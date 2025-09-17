Newsblog zur US-Politik Trump kassiert Seitenhieb – ausgerechnet von China
USA prüfen neue Zölle auf Medizinprodukte und Maschinen. China stellt neue Klimaschutzziele vor – mit Seitenhieb auf die USA. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- China stellt neue Klimaschutzziele vor – mit Seitenhieb auf die USA
- Ex-FBI-Chef James Comey soll offenbar angeklagt werden
- USA senken Zölle für EU-Autos rückwirkend ab 1. August
- Rubio fordert bei Treffen mit Lawrow Ende von Blutvergießen
- Fall Epstein: Diese Wahl könnte Trump gefährlich werden
- Schütze vor Abschiebegefängnis – Tote
- US-Präsident fordert Verfahren gegen politische Gegner
Donnerstag, 25. September
USA prüfen neue Zölle auf Medizinprodukte und Maschinen
Die US-Regierung prüft im Rahmen neuer Untersuchungen zur nationalen Sicherheit die Einfuhr von Schutzausrüstung, Medizinprodukten, Robotern und Industriemaschinen. Dies teilte das Handelsministerium am Mittwoch mit. Die Ermittlungen nach "Section 232" könnten als Grundlage für noch höhere Zölle auf eine breite Palette von Waren dienen, darunter Gesichtsmasken, Spritzen und Infusionspumpen sowie Roboter und Industriemaschinen. Die Untersuchungen wurden den Angaben zufolge am 2. September eingeleitet, jedoch jetzt erst bekanntgegeben. US-Präsident Donald Trump hat Zölle zu einem zentralen Werkzeug seiner Handels- und Außenpolitik gemacht.
China stellt neue Klimaschutzziele vor – mit Seitenhieb auf die USA
Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping hat am Mittwoch neue Klimaschutzziele für sein Land vorgestellt und damit eine klare Gegenposition zu US-Präsident Donald Trump bezogen. In einer Videoansprache aus Peking auf einem von UN-Generalsekretär Antonio Guterres ausgerichteten Klimagipfel kündigte Xi an, dass die Treibhausgasemissionen bis 2035 um sieben bis zehn Prozent gegenüber ihrem Höchststand sinken sollen. Ohne die USA namentlich zu nennen, kritisierte er Länder, die sich gegen den globalen Übergang zu sauberer Energie stemmten.
Den chinesischen Plänen zufolge soll die installierte Leistung der Wind- und Solarenergieerzeugung 3600 Gigawatt (GW) erreichen, was mehr als dem Sechsfachen des Stands von 2020 entspricht. Zum Vergleich: In Deutschland lag die installierte Leistung aus erneuerbaren Energien Ende 2024 bei knapp 190 GW, wie die Bundesnetzagentur im Januar mitteilte. Zudem solle in China der Anteil nicht-fossiler Brennstoffe am Energieverbrauch bis 2035 auf über 30 Prozent steigen, sagte Xi weiter. Der grüne Wandel sei das Gebot der Stunde. Die Staatengemeinschaft solle auf dem richtigen Weg bleiben, auch wenn "einige Länder" gegen diesen Trend handelten.
Trump hatte dagegen am Dienstag in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung den Klimawandel abgetan. "Es ist der größte Schwindel, der der Welt je aufgetischt wurde", sagte Trump. Er kritisierte Länder wie die EU-Mitgliedstaaten und China für den Einsatz erneuerbarer Energien. Die US-Regierung verfolgt unter Trump eine Politik der "Energiedominanz", die sich auf die Produktion und den Export von Öl, Erdgas und Kohle, aber auch Kernenergie konzentriert. Die USA sind unter Trump zudem zum zweiten Mal aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015 ausgetreten.
USA machen Tür im Atomstreit mit dem Iran noch nicht zu
Die USA schlagen im Atomstreit mit dem Iran die Tür noch nicht zu. Wenige Stunden, nachdem der iranische Präsident Masud Peseschkian vor der UN-Generalversammlung erklärt hatte, sein Land werde niemals eine Atombombe anstreben, sagte der US-Nahost-Gesandte Steve Witkoff am Mittwoch in New York, die USA hätten nicht den Wunsch, dem Iran zu schaden. Man sei zu Gesprächen bereit. "Wir reden mit ihnen. Und warum sollten wir nicht?" Die Aufgabe sei es, Dinge zu lösen.
