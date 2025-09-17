Newsblog zur US-Politik Rolltreppe bleibt stehen – Trump verlangt Untersuchung
Wegen einer stehen geliebenen Rolltreppe: Weißes Haus verlangt Untersuchung. Die US-Regierung fordert Anteil an einem Lithium-Konzern. Alle Nachrichten im Newsblog.
Mittwoch, 24. September
Stehen geliebene Rolltreppe: Weißes Haus verlangt Untersuchung
Nach dem Stehenbleiben einer Rolltreppe beim Besuch von US-Präsident Donald Trump bei den Vereinten Nationen hat das Weiße Haus eine Untersuchung gefordert. "Wenn jemand bei der UN die Rolltreppe absichtlich angehalten hat, als der Präsident und die First Lady sie betraten, muss diese Person sofort entlassen und untersucht werden", erklärte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt am Dienstag im Onlinedienst X.
Sie teilte zudem einen Bericht der "Times of London" vom Sonntag, wonach UN-Mitarbeiter gescherzt hätten, sie würden die Rolltreppen ausschalten und "ihm sagen, dass ihnen das Geld ausgegangen ist" angesichts der drastischen Kürzungen der US-Finanzmittel. Aufnahmen zeigten, wie Präsident Trump und First Lady Melania Trump auf die Rolltreppe im UN-Hauptquartier gingen, bevor diese kurz darauf plötzlich zum Stehen kam.
Nach Angaben der Vereinten Nationen gab es für das Stehenbleiben der Rolltreppe eine einfache Erklärung. "Der Sicherheitsmechanismus wurde versehentlich von jemandem ausgelöst, der vor dem Präsidenten auf der Rolltreppe stand", sagte Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, der Nachrichtenagentur AFP. Die Rolltreppe sei zurückgesetzt worden und bald wieder in Betrieb gegangen. Nach Angaben von AFP-Reportern sind die Rolltreppen im UN-Hauptquartier häufig außer Betrieb.
US-Regierung will Anteil an Lithium-Konzern im Gegenzug für Milliarden-Kredit
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will sich Insidern zufolge mit bis zu zehn Prozent an dem Minenbetreiber Lithium Americas beteiligen. Dies ist Teil von Neuverhandlungen über einen Kredit des Energieministeriums in Höhe von 2,26 Milliarden Dollar für das Lithium-Projekt Thacker Pass des Unternehmens, wie die Nachrichtenagentur Reuters von zwei mit den Gesprächen vertrauten Personen erfuhr. "Präsident Trump unterstützt dieses Projekt. Er will, dass es ein Erfolg wird und gleichzeitig fair gegenüber den Steuerzahlern ist", sagte ein Vertreter des Weißen Hauses. "Aber es gibt kein Geld umsonst."
Thacker Pass im Bundesstaat Nevada soll nach ihrer für 2028 geplanten Eröffnung die größte Lithium-Mine der westlichen Hemisphäre werden. Der Autobauer General Motors ist an dem Projekt beteiligt und will das Lithium für seine Elektrofahrzeuge nutzen. Die Nachricht ließ die Aktie von Lithium Americas im nachbörslichen Handel um rund 80 Prozent auf 5,54 Dollar steigen. Grund für die Neuverhandlungen sind Zweifel der Regierung an der Fähigkeit des Unternehmens, den Kredit angesichts niedriger Lithiumpreise zurückzuzahlen.
Das Projekt gilt als entscheidend für den Aufbau einer heimischen Lieferkette für den Batterierohstoff und soll die Abhängigkeit von China verringern. Die USA produzieren bislang weniger als 5000 Tonnen Lithium pro Jahr. China ist nicht nur einer der größten Produzenten, sondern dominiert vor allem die Weiterverarbeitung. Mehr als 75 Prozent des weltweiten Lithiums werden dort zu Batteriematerial veredelt. Thacker Pass allein soll in der ersten Phase 40.000 Tonnen pro Jahr fördern.
Dienstag, 23. September
Fed-Chef Powell: Stehen vor "herausfordernder Situation"
US-Notenbankchef Jerome Powell gibt den Finanzmärkten mit Blick auf den weiteren Zinskurs keine klaren Signale. Die Zentralbank sei mit einer "herausfordernden Situation" konfrontiert, sagte er am Dienstag in einer Rede in Providence im Bundesstaat Rhode Island: "Die kurzfristigen Inflationsrisiken sind nach oben und die Beschäftigungsrisiken nach unten gerichtet." Dies führe zu einem Dilemma für die Notenbank, die im Rahmen ihres Doppelmandats stabile Preise und Vollbeschäftigung fördern soll. "Es gibt keinen risikolosen Weg", sagte Powell. Man müsse beide Mandate im Blick halten und einen Kompromiss finden.
Wenn die Zinszügel zu stark gelockert würden, könnte die Inflationsbekämpfung zu kurz kommen, erläuterte Powell. Aber auch ein zu zögerlicher Kurs könne schädlich sein: "Wenn wir die restriktive Politik zu lange beibehalten, könnte sich der Arbeitsmarkt unnötig abschwächen." Er räumte ein, dass es Grund zur Sorge um den Arbeitsmarkt gebe. Das Beschäftigungswachstum in den vergangenen drei Monaten liege durchschnittlich bei rund 25.000 und damit unter der Schwelle, die für eine konstante Arbeitslosenquote erforderlich sei. Andere Arbeitsmarktindikatoren seien jedoch weitgehend stabil.
US-Präsident Donald Trump hat den unabhängigen Zentralbankchef immer wieder scharf kritisiert und ihn zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt. "Wann immer wir Entscheidungen treffen, denken wir niemals über politische Aspekte nach", betonte Powell bei einer Frage- und Antwort-Runde nach seiner Rede. Man betrachte die Dinge nicht aus einer parteipolitischen Brille, sondern richte die Geldpolitik nach dem Mandat aus und dem, was für die Bürger mittelfristig am besten sei.
Trump spricht sich für Abschuss russischer Kampfjets aus
US-Präsident Donald Trump hat sich am Rande der UN-Generalversammlung für einen Abschuss russischer Kampfjets ausgesprochen, wenn diese den Nato-Luftraum verletzen. "Ja, das denke ich", sagte Trump bei einer Zusammenkunft mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Dienstag auf die entsprechende Frage eines Reporters.
Vergangenen Freitag waren drei russische Kampfjets zwölf Minuten lang in den Luftraum des EU-Staats und Nato-Mitglieds Estland eingedrungen. Estlands Regierung hatte deshalb den Nato-Rat zu Beratungen eingerufen. In Deutschland hatte sich auch der CDU-Außenpolitiker für einen Abschuss von russischen Kampfjets bei einer Verletzung des Nato-Luftraums ausgesprochen.
Estland verfügt über keine eigene Luftwaffe. Die Luftraumüberwachung übernehmen daher die Nato-Verbündeten im Rotationsverfahren. Auch die Bundeswehr ist am sogenannten Air-Policing beteiligt.
Trump tritt als Weltherrscher auf
Donald Trump inszeniert sich bei der UN-Generalversammlung als Weltenlenker. Dabei verspottet er die Vereinten Nationen samt ihren Mitgliedsstaaten. Die Wahrheit aber sieht wenig ruhmreich aus für den US-Präsidenten. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Kommentar im Video: Knallharte Attacke vor Baerbocks Augen
Mit einer überlangen Rede vor der UN-Generalversammlung ruft Donald Trump Empörung hervor – und nutzt die Bühne für scharfe Attacken gegen Europa und Deutschland. Sehen Sie hier den Video-Kommentar unseres US-Korrespondenten Bastian Brauns.
