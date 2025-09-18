Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Late-Night-Star Kimmel gefeuert Jetzt hört der Spaß auf
Wenn Donald Trump entscheidet, wer wann und warum noch lachen darf: Das abrupte Aus des Late-Night-Talkers Jimmy Kimmel zeigt, dass in Amerika nun sogar Humor zensiert wird.
Bastian Brauns berichtet aus Washington
Jimmy Kimmel ist weg. Sein Sender ABC setzt seine berühmte Late-Night-Show ab. Mit sofortiger Wirkung, auf unbestimmte Zeit. Nicht wegen Quoten. Nicht wegen eines Skandals, sondern weil er zur falschen Zeit das Falsche gesagt hat – und weil letztlich Donald Trump entschieden hat, dass ihm Kimmels Humor einfach nicht passt. In Amerika endet im Jahr 2025 das Lachen dort, wo die Haut des Präsidenten dünn wird.
Zugegeben, der Zusammenhang ist ein bitterer. Auch in Jimmy Kimmels Show ging es, wie so oft in diesen Tagen, um die Ermordung von Charlie Kirk. Jenem christlich-nationalistischen Aktivisten und engen Trump-Verbündeten. Die Bilder vom Tatort an der Universität in Utah sind entsetzlich. Es ist in keiner Weise ein Moment, in welchem einem zum Lachen zumute sein sollte.
Eine fragwürdige Verharmlosung
Die Äußerungen des Comedians kann man als geschmacklos empfinden. Kimmel sagte: "Wir haben am Wochenende neue Tiefpunkte erreicht, als die MAGA-Gang verzweifelt versuchte, dieses Kind, das Charlie Kirk ermordet hat, als etwas anderes als einen von ihnen darzustellen und alles Mögliche tat, um damit politisch einen Punkt zu machen."

Zumindest ein Teil davon stimmt faktisch: Das MAGA-Lager, allen voran der amerikanische Präsident, versuchte von Beginn an fieberhaft, die Tat der politischen Linken anzuhängen. Sie sprechen seit Tagen nicht von einem Einzeltäter, sondern teilweise von einem ganzen Netzwerk von Mittätern, die für die Ermordung verantwortlich seien.
Man muss einen erwachsenen Täter sicherlich nicht als "Kind" bezeichnen. Das klingt nach einer fragwürdigen Verharmlosung. Aber was Kimmel sofort von rechter Seite unterstellt wurde, war, dass er behauptet hätte, Kirks Mörder sei ein MAGA-Anhänger gewesen. Für diese Lesart seines Satzes braucht es zwar keine Verrenkungen, aber man muss es schon so lesen wollen. Aber genau genommen behauptete Kimmel in seinem kurzen Monolog dies nicht eindeutig. Sollte die Mehrdeutigkeit gewollt gewesen sein, zeugt gerade das von Raffinesse. Ein Grund, Kimmel deswegen zu canceln, ist das jedenfalls nicht.
Eine bittere Trump-Reaktion
Zumal die viel größere Pointe dann gar nicht von Kimmel kam, sondern ausgerechnet vom Präsidenten selbst. Kimmel zeigte eine Video-Sequenz, in der Trump von einem Reporter vor dem Weißen Haus gefragt wurde, wie es ihm nach dem Mord an seinem Freund Charlie Kirk gehe. Trump antwortete nur knapp: "Ziemlich gut".
Und dann lenkte er sofort ab und sprach über die Bauarbeiten an seinem neuen Ballsaal. Das war der eigentliche Lacher, auch wenn einem hier das Lachen im Hals stecken blieb. Schlicht, weil man kaum glauben kann, dass Trump derart auf die Frage nach der Trauer um einen Freund reagiert. Eigentlich, so könnte man es fordern, müsste Trump sich für diese Pietätlosigkeit entschuldigen.
Es drohte der Entzug der Rundfunklizenz
Was dann folgte, war aber noch weniger lustig: Brendan Carr, Trumps Chef der "Federal Communications Commission" (FCC), drohte dem Disney-Mutterkonzern des Senders ABC mit dem Entzug der Sendelizenz. Die FCC, jene Behörde, die Amerikas Funk- und Fernsehfrequenzen reguliert, hat enorme Macht. Carr stellte ABC vor die Wahl: "den leichten oder den schweren Weg". Wenige Stunden später knickten die Senderbetreiber Nexstar und Sinclair Inc., sowie Disney's ABC ein. Kimmels Show wurde abgesetzt.
