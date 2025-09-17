Newsblog zur US-Politik Demokratin mit Erdrutschsieg: Trump vor Problemen
Der US-Kongress könnte die Freigabe der Epstein-Akten erzwingen. Vor einem Abschiebegefängnis wurde ein Mensch erschossen. Alle Nachrichten im Newsblog.
Mittwoch, 24. September
USA senken Zölle für EU-Autos rückwirkend ab 1. August
Die USA haben ihre Importzölle für Autos aus der Europäischen Union rückwirkend zum 1. August gesenkt. Ab diesem Datum werden nur noch 15 Prozent Zoll fällig statt wie bisher 27,5 Prozent, wie aus Dokumenten des US-Handelsministeriums und des Handelsbeauftragten Jamieson Greer hervorgeht, die am Mittwoch im Amtsblatt veröffentlicht wurden.
Damit setzen die USA mit mehrwöchiger Verspätung eine Zusage gegenüber der EU um, auf die vor allem deutsche Autohersteller gewartet hatten. Die EU und die USA hatten die Zollsenkung für Autos bereits im August verkündet. Im Gegenzug leitete die EU-Kommission die Abschaffung der Zölle auf US-Industrieprodukte ein sowie einen bevorzugten Marktzugang für weitere Produkte. Dazu gehören unter anderem Nüsse, Milchprodukte, Schweine- und Bisonfleisch sowie Hummer aus den Vereinigten Staaten.
US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Monaten die Zölle für zahlreiche Handelspartner teils massiv erhöht. Um noch höhere Zölle abzuwenden und Planungssicherheit zu schaffen, akzeptierte die EU einen allgemeinen Zollsatz von 15 Prozent, der seit dem 7. August gilt. Auf Autos wurde zunächst allerdings weiter der erhöhte Zollsatz von 27,5 Prozent fällig.
Rubio fordert bei Treffen mit Lawrow Ende von Blutvergießen
Nach dem jüngsten Kurswechsel von US-Präsident Donald Trump im Ukraine-Krieg hat sich US-Außenminister Marco Rubio mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow getroffen. Bei dem Gespräch am Rande der UN-Vollversammlung in New York habe Rubio die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einem Ende des Blutvergießens im Ukraine-Krieg bekräftigt, teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums mit.
Rubio habe zudem die Notwendigkeit betont, dass Moskau "konkrete Schritte zu einer dauerhaften Lösung" des Krieges unternehme. Eine Stellungnahme von russischer Seite zu dem Treffen lag zunächst nicht vor.
Am Vortag hatte sich Trump demonstrativ an die Seite Selenskyjs gestellt und seine Position zum Ukraine-Krieg geändert: Die Ukraine sei in der Lage, mit Hilfe westlicher Verbündeter ihr Staatsgebiet vom russischen Aggressor zurückzuerobern, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Russland stellte er dagegen als schwach dar und nannte das Land einen "Papiertiger".
Fall Epstein: Diese Wahl könnte Trump gefährlich werden
Im Bemühen um eine Veröffentlichung der Ermittlungsakten im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hat eine Gruppe von Abgeordneten des US-Kongresses nun die erforderlichen Stimmen zusammen, um eine Abstimmung über ihre Forderung zu erzwingen.
Hintergrund ist US-Medienberichten zufolge der Sieg einer Kandidatin der Demokraten bei einer Wahl im Bundesstaat Arizona für den Kongress in Washington. Demnach gewann Adelita Grijalva nach Auszählung von 80 Prozent der Stimmzettel gegen den republikanischen Kandidaten Daniel Butierez mit 70,6 zu 27,6 Prozent.
