Newsblog zur US-Politik Newsom erlässt Regeln gegen Trumps "Geheimpolizei"
Kalifornien verschärft Regeln für ICE-Mitarbeiter. Donald Trump will vor den Midterms einen Republikaner-Parteitag abhalten. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Newsom erlässt Regeln gegen Trumps" Geheimpolizei"
- Trump prangert negative Berichterstattung über sich als "illegal" an
- Trauerfeier für Charlie Kirk am Sonntag – Trump und Vance kommen
- Trump kündigt ungewöhnlichen Schritt vor Zwischenwahlen an
- Newsom: Trump wird keine freien Wahlen mehr zulassen
- Trump will 100.000 Dollar für Fachkräfte-Visa
Embed
Sonntag, 21. September
Newsom erlässt Regeln gegen Trumps" Geheimpolizei"
Im US-Bundesstaat Kalifornien gelten künftig strengere Regeln für Beamte von Einwanderungs- und anderen Bundesbehörden. Gouverneur Gavin Newsom - ein Demokrat und lautstarker Kritiker von US-Präsident Donald Trump - unterzeichnete in Los Angeles ein Gesetzespaket, das unter anderem vorschreibt, dass Einsatzkräfte klar identifizierbar sein müssen. Das Tragen von Masken wird ihnen dabei weitgehend untersagt. Der Schritt dürfte in Washington als Einladung zu einer weiteren - und womöglich auch juristischen - Konfrontation mit dem Gouverneur verstanden werden.
Das Gesetz sieht außerdem einen besonderen Schutz von Migranten in Krankenhäusern und Schulen vor. Hintergrund ist, dass unter Trump Regelungen aufgehoben wurden, die solche Einrichtungen bisher weitgehend von Einsätzen der Einwanderungsbehörden ausgenommen hatten. Newsom begründete die Maßnahmen mit dem Schutz von Migranten vor Trumps "Geheimpolizei", die Gemeinden terrorisiere.
Samstag, 20. September
Trump prangert negative Berichterstattung über sich als "illegal" an
US-Präsident Donald Trump hat einen Großteil der Berichterstattung von US-Medien über sich als "illegal" bezeichnet. "Sie werden eine großartige Geschichte nehmen, und sie werden sie schlecht machen", sagte Trump am Freitag (Ortszeit). Er denke, das sei "wirklich illegal". Die Organisation Reporter ohne Grenzen beklagte unterdessen eine "Eskalation" in den USA im Vorgehen gegen Trump-kritische Journalisten und Medien seit dem Mordanschlag auf den ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk.
Trump sagte vor Reportern im Weißen Haus, 97 Prozent der Berichterstattung über ihn und seine Regierung seien "schlecht". Er führte jedoch nicht aus, inwiefern solche kritische Berichterstattung "illegal" sein könnte.
Trump geht seit seinem Amtsantritt im Januar in beispielloser Weise gegen Medien vor, die nach seiner Darstellung Lügen und Falschinformationen über ihn und seine Regierung verbreiten. So verklagte er vor einigen Tagen die "New York Times" wegen angeblicher Verleumdung auf eine Entschädigungssumme von 15 Milliarden Dollar (rund 12,7 Milliarden Euro).
Trauerfeier für Charlie Kirk am Sonntag – Trump und Vance kommen
Die Trauerfeier für den getöteten ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk findet am Sonntag in Arizona statt. Die Zeremonie mit Donald Trump und JD Vance wird live übertragen.
Trump versetzt mit Ankündigung US-Firmen in Panik
Nach der neuen Visa-Order der US-Regierung rufen große Unternehmen laut einem Bericht ihre ausländischen Mitarbeiter dringend dazu auf, in den USA zu bleiben. Angestellte mit einem sogenannten H-1B-Visum, die gerade außer Landes seien, sollten innerhalb von 24 Stunden in die USA zurückkehren, berichtet der "Business Insider" unter Berufung auf Angestellte und interne Kommunikation in den Tech-Konzernen Amazon, Meta, Microsoft sowie der Bank JP Morgan.
Trump-Herausforderin bringt sich offenbar für Wahlen in Stellung
Alexandria Ocasio-Cortez werden seit Langem höhere Ambitionen in ihrer politischen Karriere nachgesagt. Nun könnte die Demokratin vor dem Scheideweg stehen.
US-Bundesstaatsanwalt tritt offenbar unter Druck von Trump zurück
Ein US-Bundesstaatsanwalt, der sich geweigert hatte, gegen Gegner von Präsident Donald Trump zu ermitteln, ist Berichten zufolge unter dem Druck des Präsidenten zurückgetreten. Laut US-Medienberichten reichte der für den östlichen Bezirk des US-Bundesstaates Virginia zuständige Staatsanwalt Erik Siebert am Freitag (Ortszeit) seinen Rücktritt ein. Zuvor hatte Trump Medienberichten zufolge öffentlich den Rückzug Sieberts gefordert. "Ich möchte, dass er geht", sagte Trump demnach auf Nachfrage von Journalisten im Oval Office.
Siebert hatte nach Berichten der "Washington Post" die Einleitung eines Betrugsverfahrens gegen die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James abgelehnt. Als Begründung gab er an, es lägen nicht genügend Beweise vor. James gilt als entschiedene Gegnerin von Trump. Ein Zivilgericht hatte Trump aufgrund einer Klage von James vor dessen Rückkehr ins Weiße Haus wegen Betrugsvorwürfen zu einer Geldstrafe von fast einer halben Milliarde Dollar verurteilt. Ein Berufungsgericht bezeichnete die Geldstrafe als "übertrieben" und hob das Urteil im August auf. James kündigte daraufhin an, in Berufung zu gehen.
"Das ist ein Test": US-Gesandter widerspricht Trump
Erst Drohnen, dann Kampfflugzeuge: Russland provoziert aktuell wiederholt an der Nato-Ostflanke. Für den Trump-Berater Keith Kellogg ist klar: "Das ist ein Test." Der US-Präsident sieht das offenbar anders.
Trump kündigt ungewöhnlichen Schritt vor Zwischenwahlen an
US-Präsident Donald Trump hat für die Zwischenwahlen im Jahr 2026 einen Parteitag seiner Republikanischen Partei angekündigt. Parteitage auf nationaler Ebene werden in den USA üblicherweise nur in den Jahren veranstaltet, in denen auch der Präsident gewählt wird. Präsidentschaftswahlen finden in den USA alle vier Jahre statt, Kongresswahlen hingegen alle zwei Jahre.
"Die Republikanische Partei wünscht sich sehr dringend einen Parteitag für die Zwischenwahlen 2026", schrieb Trump am Freitag auf seiner Online-Plattform Truth Social. "Wir werden einen auf höchstem Niveau abhalten. Er wird sowohl unterhaltsam als auch sehr produktiv sein."
Mit dem Schritt wollen sich die Republikaner offenbar ihre knappe Mehrheit im Kongress sichern. Ein Verlust würde es Trump erschweren, seine Gesetzesvorhaben umzusetzen. Derzeit halten die Republikaner 53 der 100 Sitze im Senat und verfügen über eine Mehrheit von 219 zu 213 Stimmen im Repräsentantenhaus. Dem Nachrichtenportal "Axios" zufolge erwägen auch die Demokraten einen Parteitag vor den Zwischenwahlen.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, dpa, Reuters