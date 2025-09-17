Newsblog zur US-Politik Trump droht Taliban: "Werden schlimme Dinge passieren"

Taliban-Militärparade auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram (Archivbild): Im August 2024 feierten die radikalislamischen Herrscher Afghanistans das dreijährige Jubiläum ihrer Machtübernahme. (Quelle: IMAGO/SalamPix/ABACA/imago)

Der US-Präsident will einen Luftwaffenstützpunkt von den Taliban zurück. Kalifornien verschärft Regeln für ICE-Mitarbeiter. Alle Nachrichten im Newsblog.

Sonntag, 21. September

Trump droht Taliban wegen Militärbasis Bagram

US-Präsident Donald Trump hat seine Forderung nach einer Rückgabe des US-Luftwaffenstützpunkts Bagram in Afghanistan erneuert – und mit einer unkonkreten Drohung an die radikalislamischen Taliban verknüpft. "Wenn Afghanistan den Luftwaffenstützpunkt Bagram nicht an diejenigen zurückgibt, die ihn gebaut haben, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, werden schlimme Dinge passieren", schrieb Trump am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social.

Trump hatte am Donnerstag bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien erstmals öffentlich erwähnt, dass seine Regierung den 2021 aufgegebenen Luftwaffenstützpunkt Bagram zurückhaben will. "Wir wollen diesen Stützpunkt zurück", sagte er bei einer Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer. Einer der Gründe, warum die USA die Basis zurück haben wollten, sei, dass sie "eine Stunde entfernt von dem Ort liegt, wo China seine Atomwaffen herstellt".

Trump hatte die Aufgabe des Stützpunkts seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus wiederholt kritisiert, vor allem im Zusammenhang mit seiner Kritik am US-Truppenabzug aus Afghanistan unter seinem Vorgänger Joe Biden. Trump beklagte sich auch über den wachsenden Einfluss Chinas in Afghanistan.

Als Trump am Samstag am Weißen Haus von Journalisten gefragt wurde, ob er erwäge, US-Soldaten zur Rückeroberung von Bagram nach Afghanistan zu schicken, sagte er: "Darüber werden wir nicht reden, aber wir reden jetzt mit Afghanistan und wir wollen ihn zurück, und zwar bald, sofort. Und wenn sie es nicht tun, werden Sie erfahren, was ich tun werde."

