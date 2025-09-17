Newsblog zur US-Politik Milliardenpaket: Trump lehnt wohl Militärhilfe für Taiwan ab

US-Präsident Donald Trump: Er hat wohl milliardenschwere Hilfen für den Taiwan zurückgehalten. (Quelle: IMAGO/Andrew Thomas/imago)

Trump wendet sich wohl von der bisherigen Taiwan-Politik der USA ab. Der US-Senat segnet 48 Trump-Kandidaten ab. Alle Nachrichten im Newsblog.

Freitag, 19. September

New Yorker Abgeordnete nach Protest gegen ICE verhaftet

Bei Anti-ICE-Protesten kommt es in New York zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und staatlichen Behörden. Mehrere Politiker werden abgeführt.

Milliardenpaket: Trump lehnt wohl Militärhilfe für Taiwan ab

US-Präsident Donald Trump hat einem Bericht zufolge in den vergangenen Monaten die Genehmigung milliardenschwerer Militärhilfen für Taiwan abgelehnt. Wie die "Washington Post" am Donnerstag berichtete, verweigerte Trump Taiwan Militärhilfen in Höhe von 400 Millionen Dollar (rund 340 Millionen Euro), während er mit Peking über ein Handelsabkommen und ein mögliches Gipfeltreffen verhandelt.

Ein Mitarbeiter im Weißen Haus sagte der Zeitung, dass die Entscheidung über das Hilfspaket noch nicht endgültig sei. Ein solcher Schritt würde eine deutliche Abkehr von der bisherigen US-Politik gegenüber der selbstverwalteten und von China bedrohten Insel bedeuten. Unter Trumps Vorgänger Joe Biden hatte Washington Taipeh Militärhilfen in Höhe von mehr als zwei Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt.

Dem Bericht zufolge trafen sich Verteidigungsvertreter aus Taiwan und den USA im August in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska. Bei den Gesprächen sei es um Waffenverkäufe "im Wert von mehreren Milliarden Dollar" gegangen. Das Paket umfasste demnach unter anderem Drohnen, Raketen und Sensoren zur Überwachung der Küste der Insel. Die Insel bleibt trotz der Steigerung ihrer Militärausgaben weiterhin stark von den USA abhängig, um einen möglichen Angriff Chinas abzuwehren.

FCC-Chef erwägt Untersuchung gegen ABC-Show

Der Vorsitzende der amerikanischen Rundfunkbehörde FCC, Brendan Carr, hat am Donnerstag erklärt, es könne "lohnenswert" sein, eine Untersuchung der ABC-Sendung "The View" in Betracht zu ziehen. Die Aussage kommt vor dem Hintergrund der Absetzung der Show des Talkshowmoderators Jimmy Kimmel. angesichts der Kontroverse um die Entlassung des Late-Night-Moderators Jimmy Kimmel. "Man könnte argumentieren, dass 'The View' eine echte Nachrichtensendung ist, aber ich bin mir da nicht so sicher", sagte Carr während eines Auftritts in der CNN-Sendung "The Arena".