Newsblog zur US-Politik Trump stuft linke Bewegung als Terrororganisation ein

Von afp , dpa , reuters , t-online , jcz , FIN , mk , jha , ne , aj , KON , cc Aktualisiert am 18.09.2025 - 04:08 Uhr Lesedauer: 7 Min.

Trump lässt die Antifa-Bewegung als Terrororganisation einstufen. (Quelle: Jose Luis Magana/FR159526 AP/AP/dpa/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Trump stuft Antifa als Terrororganisation ein. Barack Obama erhebt schwere Vorwürfe gegen Donald Trump. Alle Nachrichten im Newsblog.

Donnerstag, 18. September

Loading...

Trump: Einstufung von Antifa als "terroristische Organisation"

US-Präsident Donald Trump stuft die linke Antifa-Bewegung nach eigenen Worten als "terroristische Organisation" ein. Er werde zudem "dringend empfehlen, dass diejenigen, die die Antifa finanzieren, im Einklang mit den höchsten rechtlichen Standards und Praktiken gründlich untersucht werden", erklärte Trump am Mittwoch (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social. Die Antifa-Bewegung bezeichnete er als eine "kranke, gefährliche, radikal linke Katastrophe".

Allerdings handelt es sich bei der Antifa um eine schwer zu definierende, dezentralisierte Bewegung ohne feste Organisationsform. Die Einstufung könnte daher schwerwiegende Folgen für die Demokratie haben, denn wen die Trump-Administration zur Antifa zählt, bleibt der Regierung vorbehalten. Im Prinzip ließe sich fortan jeder politische Gegner mit diesem Gesetz zum Terroristen erklären.

Trump hatte am Montag mit einer solchen Einstufung gedroht. Zuvor hatte der Trump-Berater und stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, gesagt, die Regierung werde die "heimische Terrorbewegung" zerschlagen, die hinter dem Attentäter auf den ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk stecke.

Mittwoch, 17. September

Obama warnt Trump: "Dann haben wir ein Problem"

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama warnt nach dem Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk vor einer Zunahme politisch motivierter Gewalt in den USA – und kritisiert seinen republikanischen Nachfolger Donald Trump in ungewöhnlich scharfem Ton. "Wir befinden uns zweifellos an einem Scheidepunkt", sagte der Demokrat bei einer Veranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania. Gewalt dürfe niemals als Mittel politischer Auseinandersetzung akzeptiert werden. "Egal, wo man politisch steht – was Charlie Kirk passiert ist, war entsetzlich und eine Tragödie", betonte Obama.

Er habe viele Positionen Kirks – etwa herabwürdigende Äußerungen über schwarze Frauen wie seine Ehefrau Michelle oder Verfassungsrichterin Ketanji Brown Jackson – klar abgelehnt. Damit bezog er sich auf Kirks Behauptung, den beiden Frauen fehle es an ausreichender "geistiger Kapazität". Das ändere aber nichts daran, dass Kirks Tod ein schwerer Verlust für Familie und Anhänger sei, sagte Obama. Er trauere um ihn und mit dessen Angehörigen.