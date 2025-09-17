Vergangenen Freitag waren drei russische Kampfjets zwölf Minuten lang in den Luftraum des EU-Staats und Nato-Mitglieds Estland eingedrungen. Estlands Regierung hatte deshalb den Nato-Rat zu Beratungen eingerufen. In Deutschland hatte sich auch der CDU-Außenpolitiker für einen Abschuss von russischen Kampfjets bei einer Verletzung des Nato-Luftraums ausgesprochen.

Estland verfügt über keine eigene Luftwaffe. Die Luftraumüberwachung übernehmen daher die Nato-Verbündeten im Rotationsverfahren. Auch die Bundeswehr ist am sogenannten Air-Policing beteiligt.

Trump gibt umstrittene Empfehlungen zu Paracetamol ab

Die US-Regierung behauptet, eine Ursache für Autismus bei Kindern entdeckt zu haben – wissenschaftliche Studien widersprechen jedoch. US-Präsident Trump machte am Montag das Schmerzmittel Paracetamol dafür mitverantwortlich und sagte, die Einnahme während der Schwangerschaft könne "mit einem deutlich erhöhten Autismusrisiko verbunden" sein. Zudem äußerte der Präsident die unbelegte Behauptung, es gebe "keinen Grund", Neugeborene gegen die hochansteckende Infektionskrankheit Hepatitis B zu impfen.

In den USA ist Paracetamol als Acetaminophen bekannt und wird in Apotheken unter dem Markennamen Tylenol verkauft. Trump sagte bei einem Auftritt mit seinem Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., Frauen werde von der US-Regierung "dringend empfohlen, die Einnahme von Tylenol während der Schwangerschaft zu beschränken", außer es sei medizinisch notwendig. "Das gilt beispielsweise für Fälle von extrem hohem Fieber", betonte der Präsident.

Wissenschaftler sehen bislang keine konsistent gesicherten Belege für einen eindeutigen, kausalen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Paracetamol durch Schwangere und einem erhöhten Autismus-Risiko bei Kindern. Die US-Hochschule für Geburtshelfer und Gynäkologen (ACOG) in Washington gehört zu einer Reihe von Einrichtungen, die Tylenol als eine der sichersten Möglichkeiten zur Schmerzlinderung und Fiebersenkung während der Schwangerschaft empfehlen.

Trump forderte zudem Änderungen im Impfplan für Säuglinge bezüglich Hepatitis B. "Ich würde sagen, wartet, bis das Baby zwölf Jahre alt und ausgereift ist", sagte er. Der US-Präsident widersprach damit dem medizinischen Konsens, dass eine Übertragung der Krankheit von der Mutter am besten mit einer Impfung am ersten Lebenstag verhindert werden kann. Hepatitis B kann die Leber schädigen und Krebs verursachen.

Trump stuft Antifa offiziell als "terroristische Organisation" ein

US-Präsident Donald Trump hat die linke Antifa-Bewegung offiziell als "terroristische Organisation" eingestuft. Er unterzeichnete nach Angaben des Weißen Hauses am Montag (Ortszeit) ein entsprechendes Dekret. Der Schritt erfolgt nach dem tödlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk am 10. September.