Newsblog zur US-Politik Trump kündigt Treffen mit Chinas Staatschef Xi an

Xi Jinping und Donald Trump 2017 in Peking: Die beiden Staatschefs wollen sich nun im Herbst in Südkorea treffen. (Quelle: Lan Hongguang)

Trump kündigt an, Chinas Staatspräsidenten Xi im Herbst treffen zu wollen. Kirks Tod soll wohl für eine Rekrutierungskampagne des US-Militärs herhalten. Alle Nachrichten im Newsblog.

Freitag, 19. September

Trump trifft Xi im Herbst

US-Präsident Donald Trump wird Chinas Staatschef Xi Jinping nach eigenen Angaben in diesem Herbst beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea treffen. In seinem Telefonat mit Xi habe er an diesem Freitag zudem vereinbart, dass er Anfang nächsten Jahres nach China reisen werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Weiter kündigte er an, dass Chinas Staatspräsident Xi auch "zu einer angemessenen Zeit" beabsichtige, in die USA zu reisen. Bis dahin, schrieb Trump, wolle man weiter telefonisch im Austausch bleiben.

Die Spitze des US-Verteidigungsministeriums erwägt wohl, den Tod des ultrarechten Influencers Charlie Kirk zur Rekrutierung von Soldaten zu nutzen. Wie das US-amerikanische Medium "NBC News" unter Berufung auf Insider berichtet, plane man im Pentagon eine entsprechende Rekrutierungskampagne. Sie soll junge Menschen dazu ermutigen, Kirks Erbe zu ehren, indem sie dem Militär beitreten, heißt es.

Auch über mögliche Slogans diskutiere man im Verteidigungsministerium bereits. Zur Auswahl stehe unter anderem: "Charlie hat eine Generation von Kriegern erweckt", verrieten die Insider laut "NBC News".

New Yorker Abgeordnete nach Protest gegen ICE verhaftet

Bei Anti-ICE-Protesten kommt es in New York zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und staatlichen Behörden. Mehrere Politiker werden abgeführt.

Milliardenpaket: Trump lehnt wohl Militärhilfe für Taiwan ab

US-Präsident Donald Trump hat einem Bericht zufolge in den vergangenen Monaten die Genehmigung milliardenschwerer Militärhilfen für Taiwan abgelehnt. Wie die "Washington Post" am Donnerstag berichtete, verweigerte Trump Taiwan Militärhilfen in Höhe von 400 Millionen Dollar (rund 340 Millionen Euro), während er mit Peking über ein Handelsabkommen und ein mögliches Gipfeltreffen verhandelt.

Ein Mitarbeiter im Weißen Haus sagte der Zeitung, dass die Entscheidung über das Hilfspaket noch nicht endgültig sei. Ein solcher Schritt würde eine deutliche Abkehr von der bisherigen US-Politik gegenüber der selbstverwalteten und von China bedrohten Insel bedeuten. Unter Trumps Vorgänger Joe Biden hatte Washington Taipeh Militärhilfen in Höhe von mehr als zwei Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt.