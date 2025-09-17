US-Regierung will Anteil an Lithium-Konzern im Gegenzug für Milliarden-Kredit

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will sich Insidern zufolge mit bis zu zehn Prozent an dem Minenbetreiber Lithium Americas beteiligen. Dies ist Teil von Neuverhandlungen über einen Kredit des Energieministeriums in Höhe von 2,26 Milliarden Dollar für das Lithium-Projekt Thacker Pass des Unternehmens, wie die Nachrichtenagentur Reuters von zwei mit den Gesprächen vertrauten Personen erfuhr. "Präsident Trump unterstützt dieses Projekt. Er will, dass es ein Erfolg wird und gleichzeitig fair gegenüber den Steuerzahlern ist", sagte ein Vertreter des Weißen Hauses. "Aber es gibt kein Geld umsonst."

Thacker Pass im Bundesstaat Nevada soll nach ihrer für 2028 geplanten Eröffnung die größte Lithium-Mine der westlichen Hemisphäre werden. Der Autobauer General Motors ist an dem Projekt beteiligt und will das Lithium für seine Elektrofahrzeuge nutzen. Die Nachricht ließ die Aktie von Lithium Americas im nachbörslichen Handel um rund 80 Prozent auf 5,54 Dollar steigen. Grund für die Neuverhandlungen sind Zweifel der Regierung an der Fähigkeit des Unternehmens, den Kredit angesichts niedriger Lithiumpreise zurückzuzahlen.

Das Projekt gilt als entscheidend für den Aufbau einer heimischen Lieferkette für den Batterierohstoff und soll die Abhängigkeit von China verringern. Die USA produzieren bislang weniger als 5000 Tonnen Lithium pro Jahr. China ist nicht nur einer der größten Produzenten, sondern dominiert vor allem die Weiterverarbeitung. Mehr als 75 Prozent des weltweiten Lithiums werden dort zu Batteriematerial veredelt. Thacker Pass allein soll in der ersten Phase 40.000 Tonnen pro Jahr fördern.

Dienstag, 23. September

Fed-Chef Powell: Stehen vor "herausfordernder Situation"

US-Notenbankchef Jerome Powell gibt den Finanzmärkten mit Blick auf den weiteren Zinskurs keine klaren Signale. Die Zentralbank sei mit einer "herausfordernden Situation" konfrontiert, sagte er am Dienstag in einer Rede in Providence im Bundesstaat Rhode Island: "Die kurzfristigen Inflationsrisiken sind nach oben und die Beschäftigungsrisiken nach unten gerichtet." Dies führe zu einem Dilemma für die Notenbank, die im Rahmen ihres Doppelmandats stabile Preise und Vollbeschäftigung fördern soll. "Es gibt keinen risikolosen Weg", sagte Powell. Man müsse beide Mandate im Blick halten und einen Kompromiss finden.

Wenn die Zinszügel zu stark gelockert würden, könnte die Inflationsbekämpfung zu kurz kommen, erläuterte Powell. Aber auch ein zu zögerlicher Kurs könne schädlich sein: "Wenn wir die restriktive Politik zu lange beibehalten, könnte sich der Arbeitsmarkt unnötig abschwächen." Er räumte ein, dass es Grund zur Sorge um den Arbeitsmarkt gebe. Das Beschäftigungswachstum in den vergangenen drei Monaten liege durchschnittlich bei rund 25.000 und damit unter der Schwelle, die für eine konstante Arbeitslosenquote erforderlich sei. Andere Arbeitsmarktindikatoren seien jedoch weitgehend stabil.