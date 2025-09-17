"Heiligste Staatsbürgerschaft der Welt" Trump-Regierung macht Einbürgerungstest schwerer

17.09.2025

Donald Trump: Seine Regierung verlangt Anwärtern einer Staatsbürgerschaft mehr ab.

Wer US-Bürger werden will, muss sich künftig auf mehr Fragen und strengere Vorgaben einstellen. Dafür sorgt die Trump-Regierung.

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat den Einbürgerungstest für Ausländerinnen und Ausländer verschärft. Wie die US-Einwanderungsbehörde USCIS am Mittwoch mitteilte, wird ab Mitte Oktober 2025 eine neue Version des Tests eingeführt. Sie basiert auf der bereits 2020 unter Trumps erster Amtszeit eingeführten Fassung, die 2021 von seinem Nachfolger Joe Biden wieder abgeschafft worden war.

Die neuen Vorgaben sehen vor, dass Bewerberinnen und Bewerber bis zu 20 Fragen aus einem erweiterten Fragenkatalog beantworten müssen, der nun 128 Punkte umfasst. Zum Bestehen sind mindestens 12 richtige Antworten erforderlich. Zuvor wurden aus einem Katalog von 100 Fragen lediglich zehn gestellt, von denen sechs korrekt sein mussten. Neu ist auch, dass der Test abgebrochen werden kann, sobald ein Bewerber entweder 12 Antworten richtig oder neun falsch beantwortet hat.

Hintergrund der Reform ist laut USCIS eine "bessere Beurteilung der Kenntnisse der Antragsteller über die Geschichte und die Regierung der Vereinigten Staaten".

Mehr Wissen gefordert

Inhaltlich bleibt der Einbürgerungstest eine mündliche Prüfung, die grundlegende Kenntnisse in US-Geschichte, Politik und Staatskunde abfragt. Die USCIS betont, dass die Fragen Themen abdecken, die für das Verständnis der amerikanischen Gesellschaft grundlegend seien. Unter den 128 möglichen Fragen sind zum Beispiel:

"Nennen Sie eine Aufgabe der US-Verfassung."

"Nennen Sie einen Krieg, den die Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert geführt haben."

"Thomas Jefferson ist für viele Dinge berühmt. Nennen Sie eines davon."

"Warum sind die Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg eingetreten?"

"Nennen Sie ein Beispiel für eine amerikanische Innovation."

Der Sprecher der USCIS, Matthew Tragesser, erklärte gegenüber dem US-Nachrichtenportal "Daily Signal": "Die amerikanische Staatsbürgerschaft ist die heiligste Staatsbürgerschaft der Welt und sollte nur Ausländern vorbehalten sein, die unsere Werte und Prinzipien als Nation voll und ganz akzeptieren."

Weitere Verschärfungen geplant

Bereits seit Trumps Amtsantritt im Januar wurden laut USCIS Reformen im Einbürgerungsverfahren eingeleitet. Dazu zählen strengere Prüfungen bei Ausnahmen vom Englisch- oder Wissenstest etwa aufgrund von Behinderungen sowie ein gründlicheres Überprüfungsverfahren insgesamt.

Bewerber sollen künftig nicht nur durch das Fehlen strafrechtlicher Verfehlungen überzeugen, sondern auch durch den Nachweis eines "guten moralischen Charakters" und positiver gesellschaftlicher Beiträge. Illegale Stimmabgabe, falsche Angaben zur US-Staatsbürgerschaft oder eine unrechtmäßige Wahlregistrierung sollen als Ausschlusskriterien gelten.