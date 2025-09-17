Trump kündigt ungewöhnlichen Schritt vor Zwischenwahlen an

Newsom: Trump wird keine freien Wahlen mehr zulassen

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom befürchtet , dass Amtsinhaber Donald Trump keine freie und faire Abstimmung mehr zulassen wird. "In meinen Augen gibt es null Zweifel daran, dass er keine weitere Wahl haben will", sagte Newsom dem "Sydney Morning Herald" in einem telefonisch geführten Interview. "Falls doch, wird es eine Wahl im Stile (des russischen Präsidenten Wladimir) Putins sein: das Vortäuschen einer Wahl, aber nicht fair, nicht offen. Davon bin ich absolut überzeugt."

Newsom bescheinigte Trump "außerordentliche Effizienz" in dem, was er tut. "Es ist chirurgisch. Die Verwirklichung einer Vision." In der aufgeheizten Stimmung nach dem tödlichen Attentat auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk würden Trump und seine Getreuen mit ihrer "rachelüsternen" Rhetorik zusätzlich Öl ins Feuer gießen. Das sollte "allen einen kalten Schauer über den Rücken jagen", sagte Newsom der australischen Zeitung. "Ich bin zutiefst besorgt ob der kommenden Wochen und Monate. Das ist ein höllischer Moment für unser Land."

USA greifen mutmaßliches Drogenschiff an

Ein weiteres Mal greift das US-Militär ein Schiff an, das angeblich Drogen in die Vereinigten Staaten bringen sollte. UN-Menschenrechtsbeobachter halten tödliche Attacken dieser Art für rechtswidrig. Hier lesen Sie mehr über die Gründe, die Donald Trump für den Angiff angibt.

Trump sieht Möglichkeit eines Shutdowns

US-Präsident Donald Trump hält es für möglich, dass die Demokraten im Kongress wegen Streitigkeiten über den Haushalt einen Stillstand der Regierungsgeschäfte herbeiführen. "Ich denke, dass es durchaus sein könnte, dass das Land für eine gewisse Zeit stillsteht", sagte der Republikaner im Weißen Haus. Er glaube nicht, dass der von seiner Partei vorgelegte Entwurf im Senat die nötige Zustimmung finden werde.

Bei den Demokraten herrscht Uneinigkeit darüber, ob sie den republikanischen Haushaltsplan mittragen sollen. Die Republikaner besitzen zwar in beiden Kammern eine knappe Mehrheit, doch im Senat brauchen sie für die Verabschiedung des Haushalts 60 Stimmen - und damit auch Stimmen von Demokraten.

Trump: China stimmt TikTok-Deal zu – keine Details

Der chinesischen Staatschef Xi Jinping hat laut Donald Trump einem Deal um die Video-App TikTok zugestimmt. Zugleich blieb der US-Präsident vage bei den Details und machte deutlich, dass an der Vereinbarung noch gearbeitet werde. Der TikTok-Deal sei gut unterwegs und "die Investoren machen sich bereit", sagte er im Weißen Haus. Die US-Regierung hatte bereits Anfang der Woche von einer grundsätzlichen Einigung zur Zukunft von TikTok in den USA gesprochen.