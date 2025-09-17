Newsblog zur US-Politik Fed-Chef Powell: Stehen vor "herausfordernder Situation"
Der US-Notenbankchef sorgt sich um den Arbeitsmarkt. Der US-Präsident äußert sich zu russischen Luftraumverletzungen. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Embed
Dienstag, 23. September
Fed-Chef Powell: Stehen vor "herausfordernder Situation"
US-Notenbankchef Jerome Powell gibt den Finanzmärkten mit Blick auf den weiteren Zinskurs keine klaren Signale. Die Zentralbank sei mit einer "herausfordernden Situation" konfrontiert, sagte er am Dienstag in einer Rede in Providence im Bundesstaat Rhode Island: "Die kurzfristigen Inflationsrisiken sind nach oben und die Beschäftigungsrisiken nach unten gerichtet." Dies führe zu einem Dilemma für die Notenbank, die im Rahmen ihres Doppelmandats stabile Preise und Vollbeschäftigung fördern soll. "Es gibt keinen risikolosen Weg", sagte Powell. Man müsse beide Mandate im Blick halten und einen Kompromiss finden.
Wenn die Zinszügel zu stark gelockert würden, könnte die Inflationsbekämpfung zu kurz kommen, erläuterte Powell. Aber auch ein zu zögerlicher Kurs könne schädlich sein: "Wenn wir die restriktive Politik zu lange beibehalten, könnte sich der Arbeitsmarkt unnötig abschwächen." Er räumte ein, dass es Grund zur Sorge um den Arbeitsmarkt gebe. Das Beschäftigungswachstum in den vergangenen drei Monaten liege durchschnittlich bei rund 25.000 und damit unter der Schwelle, die für eine konstante Arbeitslosenquote erforderlich sei. Andere Arbeitsmarktindikatoren seien jedoch weitgehend stabil.
US-Präsident Donald Trump hat den unabhängigen Zentralbankchef immer wieder scharf kritisiert und ihn zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt. "Wann immer wir Entscheidungen treffen, denken wir niemals über politische Aspekte nach", betonte Powell bei einer Frage- und Antwort-Runde nach seiner Rede. Man betrachte die Dinge nicht aus einer parteipolitischen Brille, sondern richte die Geldpolitik nach dem Mandat aus und dem, was für die Bürger mittelfristig am besten sei.
Trump spricht sich für Abschuss russischer Kampfjets aus
US-Präsident Donald Trump hat sich am Rande der UN-Generalversammlung für einen Abschuss russischer Kampfjets ausgesprochen, wenn diese den Nato-Luftraum verletzen. "Ja, das denke ich", sagte Trump bei einer Zusammenkunft mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Dienstag auf die entsprechende Frage eines Reporters.
Vergangenen Freitag waren drei russische Kampfjets zwölf Minuten lang in den Luftraum des EU-Staats und Nato-Mitglieds Estland eingedrungen. Estlands Regierung hatte deshalb den Nato-Rat zu Beratungen eingerufen. In Deutschland hatte sich auch der CDU-Außenpolitiker für einen Abschuss von russischen Kampfjets bei einer Verletzung des Nato-Luftraums ausgesprochen.
Estland verfügt über keine eigene Luftwaffe. Die Luftraumüberwachung übernehmen daher die Nato-Verbündeten im Rotationsverfahren. Auch die Bundeswehr ist am sogenannten Air-Policing beteiligt.
Trump gibt umstrittene Empfehlungen zu Paracetamol ab
Die US-Regierung behauptet, eine Ursache für Autismus bei Kindern entdeckt zu haben – wissenschaftliche Studien widersprechen jedoch. US-Präsident Trump machte am Montag das Schmerzmittel Paracetamol dafür mitverantwortlich und sagte, die Einnahme während der Schwangerschaft könne "mit einem deutlich erhöhten Autismusrisiko verbunden" sein. Zudem äußerte der Präsident die unbelegte Behauptung, es gebe "keinen Grund", Neugeborene gegen die hochansteckende Infektionskrankheit Hepatitis B zu impfen.
In den USA ist Paracetamol als Acetaminophen bekannt und wird in Apotheken unter dem Markennamen Tylenol verkauft. Trump sagte bei einem Auftritt mit seinem Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., Frauen werde von der US-Regierung "dringend empfohlen, die Einnahme von Tylenol während der Schwangerschaft zu beschränken", außer es sei medizinisch notwendig. "Das gilt beispielsweise für Fälle von extrem hohem Fieber", betonte der Präsident.
Wissenschaftler sehen bislang keine konsistent gesicherten Belege für einen eindeutigen, kausalen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Paracetamol durch Schwangere und einem erhöhten Autismus-Risiko bei Kindern. Die US-Hochschule für Geburtshelfer und Gynäkologen (ACOG) in Washington gehört zu einer Reihe von Einrichtungen, die Tylenol als eine der sichersten Möglichkeiten zur Schmerzlinderung und Fiebersenkung während der Schwangerschaft empfehlen.
Trump forderte zudem Änderungen im Impfplan für Säuglinge bezüglich Hepatitis B. "Ich würde sagen, wartet, bis das Baby zwölf Jahre alt und ausgereift ist", sagte er. Der US-Präsident widersprach damit dem medizinischen Konsens, dass eine Übertragung der Krankheit von der Mutter am besten mit einer Impfung am ersten Lebenstag verhindert werden kann. Hepatitis B kann die Leber schädigen und Krebs verursachen.
Trump stuft Antifa offiziell als "terroristische Organisation" ein
US-Präsident Donald Trump hat die linke Antifa-Bewegung offiziell als "terroristische Organisation" eingestuft. Er unterzeichnete nach Angaben des Weißen Hauses am Montag (Ortszeit) ein entsprechendes Dekret. Der Schritt erfolgt nach dem tödlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk am 10. September.
Wegen eines "Musters politischer Gewalt", das darauf abziele, "rechtmäßige politische Aktivitäten zu unterdrücken und die Rechtsstaatlichkeit zu behindern", stufe er die Antifa-Bewegung als "inländische terroristische Organisation" ein, heißt es in dem Dekret. So gefährlich ist die Entscheidung des Präsidenten.
Montag, 22. September
Trump spricht bei Kirk-Trauerfeier mit Musk
Fast drei Monate nach seinem Zerwürfnis mit Donald Trump hat US-Milliardär Elon Musk an der Trauerfeier für den ultrarechten Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk teilgenommen und dabei zeitweise neben dem US-Präsidenten gesessen. Die beiden einstigen Vertrauten begrüßten sich am Sonntag mit einem Handschlag und sprachen miteinander, wie auf einem vom Weißen Haus im Onlinedienst X verbreiteten Video zu sehen ist.
Musk veröffentlichte ein Foto von sich und Trump bei der Trauerfeier und schrieb "Für Charlie" dazu. Der Tesla-Chef hatte Trump im Präsidentschaftswahlkampf im vergangenen Jahr mit schätzungsweise mehr als 270 Millionen Dollar (rund 230 Millionen Euro) unterstützt und ihm nach dessen Amtsantritt im Januar mehrere Monate als Berater für den Bürokratieabbau gedient.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, dpa, Reuters