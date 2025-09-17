t-online - Nachrichten für Deutschland
USA: Führender US-Demokrat Schumer sieht die USA auf "Weg zur Diktatur"

Newsblog zur US-Politik
Führender US-Demokrat kritisiert Trump: "Das tun Diktaturen"

  • Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von J. Zielezinski, F. Michalski, M. Küper, J. Hartung, N. Breuer, A. Janzen, K. Hitscher, C. Cöln, S. Cleven
Aktualisiert am 21.09.2025 - 18:30 UhrLesedauer: 25 Min.
Donald Trump mit Chuck Schumer und Nancy Pelosi: Bei einem Treffen im Oval Office hat es zwischen dem US-Präsidenten und den Oppositionsvertretern einen heftigen Schlagabtausch gegeben.Vergrößern des Bildes
Donald Trump mit Chuck Schumer (Archivbild): Schon während Trumps erster Amtszeit war Schumer ein heftiger Kritiker des Präsidenten. (Quelle: Kevin Lamarque/reuters)
News folgen

Chuck Schumer sieht die USA auf dem "Weg zur Diktatur". Venezuela veranstaltet militärische Übungen für Zivilisten – wegen der Spannungen mit den USA. Alle Nachrichten im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Sonntag, 21. September

Führender US-Demokrat Schumer sieht die USA auf "Weg zur Diktatur"

Der Minderheitsführer der US-Demokraten im Senat, Chuck Schumer, sieht die USA auf dem "Weg zur Diktatur". Schumer sagte am Sonntag dem Sender CNN, Präsident Donald Trump verwandele das US-Justizministerium in ein "Instrument, das seine Feinde verfolgt, egal ob sie schuldig sind oder nicht". Er fügte hinzu: "Das tun Diktaturen."

Trump hatte Justizministerin Pam Bondi am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social aufgerufen, gegen bestimmte politische Gegner vorzugehen. Politiker der Demokratischen Partei hätten ihn zweimal einem Amtsenthebungsverfahren ausgesetzt und ihn fünf Mal vor Gericht gestellt. Dies sei "ohne Grund" geschehen, schrieb der Präsident. "Gerechtigkeit muss jetzt hergestellt werden!!!", polterte er.

Trump äußerte sich zu Schumers Vorwürfen vorerst nicht. Er bestieg bei Washington wortlos die Präsidentenmaschine Air Force One, die ihn zur Trauerfeier für Charlie Kirk in den Bundesstaat Arizona bringen sollte. Der ultrarechte Podcaster, Aktivist und Trump-Unterstützer Kirk war am 10. September bei einem Attentat getötet worden.

Trump-Kritiker und Organisationen wie Reporter ohne Grenzen werfen dem US-Präsidenten vor, das Attentat zu nutzen, um die Pressefreiheit weiter zu untergraben und die Gangart gegen politische Gegner zu verschärfen.

Spannungen mit USA: Venezuela hält Militärtraining für Zivilisten ab

Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Caracas und Washington haben in Venezuela Militärübungen für Zivilisten stattgefunden. Im dicht besiedelten Stadtteil Petare der Hauptstadt Caracas wurde am Samstag (Ortszeit) eine Hauptstraße gesperrt und Soldaten brachten Gruppen von jeweils 30 Freiwilligen den Umgang mit Waffen bei. Das Tragen von Masken, Erste Hilfe und "ideologisches Denken" waren ebenfalls Inhalt der Kurse.

Auch in anderen Teilen des Landes, darunter den Städten San Cristóbal und Barinas im Westen, wurden militärische Schulungen abgehalten. Nach Angaben von AFP-Journalisten erschienen zu den Kursen jedoch nicht allzu viele Teilnehmer.

VENEZUELA-MILITARY/DRILLSVergrößern des Bildes
Zivilisten halten Waffen während einer Militärübung in Caracas, Venezuela. (Quelle: Gaby Oraa/reuters)
Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump einen weiteren Angriff auf ein mutmaßliches Drogenboot durch das US-Militär gemeldet, bei dem "drei Narkoterroristen" getötet worden seien. Die Gesamtzahl der bei solchen US-Angriffen getöteten Menschen stieg damit auf 17.

