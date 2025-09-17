Newsblog zur US-Politik Richter stoppt Trumps Milliardenklage gegen "New York Times"
US-Richter weist Trumps Milliardenklage vorerst zurück.Trump kündigt an, Chinas Staatspräsidenten Xi im Herbst treffen zu wollen. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- US-Richter stoppt vorerst Trump-Klage gegen die "New York Times"
- Trump trifft Xi im Herbst
- US-Militär will offenbar mit Kirks Namen Soldaten rekrutieren
- Milliardenpaket: Trump lehnt wohl Militärhilfe für Taiwan ab
- FCC-Chef erwägt Untersuchung gegen ABC-Show
- US-Senat winkt 48 Trump-Kandidaten durch
- Statt Kimmel: US-Sender zeigt Sondersendung zum Gedenken an Kirk
- US-Gericht ordnet Abschiebung von Aktivist Machmud Chalil an
Freitag, 19. September
US-Richter stoppt vorerst Trump-Klage gegen die "New York Times"
Ein US-Richter hat am Freitag die 15-Milliarden-Dollar-Klage von Donald Trump gegen die "New York Times" und mehrere ihrer Journalisten zurückgewiesen. Aus Gerichtsunterlagen geht jedoch hervor, dass Trump die Möglichkeit erhält, seine Klage nachträglich anzupassen.
Der zuständige Richter erklärte, Trumps Klage verstoße gegen eine Bundesvorschrift, die eine "kurze und klare Darstellung" der Forderung verlange, um den Anspruch auf Entschädigung zu belegen. Zu Beginn der Woche hatte Trump eine umfangreiche Klageschrift eingereicht, in der er der renommierten US-Zeitung vorwarf, als "Sprachrohr" der Demokratischen Partei zu agieren und "falsche sowie diffamierende Inhalte" über ihn zu verbreiten.
Trump trifft Xi im Herbst
US-Präsident Donald Trump wird Chinas Staatschef Xi Jinping nach eigenen Angaben in diesem Herbst beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea treffen. In seinem Telefonat mit Xi habe er an diesem Freitag zudem vereinbart, dass er Anfang nächsten Jahres nach China reisen werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Weiter kündigte er an, dass Chinas Staatspräsident Xi auch "zu einer angemessenen Zeit" beabsichtige, in die USA zu reisen. Bis dahin, schrieb Trump, wolle man weiter telefonisch im Austausch bleiben.
US-Militär will offenbar mit Kirks Namen Soldaten rekrutieren
Die Spitze des US-Verteidigungsministeriums erwägt wohl, den Tod des ultrarechten Influencers Charlie Kirk zur Rekrutierung von Soldaten zu nutzen. Wie das US-amerikanische Medium "NBC News" unter Berufung auf Insider berichtet, plane man im Pentagon eine entsprechende Rekrutierungskampagne. Sie soll junge Menschen dazu ermutigen, Kirks Erbe zu ehren, indem sie dem Militär beitreten, heißt es.
Auch über mögliche Slogans diskutiere man im Verteidigungsministerium bereits. Zur Auswahl stehe unter anderem: "Charlie hat eine Generation von Kriegern erweckt", verrieten die Insider laut "NBC News".
New Yorker Abgeordnete nach Protest gegen ICE verhaftet
Bei Anti-ICE-Protesten kommt es in New York zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und staatlichen Behörden. Mehrere Politiker werden abgeführt.
Milliardenpaket: Trump lehnt wohl Militärhilfe für Taiwan ab
US-Präsident Donald Trump hat einem Bericht zufolge in den vergangenen Monaten die Genehmigung milliardenschwerer Militärhilfen für Taiwan abgelehnt. Wie die "Washington Post" am Donnerstag berichtete, verweigerte Trump Taiwan Militärhilfen in Höhe von 400 Millionen Dollar (rund 340 Millionen Euro), während er mit Peking über ein Handelsabkommen und ein mögliches Gipfeltreffen verhandelt.
Ein Mitarbeiter im Weißen Haus sagte der Zeitung, dass die Entscheidung über das Hilfspaket noch nicht endgültig sei. Ein solcher Schritt würde eine deutliche Abkehr von der bisherigen US-Politik gegenüber der selbstverwalteten und von China bedrohten Insel bedeuten. Unter Trumps Vorgänger Joe Biden hatte Washington Taipeh Militärhilfen in Höhe von mehr als zwei Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt.
Dem Bericht zufolge trafen sich Verteidigungsvertreter aus Taiwan und den USA im August in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska. Bei den Gesprächen sei es um Waffenverkäufe "im Wert von mehreren Milliarden Dollar" gegangen. Das Paket umfasste demnach unter anderem Drohnen, Raketen und Sensoren zur Überwachung der Küste der Insel. Die Insel bleibt trotz der Steigerung ihrer Militärausgaben weiterhin stark von den USA abhängig, um einen möglichen Angriff Chinas abzuwehren.
FCC-Chef erwägt Untersuchung gegen ABC-Show
Der Vorsitzende der amerikanischen Rundfunkbehörde FCC, Brendan Carr, hat am Donnerstag erklärt, es könne "lohnenswert" sein, eine Untersuchung der ABC-Sendung "The View" in Betracht zu ziehen. Die Aussage kommt vor dem Hintergrund der Absetzung der Show des Talkshowmoderators Jimmy Kimmel. "Man könnte argumentieren, dass 'The View' eine echte Nachrichtensendung ist, aber ich bin mir da nicht so sicher", sagte Carr während eines Auftritts in der CNN-Sendung "The Arena".
"Und ich denke, es lohnt sich, dass die FCC untersucht, ob 'The View' und einige der anderen Programme, die sie haben, noch als echte Nachrichtensendungen gelten und daher von den vom Kongress festgelegten Gleichstellungsvorschriften ausgenommen sind", fügte er hinzu.
- Präsident attackiert Sender: Trump: "Seien Sie still"
Trump droht weiteren US-Sendern
In den USA geht die Angst um. Die Demokraten fürchten, dass die Trump-Regierung die Meinungsfreiheit abschaffen könnte. Sie fordern "reale Konsequenzen". Trump droht derweil kritischen Sendern mit Lizenzentzug. Lesen Sie hier mehr über Trumps Versuche, die Pressefreiheit einzuschränken.
US-Senat winkt 48 Trump-Kandidaten durch
Der US-Senat hat am Donnerstag auf einen Schlag 48 von Präsident Donald Trump vorgeschlagene Kandidaten für Diplomaten-, Militär- und andere Regierungsposten bestätigt. Unter den bestätigten Botschaftern sind die frühere Fox-News-Moderatorin Kimberly Guilfoyle für den Posten in Griechenland sowie Callista Gingrich für die Schweiz und Liechtenstein.
Guilfoyle ist die ehemalige Verlobte von Trumps Sohn Donald Trump Jr., Gingrich ist die Ehefrau des früheren republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich. Zudem wurden unter anderem stellvertretende Minister für das Heer und die Luftwaffe bestätigt. Die Abstimmung endete mit 51 zu 47 Stimmen. Die Republikaner stimmten für und die Demokraten gegen das Personalpaket. Zwei Republikaner nahmen nicht an der Abstimmung teil.