Die Äußerungen fallen in eine Zeit höchster Anspannung. Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten am 28. August einen Prozess zur Wiedereinführung von UN-Sanktionen eingeleitet. Die Frist läuft an diesem Samstag ab. Die europäischen Mächte haben angeboten, die Wiedereinführung der Sanktionen um bis zu sechs Monate zu verschieben. Bedingung dafür ist, dass der Iran den UN-Atominspekteuren wieder Zugang gewährt, Bedenken hinsichtlich seiner Bestände an angereichertem Uran ausräumt und Gespräche mit den USA aufnimmt.
Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte nach einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen, eine Einigung sei noch möglich. Es blieben aber nur noch wenige Stunden. "Es liegt am Iran, die legitimen Bedingungen zu erfüllen, die wir gestellt haben", schrieb Macron auf X. Er fügte jedoch hinzu, Teheran habe nichts Greifbares angeboten. Zwei europäischen Diplomaten zufolge fand am Mittwoch eine neue Gesprächsrunde zwischen dem Iran, den drei europäischen Staaten und der EU statt.
Mittwoch, 24. September
Ex-FBI-Chef James Comey soll offenbar angeklagt werden
Gegen den früheren FBI-Chef James Comey könnte in den kommenden Tagen Anklage erhoben werden. Das berichtet der US-Sender MSNBC unter Berufung auf mehrere Quellen, die mit dem Vorgang vertraut sein sollen. Was genau Comey vorgeworfen wird, ist dem Bericht zufolge unklar. Ein Anklagepunkt könnte sein, dass Comey den Kongress belogen haben soll. Comey gilt als Intimfeind von US-Präsident Donald Trump. Als FBI-Chef hatte Comey Trumps Verbindungen nach Russland vor der US-Präsidentschaftswahl 2016 untersuchen lassen.
Erhoben werden könnte die Anklage gegen Comey laut MSNBC im östlichen Bezirk des US-Bundesstaates Virginia. Den dortigen Staatsanwalt Staatsanwalt Erik Siebert hatte Trump vorige Woche entlassen. Ein Grund für die Entlassung Sieberts war laut "Washington Post", dass dieser sich aus Mangel an Beweisen geweigert haben soll, gegen Comey Anklage zu erheben.
- Trump-Aufforderung an Justizministerin: "Das zerstört unseren Ruf"
In einer – mutmaßlich aus Versehen – öffentlichen Mitteilung an seine Justizministerin Pam Bondi auf Truth Social hatte Trump Bondi vor wenigen Tagen aufgefordert, mit juristischen Mitteln gegen seine politischen Gegner vorzugehen, etwa gegen den demokratischen Senator Adam Schiff aus Kalifornien und die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James. Trumps Post auf Truth Social wurde kurze Zeit später wieder gelöscht.
USA senken Zölle für EU-Autos rückwirkend ab 1. August
Die USA haben ihre Importzölle für Autos aus der Europäischen Union rückwirkend zum 1. August gesenkt. Ab diesem Datum werden nur noch 15 Prozent Zoll fällig statt wie bisher 27,5 Prozent, wie aus Dokumenten des US-Handelsministeriums und des Handelsbeauftragten Jamieson Greer hervorgeht, die am Mittwoch im Amtsblatt veröffentlicht wurden.
Damit setzen die USA mit mehrwöchiger Verspätung eine Zusage gegenüber der EU um, auf die vor allem deutsche Autohersteller gewartet hatten. Die EU und die USA hatten die Zollsenkung für Autos bereits im August verkündet. Im Gegenzug leitete die EU-Kommission die Abschaffung der Zölle auf US-Industrieprodukte ein sowie einen bevorzugten Marktzugang für weitere Produkte. Dazu gehören unter anderem Nüsse, Milchprodukte, Schweine- und Bisonfleisch sowie Hummer aus den Vereinigten Staaten.
US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Monaten die Zölle für zahlreiche Handelspartner teils massiv erhöht. Um noch höhere Zölle abzuwenden und Planungssicherheit zu schaffen, akzeptierte die EU einen allgemeinen Zollsatz von 15 Prozent, der seit dem 7. August gilt. Auf Autos wurde zunächst allerdings weiter der erhöhte Zollsatz von 27,5 Prozent fällig.
Rubio fordert bei Treffen mit Lawrow Ende von Blutvergießen
Nach dem jüngsten Kurswechsel von US-Präsident Donald Trump im Ukraine-Krieg hat sich US-Außenminister Marco Rubio mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow getroffen. Bei dem Gespräch am Rande der UN-Vollversammlung in New York habe Rubio die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einem Ende des Blutvergießens im Ukraine-Krieg bekräftigt, teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums mit.
