsidenten Trump" zu haben.
Gleichzeitig machte er deutlich, dass sein Land niemals auf Atomwaffen verzichten werde und sich auch nicht durch Sanktionen unter Druck setzen lasse. "Die Welt weiß sehr gut, was die USA tun, nachdem sie andere gezwungen haben, ihr Atomprogramm aufzugeben und abzurüsten", sagte Kim.
Donald Trump und Kim Jong Un hatten sich während der ersten Amtszeit des US-Präsidenten mehrfach zu Gesprächen getroffen. Neben zwei Gipfeltreffen in Singapur (2018) und Hanoi (2019) kam es auch zu einer kurzen Begegnung zwischen den zwei Staatschefs an der innerkoreanischen Grenze im Jahr 2019. Zuletzt hatte Trump im August vor Reportern im Weißen Haus gesagt, dass er eine "großartige Beziehung" zu Kim habe und ihn noch dieses Jahr treffen wolle. Bislang hält die US-Regierung an ihrem Ziel fest, Nordkorea nuklear vollständig abrüsten zu wollen. Das Land wird wegen seines Atomprogramms mit weitreichenden UN-Sanktionen sowie zusätzlichen US-Sanktionen belegt.
Trump: Rupert und Lachlan Murdoch könnten an TikTok-Deal beteiligt sein
Medienmogul Rupert Murdoch und sein Sohn Lachlan könnten nach Angaben von US-Präsident Donald Trump als Investoren an einem möglichen Weiterbetrieb der Videoplattform TikTok in den USA beteiligt sein. Ein "Mann namens Lachlan" sei an den Verhandlungen beteiligt. "Lachlan Murdoch, glaube ich", sagte Trump am Sonntag dem Sender Fox News. Auch dessen Vater Rupert werde "wahrscheinlich" der Gruppe der Investoren angehören. "Und noch ein paar andere, wirklich tolle Leute, sehr prominente Leute", sagte Trump, der zuvor bereits Oracle-Chef Larry Ellison und Dell-Chef Michael Dell als mögliche Investoren genannt hatte.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, dpa, Reuters