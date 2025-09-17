Dramatischer Fall Drei Polizisten in USA durch Schüsse getötet

Von t-online , cc Aktualisiert am 18.09.2025 - 07:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Generalstaatsanwältin Pam Bondi spricht während einer Pressekonferenz. (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa)

Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten Aktivisten Kirk ist die Stimmung in den USA besonders angespannt. Nun sorgt ein extremer Fall für Aufmerksamkeit.

Im US-Bundesstaat Pennsylvania sind am Mittwoch fünf Polizisten angeschossen worden und drei an ihren Verletzungen gestorben. Die zwei anderen befänden sich in kritischem, aber stabilem Zustand, sagte ein Vertreter der Polizei des Bundesstaates auf einer Pressekonferenz. Der Schütze ist demnach tot.

Wie US-Medien berichten, wollten die Beamten einen Haftbefehl gegen den Mann wegen Stalkings und Hausfriedensbruchs vollstrecken. Doch der Schütze wartete bereits auf die Polizisten und eröffnete sofort das Feuer. Er wurde schließlich in dem Feuergefecht erschossen. Der Vorfall ereignete sich in Codorus im Landkreis York rund 210 Kilometer südwestlich von Philadelphia.

Justizministerin Pam Bondi teilte auf der Plattform X mit, dass die Bundespolizei FBI vor Ort sei und die örtlichen Behörden unterstütze. Gewalt gegen Strafverfolgungsbeamte sei niemals akzeptabel, schrieb sie. Der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, sprach von einem tragischen Tag für den Bundesstaat.

"Es ist außergewöhnlich, was diese Familien von Polizisten leisten. Sie unterstützen die Menschen, die jeden Tag ihre Uniform anziehen und sich in Gefahr begeben", sagte Shapiro am Mittwoch in einer Pressekonferenz, "sie sind für sie da, wenn sie morgens das Haus verlassen, und sie beten den ganzen Tag lang, dass sie abends wieder nach Hause kommen."

Experten rechnen mit Racheakten

Am Dienstag war es zudem im Haus der demokratischen Senatorin Meg Loughran Cappel im US-Bundesstaat Illinois zu einem Zwischenfall mit einer Schusswaffe gekommen. Wie unter anderem das Portal "The Hill" berichtet, nahmen die örtlichen Behörden einen Mann fest, der Schüsse auf das Haus der Demokratin abgegeben haben soll.

"Ich bin dankbar, dass niemand verletzt worden ist", sagte Cappel in einer Erklärung. "In Zeiten wie diesen erinnert mich das daran, wie dankbar man sein muss, dass es uns immer wieder gelingt, den Frieden und die Sicherheit in unseren Gemeinden sicherzustellen. Gewalt ist nie eine Lösung."