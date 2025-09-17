t-online - Nachrichten für Deutschland
USA: Drei Polizisten durch Schüsse getötet

Dramatischer Fall
Drei Polizisten in USA durch Schüsse getötet

Von dpa
18.09.2025 - 00:53 UhrLesedauer: 1 Min.
Generalstaatsanwältin Pam Bondi spricht während einer Pressekonferenz.Vergrößern des Bildes
Generalstaatsanwältin Pam Bondi spricht während einer Pressekonferenz. (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa)
Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten Aktivisten Kirk ist die Stimmung aber besonders angespannt. Nun sorgt ein extremer Fall für Aufmerksamkeit.

Im US-Bundesstaat Pennsylvania sind fünf Polizisten angeschossen worden und drei an ihren Verletzungen gestorben. Die zwei anderen befänden sich in kritischem, aber stabilem Zustand, sagte ein Vertreter der Polizei des Bundesstaates auf einer Pressekonferenz. Der Schütze ist demnach tot. Mehr Informationen zu ihm und zum Hintergrund der Tat in North Codorus Township gab es zunächst nicht.

Zuvor hatte US-Justizministerin Pam Bondi auf der Plattform X mitgeteilt, dass die Bundespolizei FBI vor Ort im Bezirk York County sei und die örtlichen Behörden unterstütze. Gewalt gegen Strafverfolgungsbeamte sei niemals akzeptabel, schrieb sie. Der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, sprach von einem tragischen Tag für den Bundesstaat.

Waffengewalt und auch tödliche Angriffe sind in den USA traurige Normalität. Jedes Jahr sterben Tausende Menschen an Verletzungen, die durch Schusswaffen verursacht wurden – sei es durch Fremd- oder Eigenverschulden. Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk am vergangenen Mittwoch ist die Stimmung im Land aber besonders angespannt.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
