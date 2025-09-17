Newsblog zur US-Politik Trump droht Taliban: "Werden schlimme Dinge passieren"
Der US-Präsident will einen Luftwaffenstützpunkt von den Taliban zurück. Kalifornien verschärft Regeln für ICE-Mitarbeiter. Alle Nachrichten im Newsblog.
Embed
Sonntag, 21. September
Trump droht Taliban wegen Militärbasis Bagram
US-Präsident Donald Trump hat seine Forderung nach einer Rückgabe des US-Luftwaffenstützpunkts Bagram in Afghanistan erneuert – und mit einer unkonkreten Drohung an die radikalislamischen Taliban verknüpft. "Wenn Afghanistan den Luftwaffenstützpunkt Bagram nicht an diejenigen zurückgibt, die ihn gebaut haben, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, werden schlimme Dinge passieren", schrieb Trump am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social.
Trump hatte am Donnerstag bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien erstmals öffentlich erwähnt, dass seine Regierung den 2021 aufgegebenen Luftwaffenstützpunkt Bagram zurückhaben will. "Wir wollen diesen Stützpunkt zurück", sagte er bei einer Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer. Einer der Gründe, warum die USA die Basis zurück haben wollten, sei, dass sie "eine Stunde entfernt von dem Ort liegt, wo China seine Atomwaffen herstellt".
Trump hatte die Aufgabe des Stützpunkts seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus wiederholt kritisiert, vor allem im Zusammenhang mit seiner Kritik am US-Truppenabzug aus Afghanistan unter seinem Vorgänger Joe Biden. Trump beklagte sich auch über den wachsenden Einfluss Chinas in Afghanistan.
Als Trump am Samstag am Weißen Haus von Journalisten gefragt wurde, ob er erwäge, US-Soldaten zur Rückeroberung von Bagram nach Afghanistan zu schicken, sagte er: "Darüber werden wir nicht reden, aber wir reden jetzt mit Afghanistan und wir wollen ihn zurück, und zwar bald, sofort. Und wenn sie es nicht tun, werden Sie erfahren, was ich tun werde."
US-Präsident fordert Verfahren gegen politische Gegner
Senator Adam Schiff und die Generalstaatsanwältin Letitia James sind Donald Trump schon länger ein Dorn im Auge. Nun fordert er Ermittlungen gegen sie – andernfalls befürchtet er einen Verlust von Glaubwürdigkeit.
Trump macht Vertraute zur Bundesstaatsanwältin
Nach öffentlichem Druck auf seine Justizministerin hat US-Präsident Donald Trump eine Vertraute zur neuen Bundesstaatsanwältin für einen wichtigen Bezirk ernannt. Trump teilte am Samstag mit, er habe seine frühere Anwältin Lindsey Halligan für den Posten im östlichen Bezirk von Virginia nominiert. "Pam Bondi macht als Justizministerin der Vereinigten Staaten eine großartige Arbeit. (...) Sie braucht aber eine harte Staatsanwältin im östlichen Bezirk von Virginia, wie meine Empfehlung Lindsey Halligan, um voranzukommen", schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Halligan hatte Trump nach der Durchsuchung seines Anwesens Mar-a-Lago in der Affäre um geheime Regierungsdokumente vertreten.
Halligan ersetzt Erik Siebert, der am Freitag zurückgetreten war, nachdem der Präsident seine Ablösung gefordert hatte
Deal mit TikTok soll stehen
Die Vereinbarung über das US-Geschäft von Tiktok soll nach Angaben des Weißen Hauses voraussichtlich in den kommenden Tagen unterzeichnet werden. "Wir sind zu 100 Prozent überzeugt, dass der Deal jetzt steht, und dieser Deal muss nur noch unterschrieben werden", sagte Sprecherin Karoline Leavitt dem TV-Sender Fox News.
Das US-Geschäft werde mehrheitlich amerikanischen Investoren gehören, sagte Leavitt. Um "Daten und Privatsphäre" werde sich der Software-Riese Oracle kümmern. Laut Medienberichten soll der Oracle-Konzern, hinter dem Trump-Unterstützer Larry Ellison steht, auch unter den Besitzern des US-Geschäfts von Tiktok sein. Als weitere nannte das "Wall Street Journal" jüngst die Finanzinvestoren Silver Lake und Andreessen Horowitz. Dem Bericht zufolge sollen die bisherigen Investoren rund 20 Prozent der Anteile behalten.
Newsom erlässt Regeln gegen Trumps" Geheimpolizei"
Im US-Bundesstaat Kalifornien gelten künftig strengere Regeln für Beamte von Einwanderungs- und anderen Bundesbehörden. Gouverneur Gavin Newsom - ein Demokrat und lautstarker Kritiker von US-Präsident Donald Trump - unterzeichnete in Los Angeles ein Gesetzespaket, das unter anderem vorschreibt, dass Einsatzkräfte klar identifizierbar sein müssen. Das Tragen von Masken wird ihnen dabei weitgehend untersagt. Der Schritt dürfte in Washington als Einladung zu einer weiteren - und womöglich auch juristischen - Konfrontation mit dem Gouverneur verstanden werden.
Das Gesetz sieht außerdem einen besonderen Schutz von Migranten in Krankenhäusern und Schulen vor. Hintergrund ist, dass unter Trump Regelungen aufgehoben wurden, die solche Einrichtungen bisher weitgehend von Einsätzen der Einwanderungsbehörden ausgenommen hatten. Newsom begründete die Maßnahmen mit dem Schutz von Migranten vor Trumps "Geheimpolizei", die Gemeinden terrorisiere.
Samstag, 20. September
Trump prangert negative Berichterstattung über sich als "illegal" an
US-Präsident Donald Trump hat einen Großteil der Berichterstattung von US-Medien über sich als "illegal" bezeichnet. "Sie werden eine großartige Geschichte nehmen, und sie werden sie schlecht machen", sagte Trump am Freitag (Ortszeit). Er denke, das sei "wirklich illegal". Die Organisation Reporter ohne Grenzen beklagte unterdessen eine "Eskalation" in den USA im Vorgehen gegen Trump-kritische Journalisten und Medien seit dem Mordanschlag auf den ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk.
Trump sagte vor Reportern im Weißen Haus, 97 Prozent der Berichterstattung über ihn und seine Regierung seien "schlecht". Er führte jedoch nicht aus, inwiefern solche kritische Berichterstattung "illegal" sein könnte.
Trump geht seit seinem Amtsantritt im Januar in beispielloser Weise gegen Medien vor, die nach seiner Darstellung Lügen und Falschinformationen über ihn und seine Regierung verbreiten. So verklagte er vor einigen Tagen die "New York Times" wegen angeblicher Verleumdung auf eine Entschädigungssumme von 15 Milliarden Dollar (rund 12,7 Milliarden Euro).
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, dpa, Reuters