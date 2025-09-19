"ICE gefährdet unsere Demokratie" Abgeordnete nach Protest gegen Einwanderungsbehörde verhaftet

Von t-online , KON 19.09.2025 - 09:36 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Polizisten führen Jumaane Williams ab: Auch der demokratische New York City Public Advocate beteiligte sich bei den Protesten. (Quelle: IMAGO/Katie Godowski/imago)

Bei Anti-ICE-Protesten kommt es in New York zu einem Zusammenstoßen zwischen Demonstranten und staatlichen Behörden. Mehrere Politiker werden abgeführt.

Bei Protesten vor einem New Yorker Gebäude der Einwanderungsbehörde ICE am 18. September kam es zu einer Reihe von Festnahmen. Wie die britische Zeitung "The Guardian" schreibt, wurden dabei unter anderem auch elf Abgeordnete festgesetzt – weil sie Einsicht in die Haftbedingungen im ICE-Center verlangt hatten. Zu weiteren Festnahmen zählen Aktivisten und religiöse Führer.

Wie "The Guardian" schreibt, wurde bei dem Protest unter anderem der ehemalige demokratische Bürgermeisterkandidat Brad Lander, die Stadträtin Tiffany Cabán, die Abgeordnete Phara Souffrant Forrest, der New York City Public Advocate Jumaane Williams und die Senatorin Julia Salazar festgenommen.

Cabán erklärte im Anschluss: "Als gewählte Vertreterin ist es meine Pflicht, meine Wähler vor Grausamkeit und Gewalt zu schützen. ICE ist grausam und gewalttätig. ICE gefährdet New Yorker und unsere Demokratie."

Sie fügt hinzu: "ICE hat in diesem Jahr über 3.000 New Yorker terrorisiert – sie entführt, als sie zu Gerichtsterminen oder Einwanderungskontrollen erscheinen wollten, hält sie unter unmenschlichen Bedingungen fest, ohne Medikamente, Wechselkleidung, ausreichend Nahrung, Betten oder Kontakt zur Außenwelt, und nimmt ihnen das Recht auf ein faires Verfahren"

Protest blockiert Zufahrtswege

Die Demonstrierenden haben laut Bericht Zufahrtswege zur Tiefgarage des ICE-Gebäudes blockiert. Weitere Protestierende drangen in das Gebäude ein und wurden dort von der New Yorker Polizei festgenommen.

Tricia McLaughlin, die Sprecherin des US-Heimatschutzministeriums, kritisierte die Abgeordneten scharf und warf ihnen vor, Mitarbeiter und Inhaftierte zu gefährden. Laut ihr werden in der ICE-Einrichtung nur Kriminelle festgehalten.

ICE geht seit Trumps zweitem Amtsantritt im Januar mit Härte gegen Migranten vor – Kritiker werfen der Behörde wiederholte Gesetzesverstöße vor. Maskierte Mitarbeiter der Behörde lauern teilweise Migranten vor Einwanderungs-Gerichten auf, bei einem ICE-Zugriff aus der vergangenen Woche wurde Mann von einem ICE-Beamten erschossen.