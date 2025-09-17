Newsblog zur US-Politik US-Militär will offenbar mit Kirks Namen Soldaten rekrutieren

Charlie Kirk bei einer Rede an der Universität von Texas: Sein Tod spaltet nicht nur die USA. (Quelle: IMAGO/Gage Skidmore)

Kirks Tod soll wohl für eine Rekrutierungskampagne des US-Militärs herhalten. Bei Anti-ICE-Protesten kommt es zu Zusammenstößen. Alle Nachrichten im Newsblog.

Freitag, 19. September

Die Spitze des US-Verteidigungsministeriums erwägt wohl, den Tod des ultrarechten Influencers Charlie Kirk zur Rekrutierung von Soldaten zu nutzen. Wie das US-amerikanische Medium "NBC News" unter Berufung auf Insider berichtet, plane man im Pentagon eine entsprechende Rekrutierungskampagne. Sie soll junge Menschen dazu ermutigen, Kirks Erbe zu ehren, indem sie dem Militär beitreten, heißt es.

Auch über mögliche Slogans diskutiere man im Verteidigungsministerium bereits. Zur Auswahl stehe unter anderem: "Charlie hat eine Generation von Kriegern erweckt", verrieten die Insider laut "NBC News".

New Yorker Abgeordnete nach Protest gegen ICE verhaftet

Bei Anti-ICE-Protesten kommt es in New York zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und staatlichen Behörden. Mehrere Politiker werden abgeführt.

Milliardenpaket: Trump lehnt wohl Militärhilfe für Taiwan ab

US-Präsident Donald Trump hat einem Bericht zufolge in den vergangenen Monaten die Genehmigung milliardenschwerer Militärhilfen für Taiwan abgelehnt. Wie die "Washington Post" am Donnerstag berichtete, verweigerte Trump Taiwan Militärhilfen in Höhe von 400 Millionen Dollar (rund 340 Millionen Euro), während er mit Peking über ein Handelsabkommen und ein mögliches Gipfeltreffen verhandelt.

Ein Mitarbeiter im Weißen Haus sagte der Zeitung, dass die Entscheidung über das Hilfspaket noch nicht endgültig sei. Ein solcher Schritt würde eine deutliche Abkehr von der bisherigen US-Politik gegenüber der selbstverwalteten und von China bedrohten Insel bedeuten. Unter Trumps Vorgänger Joe Biden hatte Washington Taipeh Militärhilfen in Höhe von mehr als zwei Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt.

Dem Bericht zufolge trafen sich Verteidigungsvertreter aus Taiwan und den USA im August in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska. Bei den Gesprächen sei es um Waffenverkäufe "im Wert von mehreren Milliarden Dollar" gegangen. Das Paket umfasste demnach unter anderem Drohnen, Raketen und Sensoren zur Überwachung der Küste der Insel. Die Insel bleibt trotz der Steigerung ihrer Militärausgaben weiterhin stark von den USA abhängig, um einen möglichen Angriff Chinas abzuwehren.