Nach ihrer Vereidigung will Grijalva sich einer parteiübergreifenden Initiative von Kongressabgeordneten anschließen, die das Justizministerium per Abstimmung zwingen will, die Ermittlungsakten im Fall Epstein zu veröffentlichen. Der Gruppe gehören auch mehrere Republikaner an, bislang hatte jedoch noch eine Stimme gefehlt. Den Medienberichten zufolge erklärte Grijalva am Montag, sie werde "im Falle meiner Wahl an meinem allerersten Tag im Kongress" die notwendige Petition unterzeichnen, "um eine Abstimmung über die Veröffentlichung der Epstein-Akten zu erzwingen". Nach der Wahl erklärte sie in Online-Netzwerken: "Wir haben Geschichte geschrieben – zusammen. An die Arbeit!"
Der verurteilte Sexualstraftäter Epstein war 2019 erhängt in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden worden. Ihm war vorgeworfen worden, zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und an Prominente weitergereicht zu haben. Der schwerreiche Investor hatte über Jahre mit bekannten Größen aus Politik und Gesellschaft verkehrt. US-Präsident Donald Trump steht in der Epstein-Affäre unter Druck, weil seine Regierung nicht wie angekündigt Licht in den Skandal gebracht hat. Anfang des Monats hatte ein Kongressausschuss ein anzügliches Glückwunschschreiben veröffentlicht, das Trump 2003 an Epstein geschickt haben soll. Der US-Präsident bezeichnete das Schreiben als "Fälschung".
Schütze vor Abschiebegefängnis – Tote
Die US-Bundespolizei FBI ermittelt zu tödlichen Schüssen vor einer Einrichtung der Einwanderungsbehörde ICE in der Stadt Dallas. Bei dem Vorfall in der texanischen Großstadt sollen zwei Person getötet und eine lebensbedrohlich verletzt worden sein. US-Heimatschutzministerin Kristi Noem erklärte auf der Plattform X, der verdächtige Schütze sei ebenfalls tot. Er starb demnach infolge einer selbst zugefügten Schusswunde. Die örtliche Polizei erklärte, zwei Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden.
Die genauen Hintergründe der Schüsse blieben zunächst unklar. FBI-Chef Kash Patel legte jedoch nahe, dass es sich um eine politisch motivierte Tat gegen die Arbeit der Einwanderungsbehörde gehandelt haben könnte. Auf X veröffentlichte er ein Bild von Patronenhülsen, auf denen "ANTI ICE" zu lesen war. Beamte der Behörde wurden seinen Angaben zufolge bei der Tat nicht verletzt. Bereits im Juli habe es einen Angriff auf ein anderes ICE-Gefängnis für Migranten im Bundesstaat Texas gegeben, so Patel.
Ersten Erkenntnissen zufolge eröffnete die tatverdächtige Person von einem angrenzenden Gebäude aus das Feuer. Der Leiter der Einrichtung sprach von einem Scharfschützen. Die Person sei später auf dem Dach eines Gebäudes tot aufgefunden worden, berichtete der Sender WFAA unter Berufung auf Insider. Der Vorfall im Süden der USA fällt in eine aufgewühlte Zeit. Teils martialisch anmutende Razzien der Einwanderungsbehörde ICE infolge der strengeren Migrations- und Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump haben vielerorts Proteste ausgelöst.
Stehen gebliebene Rolltreppe: Weißes Haus verlangt Untersuchung
Nach dem Stehenbleiben einer Rolltreppe beim Besuch von US-Präsident Donald Trump bei den Vereinten Nationen hat das Weiße Haus eine Untersuchung gefordert. "Wenn jemand bei den UN die Rolltreppe absichtlich angehalten hat, als der Präsident und die First Lady sie betraten, muss diese Person sofort entlassen und untersucht werden", erklärte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt am Dienstag im Onlinedienst X.
Sie teilte zudem einen Bericht der "Times of London" vom Sonntag, wonach UN-Mitarbeiter gescherzt hätten, sie würden die Rolltreppen ausschalten und "ihm sagen, dass ihnen das Geld ausgegangen ist" angesichts der drastischen Kürzungen der US-Finanzmittel. Aufnahmen zeigten, wie Präsident Trump und First Lady Melania Trump auf die Rolltreppe im UN-Hauptquartier gingen, bevor diese kurz darauf plötzlich zum Stehen kam.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, dpa, Reuters