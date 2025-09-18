Und dann lenkte er sofort ab und sprach über die Bauarbeiten an seinem neuen Ballsaal. Das war der eigentliche Lacher, auch wenn einem hier das Lachen im Hals stecken blieb. Schlicht, weil man kaum glauben kann, dass Trump derart auf die Frage nach der Trauer um einen Freund reagiert. Eigentlich, so könnte man es fordern, müsste Trump sich für diese Pietätlosigkeit entschuldigen.

Es drohte der Entzug der Rundfunklizenz

Was dann folgte, war aber noch weniger lustig: Brendan Carr, Trumps Chef der "Federal Communications Commission" (FCC), drohte dem Disney-Mutterkonzern des Senders ABC mit dem Entzug der Sendelizenz. Die FCC, jene Behörde, die Amerikas Funk- und Fernsehfrequenzen reguliert, hat enorme Macht. Carr stellte ABC vor die Wahl: "den leichten oder den schweren Weg". Wenige Stunden später knickten die Senderbetreiber Nexstar und Sinclair Inc., sowie Disney's ABC ein. Kimmels Show wurde abgesetzt.

Carr schrieb anschließend auf X: "Ich möchte Nexstar für sein richtiges Handeln danken." Fernsehsender seien "dem öffentlichen Interesse verpflichtet". Zwar sei diese Entscheidung beispiellos. Aber es sei wichtig, dass die Senderbetreiber Programme von Disney ablehnten, die "nicht den Werten der Gemeinschaft" entsprächen. Er hoffe, so Carr, "dass andere Sender dem Beispiel von Nexstar folgen."

Das Aus von Kimmels Show ist ein neuer Tiefschlag für die Meinungs- und Pressefreiheit in den USA. Und, den Worten Carrs nach zu urteilen, ist das nur der Anfang. Die Trump-Regierung will die Medien auf Linie zwingen. Davon zeugt auch die jüngste, milliardenschwere Klage gegen die "New York Times", die Trump wegen ihrer kritischen Berichterstattung über ihn Anfang der Woche einreichte. Wenn die freie Presse und sogar die Satire stirbt, dann stirbt auch die Demokratie.

Der Vorgang um Jimmy Kimmel zeigt einmal mehr, wie sich Konzerne beugen, wenn dem Präsidenten die Richtung missfällt. Sie knicken aber wohl nicht einfach so ein. Es scheint viel schlimmer zu sein: Sie haben bei einem Präsidenten, der Immunität genießt und der alle Gewalten, einschließlich des Supreme Courts, hinter sich weiß, offenkundig den Glauben an den Rechtsstaat verloren.

Kein Wunder daher, dass Trump das Aus von Kimmels Show hämisch triumphierend von Großbritannien aus mit den Worten kommentierte: "Tolle Neuigkeiten für Amerika: Die Jimmy Kimmel Show, die wegen ihrer Quoten in Schwierigkeiten steckte, wurde abgesetzt. Glückwunsch an ABC, dass sie endlich den Mut hatten, das zu tun, was getan werden musste. Kimmel hat NULL Talent."

Zuerst fiel Stephen Colbert

Und Kimmel ist nicht allein. Stephen Colbert, seit Jahren Trumps bissigster Kritiker unter den Moderatoren von Late Night Shows, erlebte kürzlich dasselbe Muster. Er verspottete den außergerichtlichen 16-Millionen-Dollar-"Vergleich" des Paramount-Konzerns mit Trump als "fettes Bestechungsgeld". Nur wenige Tage später verkündete CBS die baldige Absetzung seiner Show. Offiziell sei die Entscheidung "rein finanziell". Trump feierte da schon: "Sein Talent war sogar noch schlechter als seine Quoten. Ich höre, Jimmy Kimmel wird der nächste sein."