Carr schrieb anschließend auf X: "Ich möchte Nexstar für sein richtiges Handeln danken." Fernsehsender seien "dem öffentlichen Interesse verpflichtet". Zwar sei diese Entscheidung beispiellos. Aber es sei wichtig, dass die Senderbetreiber Programme von Disney ablehnten, die "nicht den Werten der Gemeinschaft" entsprächen. Er hoffe, so Carr, "dass andere Sender dem Beispiel von Nexstar folgen."
Das Aus von Kimmels Show ist ein neuer Tiefschlag für die Meinungs- und Pressefreiheit in den USA. Und, den Worten Carrs nach zu urteilen, ist das nur der Anfang. Die Trump-Regierung will die Medien auf Linie zwingen. Davon zeugt auch die jüngste, milliardenschwere Klage gegen die "New York Times", die Trump wegen ihrer kritischen Berichterstattung über ihn Anfang der Woche einreichte. Wenn die freie Presse und sogar die Satire stirbt, dann stirbt auch die Demokratie.
Der Vorgang um Jimmy Kimmel zeigt einmal mehr, wie sich Konzerne beugen, wenn dem Präsidenten die Richtung missfällt. Sie knicken aber wohl nicht einfach so ein. Es scheint viel schlimmer zu sein: Sie haben bei diesem Präsidenten, der Immunität genießt, der die Grenzen seiner Macht jeden Tag weiter austestet und der dabei alle Gewalten, einschließlich des Supreme Courts, hinter sich weiß, offenkundig den Glauben an den Rechtsstaat verloren.
Kein Wunder daher, dass Trump das Aus von Kimmels Show hämisch triumphierend von Großbritannien aus mit den Worten kommentierte: "Tolle Neuigkeiten für Amerika: Die Jimmy Kimmel Show, die wegen ihrer Quoten in Schwierigkeiten steckte, wurde abgesetzt. Glückwunsch an ABC, dass sie endlich den Mut hatten, das zu tun, was getan werden musste. Kimmel hat NULL Talent."
Zuerst fiel Stephen Colbert
Und Kimmel ist nicht allein. Stephen Colbert, seit Jahren Trumps bissigster Kritiker unter den Moderatoren von Late Night Shows, erlebte kürzlich dasselbe Muster. Er verspottete den außergerichtlichen 16-Millionen-Dollar-"Vergleich" des Paramount-Konzerns mit Trump als "fettes Bestechungsgeld". Nur wenige Tage später verkündete CBS die baldige Absetzung seiner Show. Offiziell sei die Entscheidung "rein finanziell". Trump feierte da schon: "Sein Talent war sogar noch schlechter als seine Quoten. Ich höre, Jimmy Kimmel wird der nächste sein."
Erst Colbert, jetzt Kimmel – zwei der prägnantesten Trump-Gegner der amerikanischen Late Night verschwinden. Damit kommen nicht nur zwei politische Kritiker abhanden. Auch ein großer Teil der beliebten US-Fernsehkultur geht verloren. Mit jedem weiteren Tag im Amt ebnet Donald Trump die Vielfalt der Vereinigten Staaten ein Stück weiter ein.
Fox-Moderator darf weitermachen
Diese Cancel Culture von rechts trifft natürlich nicht die eigenen Leute. Ein Beispiel dafür lieferte in diesen Tagen der Moderator Brian Kilmeade bei Fox News. Der saß mit ernster Miene auf dem von Donald Trump geliebten Morgen-Sofa im Frühstücksfernsehen und redete sich in Rage gegen Kriminelle. Kilmeade schlug ernsthaft die Tötung von Obdachlosen vor – und zwar mittels Todesspritzen. "Just kill ’em" (Tötet sie einfach), sagte er. Es war kein Witz. Es war keine Satire. Es war ein menschenverachtender Vorschlag.
Nach ein paar Tagen öffentlicher Empörung folgte seine knappe Entschuldigung an die Todgeweihten: "Ich habe fälschlicherweise gesagt, dass sie tödliche Injektionen bekommen sollten. Ich entschuldige mich für diese äußerst gefühllose Bemerkung." Damit war die Sache für Fox News erledigt.
Kilmeade sitzt weiter im Studio. Kimmel und Colbert müssen gehen. Das ist jetzt die neue Linie in Amerika: Der Präsident entscheidet, wer wann und warum noch lachen darf. Und sogar, wer die Menschen zum Lachen bringen darf. Witze über Trump oder sein Umfeld bedeuten im Zweifel das Karriereende. Aufrufe zur Tötung von Obdachlosen? Schwamm drüber.
