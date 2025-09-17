Newsblog zur US-Politik Trump droht missliebigen Journalisten mit Klage
Donald Trump ist zu Besuch in Großbritannien. In der Heimat geht er gegen missliebige Berichterstattung vor.
Mittwoch, 17. September
Trump will Journalisten verklagen
Fachleute sprechen von SLAPP – Strategic Lawsuit Against Public Participation. Frei übersetzt: Strategische Klagen gegen unerwünschte Beteiligung. In autokratischen Ländern gehen Politiker damit gegen missliebige Berichterstattung vor. Aber auch in EU-Staaten wie Ungarn oder der Slowakei ist diese gezielte Einschränkung der freien Berichterstattung zu sehen.
Auch US-Präsident Donald Trump deutete nun ein ähnliches Vorgehen an. Die Möglichkeit bietet eine neue US-Regelung gegen Hassrede. Was er davon halte, dass seine Justizministerin Pam Bondi gegen Hatespeech vorgehen wolle, obwohl viele Trump-Verbündete das unter freie Meinungsäußerung verbuchen würden, fragte ein Journalist den US-Präsidenten.
Trumps Antwort: "Sie wird wahrscheinlich Leute wie Sie verfolgen, weil Sie mich unfair behandeln. Das ist Hass. Sie tragen viel Hass in Ihrem Herzen. Vielleicht werden sie sich ABC vornehmen." Trump hatte zuletzt schon Medien wie das "Wall Street Journal" und die "New York Times" wegen angeblicher übler Nachrede auf Schadenersatz verklagt.
Vor Protesten: Londons Bürgermeister teilt gegen Trump aus
Vor den angekündigten Protesten in London gegen Donald Trump kritisiert der Bürgermeister der britischen Hauptstadt den US-Präsidenten scharf. Trump und seine Gefolgschaft hätten in den vergangenen Jahren vielleicht am meisten dazu beigetragen, "die Flammen spaltender, rechtsextremer Politik auf der ganzen Welt anzuheizen", schrieb Sadiq Khan auch mit Blick auf die rechten Massenproteste am Wochenende in London in einem Gastbeitrag in der Zeitung "The Guardian".
Die Protestorganisation "Stop Trump Coalition" erwartet heute Tausende Menschen zu einer Demonstration in London gegen den Staatsbesuch des US-Präsidenten. Die Met Police teilte mit, mehr als 1.600 Beamte in der Hauptstadt einsetzen zu wollen. Trump und First Lady Melania werden im Laufe des Tages in Windsor von König Charles III. empfangen.
In diesen drei Schritten schaltet Trump seine Gegner aus
Liberale Gruppen sind für Donald Trump ein Feindbild. Jetzt zeigt die Recherche eines US-Mediums, wie der US-Präsident den Tod von Charlie Kirk für seinen Kampf gegen politische Gegner nutzt. Lesen Sie hier mehr dazu.
Trump spricht von drittem US-Angriff auf Drogen-Schiff
Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump ein weiteres venezolanisches Schiff wegen mutmaßlichen Drogenschmuggels angegriffen. "Wir haben drei Boote ausgeschaltet, nicht zwei", sagte Trump am Dienstag vor seinem Abflug zu einem Staatsbesuch in Großbritannien vor Journalisten. Was mit dem dritten Boot geschah und ob bei dem Einsatz Menschen getötet oder verletzt wurden, führte der US-Präsident nicht aus.
Anfang September hatten US-Kräfte bei einem Angriff auf ein Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler aus Venezuela elf Menschen getötet. Trump zufolge handelte es sich um ein Boot der venezolanischen Drogenbande Tren der Aragua. Am Montag teilte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social mit, dass bei einem weiteren Einsatz von US-Streitkräften in internationalen Gewässern gegen ein Schiff mit Drogen aus Venezuela drei "Narkoterroristen" getötet worden seien. Die US-Regierung hatte von diesen beiden Einsätzen Videos veröffentlicht und versichert, sie habe unwiderlegbare Beweise, dass es sich bei den Getöteten um Drogenschmuggler gehandelt habe. An der Rechtmäßigkeit des Vorgehens gibt es allerdings Zweifel.
Im Auftrag der Vereinten Nationen arbeitende Menschenrechtsexperten sprachen am Dienstag mit Blick auf die 14 Todesopfer der zwei US-Einsätze von einem widerrechtlichem Vorgehen und verurteilten es als "außergerichtliche Hinrichtungen". "Das internationale Recht erlaubt es Regierungen nicht, einfach mutmaßliche Drogenschmuggler zu ermorden", erklärten die drei Experten, die vom UN-Menschenrechtsrat beauftragt sind, aber nicht im Namen der Vereinten Nationen sprechen.
Trump kündigt Parteitag der Republikanischen Partei an
US-Präsident Donald Trump hat einen Parteitag seiner Republikanischen Partei vor den Zwischenwahlen im kommenden Jahr angekündigt. Ziel sei es, "die großartigen Dinge zu zeigen, die wir seit der Präsidentschaftswahl 2024 erreicht haben", erklärte Trump am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Zeit und Ort stünden noch nicht fest.
Es handelt sich um einen ungewöhnlichen Schritt – solche Veranstaltungen finden normalerweise nur alle vier Jahre vor den Präsidentschaftswahlen statt. Allerdings erwägen Medienberichten zufolge auch die oppositionellen Demokraten, einen Parteitag vor den Zwischenwahlen abzuhalten.
Bei den Zwischenwahlen am 3. November 2026 stehen alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Drittel der Sitze im Senat zur Wahl. Derzeit verfügen Trumps Republikaner in beiden Kongresskammern über eine knappe Mehrheit. Allerdings verliert die Partei des Präsidenten in der Regel bei den Zwischenwahlen Sitze. Trump hatte zuletzt Druck ausgeübt, um von den Republikanern regierte Bundesstaaten dazu zu bewegen, Wahlkreise zu Gunsten der Partei neu zuzuschneiden.
Trump-Aktivisten mit spektakulärer Aktion
Es sind Bilder, die Donald Trump wahrscheinlich nicht sehen möchte: Kurz vor dem Empfang beim König in Großbritannien erinnern Aktivisten mit einer aufsehenerregenden visuellen Aktion an seine Verbindung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.
Trump-Besuch: US-Tech-Riesen sagen Milliardeninvestitionen zu
Anlässlich des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in Großbritannien haben Microsoft und andere US-Technologieriesen Milliardeninvestitionen in die britische KI-Infrastruktur angekündigt. In einem Zeitraum von vier Jahren werde Microsoft 30 Milliarden Dollar (25,5 Milliarden Euro) im Vereinigten Königreich investieren, erklärte das Unternehmen. Rund die Hälfte der 30 Milliarden Dollar sollen in Cloud Computing und KI-Infrastruktur fließen.
Microsoft will nach eigenen Angaben unter anderem den größten Supercomputer des Landes bauen. Das übrige Geld soll für bereits bestehende Microsoft-Aktivitäten in Großbritannien verwendet werden
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, dpa, Reuters