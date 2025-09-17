Newsblog zur US-Politik Trump kündigt ungewöhnlichen Schritt vor Zwischenwahlen an
Donald Trump will vor den Midterms einen Republikaner-Parteitag abhalten. Kunden kündigen bei Disney+ wegen des Kimmel-Rauswurfs. Alle Nachrichten im Newsblog.
Samstag, 20. September
US-Bundesstaatsanwalt tritt offenbar unter Druck von Trump zurück
Ein US-Bundesstaatsanwalt, der sich geweigert hatte, gegen Gegner von Präsident Donald Trump zu ermitteln, ist Berichten zufolge unter dem Druck des Präsidenten zurückgetreten. Laut US-Medienberichten reichte der für den östlichen Bezirk des US-Bundesstaates Virginia zuständige Staatsanwalt Erik Siebert am Freitag (Ortszeit) seinen Rücktritt ein. Zuvor hatte Trump Medienberichten zufolge öffentlich den Rückzug Sieberts gefordert. "Ich möchte, dass er geht", sagte Trump demnach auf Nachfrage von Journalisten im Oval Office.
Siebert hatte nach Berichten der "Washington Post" die Einleitung eines Betrugsverfahrens gegen die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James abgelehnt. Als Begründung gab er an, es lägen nicht genügend Beweise vor. James gilt als entschiedene Gegnerin von Trump. Ein Zivilgericht hatte Trump aufgrund einer Klage von James vor dessen Rückkehr ins Weiße Haus wegen Betrugsvorwürfen zu einer Geldstrafe von fast einer halben Milliarde Dollar verurteilt. Ein Berufungsgericht bezeichnete die Geldstrafe als "übertrieben" und hob das Urteil im August auf. James kündigte daraufhin an, in Berufung zu gehen.
"Das ist ein Test": US-Gesandter widerspricht Trump
Erst Drohnen, dann Kampfflugzeuge: Russland provoziert aktuell wiederholt an der Nato-Ostflanke. Für den Trump-Berater Keith Kellogg ist klar: "Das ist ein Test." Der US-Präsident sieht das offenbar anders.
Trump kündigt ungewöhnlichen Schritt vor Zwischenwahlen an
US-Präsident Donald Trump hat für die Zwischenwahlen im Jahr 2026 einen Parteitag seiner Republikanischen Partei angekündigt. Parteitage auf nationaler Ebene werden in den USA üblicherweise nur in den Jahren veranstaltet, in denen auch der Präsident gewählt wird. Präsidentschaftswahlen finden in den USA alle vier Jahre statt, Kongresswahlen hingegen alle zwei Jahre.
"Die Republikanische Partei wünscht sich sehr dringend einen Parteitag für die Zwischenwahlen 2026", schrieb Trump am Freitag auf seiner Online-Plattform Truth Social. "Wir werden einen auf höchstem Niveau abhalten. Er wird sowohl unterhaltsam als auch sehr produktiv sein."
Mit dem Schritt wollen sich die Republikaner offenbar ihre knappe Mehrheit im Kongress sichern. Ein Verlust würde es Trump erschweren, seine Gesetzesvorhaben umzusetzen. Derzeit halten die Republikaner 53 der 100 Sitze im Senat und verfügen über eine Mehrheit von 219 zu 213 Stimmen im Repräsentantenhaus. Dem Nachrichtenportal Axios zufolge erwägen auch die Demokraten einen Parteitag vor den Zwischenwahlen.
Newsom: Trump wird keine freien Wahlen mehr zulassen
Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom befürchtet , dass Amtsinhaber Donald Trump keine freie und faire Abstimmung mehr zulassen wird. "In meinen Augen gibt es null Zweifel daran, dass er keine weitere Wahl haben will", sagte Newsom dem "Sydney Morning Herald" in einem telefonisch geführten Interview. "Falls doch, wird es eine Wahl im Stile (des russischen Präsidenten Wladimir) Putins sein: das Vortäuschen einer Wahl, aber nicht fair, nicht offen. Davon bin ich absolut überzeugt."
