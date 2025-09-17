Ein Mitarbeiter im Weißen Haus sagte der Zeitung, dass die Entscheidung über das Hilfspaket noch nicht endgültig sei. Ein solcher Schritt würde eine deutliche Abkehr von der bisherigen US-Politik gegenüber der selbstverwalteten und von China bedrohten Insel bedeuten. Unter Trumps Vorgänger Joe Biden hatte Washington Taipeh Militärhilfen in Höhe von mehr als zwei Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt.

Dem Bericht zufolge trafen sich Verteidigungsvertreter aus Taiwan und den USA im August in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska. Bei den Gesprächen sei es um Waffenverkäufe "im Wert von mehreren Milliarden Dollar" gegangen. Das Paket umfasste demnach unter anderem Drohnen, Raketen und Sensoren zur Überwachung der Küste der Insel. Die Insel bleibt trotz der Steigerung ihrer Militärausgaben weiterhin stark von den USA abhängig, um einen möglichen Angriff Chinas abzuwehren.

FCC-Chef erwägt Untersuchung gegen ABC-Show

Der Vorsitzende der amerikanischen Rundfunkbehörde FCC, Brendan Carr, hat am Donnerstag erklärt, es könne "lohnenswert" sein, eine Untersuchung der ABC-Sendung "The View" in Betracht zu ziehen. Die Aussage kommt vor dem Hintergrund der Absetzung der Show des Talkshowmoderators Jimmy Kimmel. "Man könnte argumentieren, dass 'The View' eine echte Nachrichtensendung ist, aber ich bin mir da nicht so sicher", sagte Carr während eines Auftritts in der CNN-Sendung "The Arena".

"Und ich denke, es lohnt sich, dass die FCC untersucht, ob 'The View' und einige der anderen Programme, die sie haben, noch als echte Nachrichtensendungen gelten und daher von den vom Kongress festgelegten Gleichstellungsvorschriften ausgenommen sind", fügte er hinzu.

Trump droht weiteren US-Sendern

In den USA geht die Angst um. Die Demokraten fürchten, dass die Trump-Regierung die Meinungsfreiheit abschaffen könnte. Sie fordern "reale Konsequenzen". Trump droht derweil kritischen Sendern mit Lizenzentzug. Lesen Sie hier mehr über Trumps Versuche, die Pressefreiheit einzuschränken.

Der US-Senat hat am Donnerstag auf einen Schlag 48 von Präsident Donald Trump vorgeschlagene Kandidaten für Diplomaten-, Militär- und andere Regierungsposten bestätigt. Unter den bestätigten Botschaftern sind die frühere Fox-News-Moderatorin Kimberly Guilfoyle für den Posten in Griechenland sowie Callista Gingrich für die Schweiz und Liechtenstein.

Guilfoyle ist die ehemalige Verlobte von Trumps Sohn Donald Trump Jr., Gingrich ist die Ehefrau des früheren republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich. Zudem wurden unter anderem stellvertretende Minister für das Heer und die Luftwaffe bestätigt. Die Abstimmung endete mit 51 zu 47 Stimmen. Die Republikaner stimmten für und die Demokraten gegen das Personalpaket. Zwei Republikaner nahmen nicht an der Abstimmung teil.