Trump kassiert Seitenhieb – ausgerechnet von China

USA machen Tür im Atomstreit mit dem Iran noch nicht zu

Die USA schlagen im Atomstreit mit dem Iran die Tür noch nicht zu. Wenige Stunden, nachdem der iranische Präsident Masud Peseschkian vor der UN-Generalversammlung erklärt hatte, sein Land werde niemals eine Atombombe anstreben, sagte der US-Nahost-Gesandte Steve Witkoff am Mittwoch in New York, die USA hätten nicht den Wunsch, dem Iran zu schaden. Man sei zu Gesprächen bereit. "Wir reden mit ihnen. Und warum sollten wir nicht?" Die Aufgabe sei es, Dinge zu lösen.

Die Äußerungen fallen in eine Zeit höchster Anspannung. Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten am 28. August einen Prozess zur Wiedereinführung von UN-Sanktionen eingeleitet. Die Frist läuft an diesem Samstag ab. Die europäischen Mächte haben angeboten, die Wiedereinführung der Sanktionen um bis zu sechs Monate zu verschieben. Bedingung dafür ist, dass der Iran den UN-Atominspekteuren wieder Zugang gewährt, Bedenken hinsichtlich seiner Bestände an angereichertem Uran ausräumt und Gespräche mit den USA aufnimmt.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte nach einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen, eine Einigung sei noch möglich. Es blieben aber nur noch wenige Stunden. "Es liegt am Iran, die legitimen Bedingungen zu erfüllen, die wir gestellt haben", schrieb Macron auf X. Er fügte jedoch hinzu, Teheran habe nichts Greifbares angeboten. Zwei europäischen Diplomaten zufolge fand am Mittwoch eine neue Gesprächsrunde zwischen dem Iran, den drei europäischen Staaten und der EU statt.

Mittwoch, 24. September

Ex-FBI-Chef James Comey soll offenbar angeklagt werden

Gegen den früheren FBI-Chef James Comey könnte in den kommenden Tagen Anklage erhoben werden. Das berichtet der US-Sender MSNBC unter Berufung auf mehrere Quellen, die mit dem Vorgang vertraut sein sollen. Was genau Comey vorgeworfen wird, ist dem Bericht zufolge unklar. Ein Anklagepunkt könnte sein, dass Comey den Kongress belogen haben soll. Comey gilt als Intimfeind von US-Präsident Donald Trump. Als FBI-Chef hatte Comey Trumps Verbindungen nach Russland vor der US-Präsidentschaftswahl 2016 untersuchen lassen.

Erhoben werden könnte die Anklage gegen Comey laut MSNBC im östlichen Bezirk des US-Bundesstaates Virginia. Den dortigen Staatsanwalt Staatsanwalt Erik Siebert hatte Trump vorige Woche entlassen. Ein Grund für die Entlassung Sieberts war laut "Washington Post", dass dieser sich aus Mangel an Beweisen geweigert haben soll, gegen Comey Anklage zu erheben.