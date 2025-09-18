Präsident attackiert Sender Trump: "Seien Sie still"

Trump bei einem Gespräch mit internationalen Journalisten vor dem Weißen Haus. (Quelle: Ken Cedeno/Reuters)

In den USA geht die Angst um. Die Demokraten fürchten, dass die Trump-Regierung die Meinungsfreiheit abschaffen könnte. Sie fordern "reale Konsequenzen".

Die Atmosphäre für Journalisten und Meinungsmacher in den USA wird nach dem tödlichen Attentat auf den rechtsradikalen Aktivisten Charlie Kirk feindseliger. Das musste nun auch der beliebte Moderator Jimmy Kimmel erfahren. Die Late-Night-Show des Talkmasters wurde am Mittwoch kurzerhand abgesetzt, weil Kimmel unlautere Kommentare zum Mord an Kirk gemacht haben soll.

Darauf reagierte die Demokratische Partei mit der Einbringung eines Gesetzesvorschlags zum Schutz der Meinungsfreiheit. "Das ist ein entscheidender Moment für das Land", sagte Senator Chris Murphy in Washington. "Konservative, die sagen, dass sie Demokratie und Meinungsfreiheit unterstützen, müssen jetzt ihre Stimme erheben."

Mit dem "No Political Enemies Act" ("Gesetz gegen politische Verfolgung") wollen die Demokraten nach eigenen Angaben Menschen schützen, die aus politischen Gründen in den Fokus der Regierung von Präsident Donald Trump geraten. Regierungsvertreter sollen "reale Konsequenzen" tragen müssen, wenn sie von der US-Verfassung geschützte Meinungsäußerungen unterdrücken. Die Erfolgsaussichten des Vorstoßes im Kongress sind aufgrund der politischen Mehrheitsverhältnisse zugunsten der Republikaner jedoch gering.

Drohungen gegen ausführenden Sender

Die Initiative ist auch eine Reaktion auf die Kaltstellung Jimmy Kimmels. Dessen Demission hatte Trump schon lange gefordert. Der US-Präsident lieferte sich seit seiner ersten Amtszeit eine Art Privatfehde mit dem liberalen Moderator. Dass Kimmels Absetzung ausgerechnet jetzt kam, sehen politische Beobachter im Zusammenhang mit Drohungen der US-Administration gegen unliebsame Medien und TV-Sender.

Demnach soll der Disney-ABC-Konzern, der die Kimmel-Show über den Sender Nexstar produzierte, die Vergeltung der Trump-Regierung gefürchtet haben. Disney-ABC stand kurz davor, mehrere Lokalsender in den USA zu übernehmen, benötigte dafür aber die Zustimmung der Regierung.