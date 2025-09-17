t-online - Nachrichten für Deutschland
USA: Drei Polizisten durch Schüsse in Pennsylvania getötet

Dramatischer Fall
Drei Polizisten in USA durch Schüsse getötet

Von t-online, cc
Aktualisiert am 18.09.2025 - 07:05 UhrLesedauer: 2 Min.
Generalstaatsanwältin Pam Bondi spricht während einer Pressekonferenz.Vergrößern des Bildes
Generalstaatsanwältin Pam Bondi spricht während einer Pressekonferenz. (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa)
News folgen

Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten Aktivisten Kirk ist die Stimmung in den USA besonders angespannt. Nun sorgt ein extremer Fall für Aufmerksamkeit.

Im US-Bundesstaat Pennsylvania sind am Mittwoch fünf Polizisten angeschossen worden und drei an ihren Verletzungen gestorben. Die zwei anderen befänden sich in kritischem, aber stabilem Zustand, sagte ein Vertreter der Polizei des Bundesstaates auf einer Pressekonferenz. Der Schütze ist demnach tot.

Wie US-Medien berichten, wollten die Beamten einen Haftbefehl gegen den Mann wegen Stalkings und Hausfriedensbruchs vollstrecken. Doch der Schütze wartete bereits auf die Polizisten und eröffnete sofort das Feuer. Er wurde schließlich in dem Feuergefecht erschossen. Der Vorfall ereignete sich in Codorus im Landkreis York rund 210 Kilometer südwestlich von Philadelphia.

Polizisten blockieren eine Straße im York County im US-Bundesstaat Pennsylvania.Vergrößern des Bildes
Polizisten blockieren eine Straße im York County im US-Bundesstaat Pennsylvania. (Quelle: Matt Slocum/AP/dpa)

Justizministerin Pam Bondi teilte auf der Plattform X mit, dass die Bundespolizei FBI vor Ort sei und die örtlichen Behörden unterstütze. Gewalt gegen Strafverfolgungsbeamte sei niemals akzeptabel, schrieb sie. Der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, sprach von einem tragischen Tag für den Bundesstaat.

"Es ist außergewöhnlich, was diese Familien von Polizisten leisten. Sie unterstützen die Menschen, die jeden Tag ihre Uniform anziehen und sich in Gefahr begeben", sagte Shapiro am Mittwoch in einer Pressekonferenz, "sie sind für sie da, wenn sie morgens das Haus verlassen, und sie beten den ganzen Tag lang, dass sie abends wieder nach Hause kommen."

Experten rechnen mit Racheakten

Am Haus der demokratischen Senatorin von Illinois, Meg Loughran Cappel, ist es zu einem Zwischenfall mit einer Schusswaffe gekommen.Vergrößern des Bildes
Am Haus der demokratischen Senatorin von Illinois, Meg Loughran Cappel, ist es zu einem Zwischenfall mit einer Schusswaffe gekommen. (Quelle: IMAGO/Thomas J. Turney/State Journal-Register)

Am Dienstag war es zudem im Haus der demokratischen Senatorin Meg Loughran Cappel im US-Bundesstaat Illinois zu einem Zwischenfall mit einer Schusswaffe gekommen. Wie unter anderem das Portal "The Hill" berichtet, nahmen die örtlichen Behörden einen Mann fest, der Schüsse auf das Haus der Demokratin abgegeben haben soll.

"Ich bin dankbar, dass niemand verletzt worden ist", sagte Cappel in einer Erklärung. "In Zeiten wie diesen erinnert mich das daran, wie dankbar man sein muss, dass es uns immer wieder gelingt, den Frieden und die Sicherheit in unseren Gemeinden sicherzustellen. Gewalt ist nie eine Lösung."

Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk am vergangenen Mittwoch ist die Stimmung im Land jedoch besonders angespannt. Vorfälle wie die in Pennsylvania und Illinois erregen nach dem Attentat in Utah besonders die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Zumal Experten nicht ausschließen, dass es aufgrund der aufgeheizten politischen Stimmung durchaus zu Nachahmungstaten oder Racheakten im Nachgang des Mords an Kirk kommen könnte.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und AFP

