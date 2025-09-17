Newsblog zur US-Politik Trump droht missliebigen Journalisten mit Klage

Von afp , dpa , reuters , t-online , jcz , FIN , mk , jha , ne , aj , KON 17.09.2025 - 13:30 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Donald Trump in einer Presserunde mit Journalisten. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Andrew Leyden/imago)

News folgen Artikel teilen

Donald Trump ist zu Besuch in Großbritannien. In der Heimat geht er gegen missliebige Berichterstattung vor.

Mittwoch, 17. September

Loading...

Trump will Journalisten verklagen

Fachleute sprechen von SLAPP – Strategic Lawsuit Against Public Participation. Frei übersetzt: Strategische Klagen gegen unerwünschte Beteiligung. In autokratischen Ländern gehen Politiker damit gegen missliebige Berichterstattung vor. Aber auch in EU-Staaten wie Ungarn oder der Slowakei ist diese gezielte Einschränkung der freien Berichterstattung zu sehen.

Auch US-Präsident Donald Trump deutete nun ein ähnliches Vorgehen an. Die Möglichkeit bietet eine neue US-Regelung gegen Hassrede. Was er davon halte, dass seine Justizministerin Pam Bondi gegen Hatespeech vorgehen wolle, obwohl viele Trump-Verbündete das unter freie Meinungsäußerung verbuchen würden, fragte ein Journalist den US-Präsidenten.

Trumps Antwort: "Sie wird wahrscheinlich Leute wie Sie verfolgen, weil Sie mich unfair behandeln. Das ist Hass. Sie tragen viel Hass in Ihrem Herzen. Vielleicht werden sie sich ABC vornehmen." Trump hatte zuletzt schon Medien wie das "Wall Street Journal" und die "New York Times" wegen angeblicher übler Nachrede auf Schadenersatz verklagt.

Vor Protesten: Londons Bürgermeister teilt gegen Trump aus

Vor den angekündigten Protesten in London gegen Donald Trump kritisiert der Bürgermeister der britischen Hauptstadt den US-Präsidenten scharf. Trump und seine Gefolgschaft hätten in den vergangenen Jahren vielleicht am meisten dazu beigetragen, "die Flammen spaltender, rechtsextremer Politik auf der ganzen Welt anzuheizen", schrieb Sadiq Khan auch mit Blick auf die rechten Massenproteste am Wochenende in London in einem Gastbeitrag in der Zeitung "The Guardian".

Die Protestorganisation "Stop Trump Coalition" erwartet heute Tausende Menschen zu einer Demonstration in London gegen den Staatsbesuch des US-Präsidenten. Die Met Police teilte mit, mehr als 1.600 Beamte in der Hauptstadt einsetzen zu wollen. Trump und First Lady Melania werden im Laufe des Tages in Windsor von König Charles III. empfangen.

In diesen drei Schritten schaltet Trump seine Gegner aus

Liberale Gruppen sind für Donald Trump ein Feindbild. Jetzt zeigt die Recherche eines US-Mediums, wie der US-Präsident den Tod von Charlie Kirk für seinen Kampf gegen politische Gegner nutzt. Lesen Sie hier mehr dazu.

Trump spricht von drittem US-Angriff auf Drogen-Schiff