Newsom bescheinigte Trump "außerordentliche Effizienz" in dem, was er tut. "Es ist chirurgisch. Die Verwirklichung einer Vision." In der aufgeheizten Stimmung nach dem tödlichen Attentat auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk würden Trump und seine Getreuen mit ihrer "rachelüsternen" Rhetorik zusätzlich Öl ins Feuer gießen. Das sollte "allen einen kalten Schauer über den Rücken jagen", sagte Newsom der australischen Zeitung. "Ich bin zutiefst besorgt ob der kommenden Wochen und Monate. Das ist ein höllischer Moment für unser Land."
USA greifen mutmaßliches Drogenschiff an
Ein weiteres Mal greift das US-Militär ein Schiff an, das angeblich Drogen in die Vereinigten Staaten bringen sollte. UN-Menschenrechtsbeobachter halten tödliche Attacken dieser Art für rechtswidrig.
Trump sieht Möglichkeit eines Shutdowns
US-Präsident Donald Trump hält es für möglich, dass die Demokraten im Kongress wegen Streitigkeiten über den Haushalt einen Stillstand der Regierungsgeschäfte herbeiführen. "Ich denke, dass es durchaus sein könnte, dass das Land für eine gewisse Zeit stillsteht", sagte der Republikaner im Weißen Haus. Er glaube nicht, dass der von seiner Partei vorgelegte Entwurf im Senat die nötige Zustimmung finden werde.
Bei den Demokraten herrscht Uneinigkeit darüber, ob sie den republikanischen Haushaltsplan mittragen sollen. Die Republikaner besitzen zwar in beiden Kammern eine knappe Mehrheit, doch im Senat brauchen sie für die Verabschiedung des Haushalts 60 Stimmen - und damit auch Stimmen von Demokraten.
Trump: China stimmt TikTok-Deal zu – keine Details
Der chinesischen Staatschef Xi Jinping hat laut Donald Trump einem Deal um die Video-App TikTok zugestimmt. Zugleich blieb der US-Präsident vage bei den Details und machte deutlich, dass an der Vereinbarung noch gearbeitet werde. Der TikTok-Deal sei gut unterwegs und "die Investoren machen sich bereit", sagte er im Weißen Haus. Die US-Regierung hatte bereits Anfang der Woche von einer grundsätzlichen Einigung zur Zukunft von TikTok in den USA gesprochen.
Zugleich versicherte Trump - erneut ohne Details - dass die Vereinbarungen einen Einfluss Chinas auf die App verhindern würden. Er bekräftigte bisherige Angaben, dass amerikanische Investoren das US-Geschäft von TikTok übernehmen sollen. Das "Wall Street Journal" berichtete praktisch zur selben Zeit, dass die US-Regierung von diesen Investoren im Zuge der Transaktion eine Zahlung in Höhe von mehreren Milliarden Dollar bekommen werde. Darauf angesprochen sagte Trump, dies sei noch nicht endgültig ausgehandelt worden - "aber wir werden etwas bekommen".
Trump will 100.000 Dollar für Fachkräfte-Visa
Nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump werden für Anträge auf bestimmte Arbeitsvisa eine Gebühr von 100.000 Dollar fällig. Trump unterzeichnete am Freitag (Ortszeit) eine entsprechende Anordnung, verlautete aus dem Weißen Haus. Dabei geht es um H-1B-Visa für hochqualifizierte Fachkräfte. Aktuell werden für ein solches Visum 215 Dollar fällig, um zunächst an einer Verlosung teilzunehmen. Bei Erfolg können Gebühren in der Größenordnung von mehreren tausend Dollar folgen. Details zur neuen Gebühr konnte die Nachrichtenagentur Reuters zunächst nicht in Erfahrung bringen. Das H-1B-Programm ist insbesondere für Technologiekonzerne von Bedeutung, die Fachkräfte vor allem aus Indien und China rekrutieren. Lesen Sie hier mehr über die Visa-Regeln und was Trump noch angekündigt hat.
Freitag, 19. September
