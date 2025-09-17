Trauerfeier für Charlie Kirk am Sonntag – Trump und Vance kommen

Die Trauerfeier für den getöteten ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk findet am Sonntag in Arizona statt. Die Zeremonie mit Donald Trump und JD Vance wird live übertragen.

Trump versetzt mit Ankündigung US-Firmen in Panik

Nach der neuen Visa-Order der US-Regierung rufen große Unternehmen laut einem Bericht ihre ausländischen Mitarbeiter dringend dazu auf, in den USA zu bleiben. Angestellte mit einem sogenannten H-1B-Visum, die gerade außer Landes seien, sollten innerhalb von 24 Stunden in die USA zurückkehren, berichtet der "Business Insider" unter Berufung auf Angestellte und interne Kommunikation in den Tech-Konzernen Amazon, Meta, Microsoft sowie der Bank JP Morgan.

Trump-Herausforderin bringt sich offenbar für Wahlen in Stellung

US-Bundesstaatsanwalt tritt offenbar unter Druck von Trump zurück

Ein US-Bundesstaatsanwalt, der sich geweigert hatte, gegen Gegner von Präsident Donald Trump zu ermitteln, ist Berichten zufolge unter dem Druck des Präsidenten zurückgetreten. Laut US-Medienberichten reichte der für den östlichen Bezirk des US-Bundesstaates Virginia zuständige Staatsanwalt Erik Siebert am Freitag (Ortszeit) seinen Rücktritt ein. Zuvor hatte Trump Medienberichten zufolge öffentlich den Rückzug Sieberts gefordert. "Ich möchte, dass er geht", sagte Trump demnach auf Nachfrage von Journalisten im Oval Office.

Siebert hatte nach Berichten der "Washington Post" die Einleitung eines Betrugsverfahrens gegen die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James abgelehnt. Als Begründung gab er an, es lägen nicht genügend Beweise vor. James gilt als entschiedene Gegnerin von Trump. Ein Zivilgericht hatte Trump aufgrund einer Klage von James vor dessen Rückkehr ins Weiße Haus wegen Betrugsvorwürfen zu einer Geldstrafe von fast einer halben Milliarde Dollar verurteilt. Ein Berufungsgericht bezeichnete die Geldstrafe als "übertrieben" und hob das Urteil im August auf. James kündigte daraufhin an, in Berufung zu gehen.

"Das ist ein Test": US-Gesandter widerspricht Trump

Erst Drohnen, dann Kampfflugzeuge: Russland provoziert aktuell wiederholt an der Nato-Ostflanke. Für den Trump-Berater Keith Kellogg ist klar: "Das ist ein Test." Der US-Präsident sieht das offenbar anders.