Die Trump-Regierung wirft Venezuelas linksnationalistischem Staatschef Nicolás Maduro vor, ein Drogenkartell anzuführen und die USA mit Rauschmitteln zu fluten. Vor rund einem Monat entsandte Trump deshalb US-Kriegsschiffe in internationale Gewässer vor der Küste Venezuelas.

VENEZUELA-MILITARY/DRILLSVergrößern des Bildes
Venezolanische Soldaten: Venezuela veranstaltet Militärübungen für Zivilisten. (Quelle: Gaby Oraa/reuters)

Trump droht Taliban wegen Militärbasis Bagram

US-Präsident Donald Trump hat seine Forderung nach einer Rückgabe des US-Luftwaffenstützpunkts Bagram in Afghanistan erneuert – und mit einer unkonkreten Drohung an die radikalislamischen Taliban verknüpft. "Wenn Afghanistan den Luftwaffenstützpunkt Bagram nicht an diejenigen zurückgibt, die ihn gebaut haben, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, werden schlimme Dinge passieren", schrieb Trump am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social.

Trump hatte am Donnerstag bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien erstmals öffentlich erwähnt, dass seine Regierung den 2021 aufgegebenen Luftwaffenstützpunkt Bagram zurückhaben will. "Wir wollen diesen Stützpunkt zurück", sagte er bei einer Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer. Einer der Gründe, warum die USA die Basis zurück haben wollten, sei, dass sie "eine Stunde entfernt von dem Ort liegt, wo China seine Atomwaffen herstellt".

Trump hatte die Aufgabe des Stützpunkts seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus wiederholt kritisiert, vor allem im Zusammenhang mit seiner Kritik am US-Truppenabzug aus Afghanistan unter seinem Vorgänger Joe Biden. Trump beklagte sich auch über den wachsenden Einfluss Chinas in Afghanistan.

Als Trump am Samstag am Weißen Haus von Journalisten gefragt wurde, ob er erwäge, US-Soldaten zur Rückeroberung von Bagram nach Afghanistan zu schicken, sagte er: "Darüber werden wir nicht reden, aber wir reden jetzt mit Afghanistan und wir wollen ihn zurück, und zwar bald, sofort. Und wenn sie es nicht tun, werden Sie erfahren, was ich tun werde."

US-Präsident fordert Verfahren gegen politische Gegner

Senator Adam Schiff und die Generalstaatsanwältin Letitia James sind Donald Trump schon länger ein Dorn im Auge. Nun fordert er Ermittlungen gegen sie – andernfalls befürchtet er einen Verlust von Glaubwürdigkeit.

Trump macht Vertraute zur Bundesstaatsanwältin

Nach öffentlichem Druck auf seine Justizministerin hat US-Präsident Donald Trump eine Vertraute zur neuen Bundesstaatsanwältin für einen wichtigen Bezirk ernannt. Trump teilte am Samstag mit, er habe seine frühere Anwältin Lindsey Halligan für den Posten im östlichen Bezirk von Virginia nominiert. "Pam Bondi macht als Justizministerin der Vereinigten Staaten eine großartige Arbeit. (...) Sie braucht aber eine harte Staatsanwältin im östlichen Bezirk von Virginia, wie meine Empfehlung Lindsey Halligan, um voranzukommen", schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Halligan hatte Trump nach der Durchsuchung seines Anwesens Mar-a-Lago in der Affäre um geheime Regierungsdokumente vertreten.

Halligan ersetzt Erik Siebert, der am Freitag zurückgetreten war, nachdem der Präsident seine Ablösung gefordert hatte

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, dpa, Reuters
Themen
AfghanistanCNNCharlie KirkChinaDonald TrumpTalibanTrump und Putin treffen sich in AlaskaTruth SocialUSAVenezuelaWashington
