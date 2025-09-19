Nach Kirks Tod FBI nimmt offenbar trans Menschen ins Visier

Von afp , ne 19.09.2025 - 14:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

FBI-Direktor Kash Patel und US-Präsident Donald Trump: Trans Menschen wollen sie offenbar verstärkt ins Visier nehmen. (Quelle: IMAGO/Michael Brochstein/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Trump-Regierung setzt ihren Kampf gegen politische Gegner fort. Jetzt will das FBI einer Recherche zufolge auch trans Menschen als "gewalttätige Extremisten" einstufen.

Loading...

Jetzt zeigt eine Recherche des US-Journalisten Ken Klippenstein, dass einer weiteren Personengruppe droht, systematisch als Gefährder dargestellt zu werden. Dieses Mal seien es trans Menschen, die das FBI verstärkt ins Visier nehmen will. Unabhängig überprüfen ließ sich dies zunächst nicht.

Bereits am Mittwoch sagte FBI-Direktor Kash Patel, als er zu Schießereien von trans Personen befragt wurde: "Wir untersuchen das gesamte Netz auf solche Angriffe." Klippenstein zufolge gehe die Sicherheitsbehörde noch weiter: So plane die Trump-Regierung derzeit, trans Menschen als "gewalttätige Extremisten" einzustufen. Das hätten ihm zwei Beamte des nationalen Sicherheitsdienstes mitgeteilt.

Vorwurf des "gewalttätigen Extremismus"

Video | Video zeigt Flucht des mutmaßlichen Kirk-Attentäters Player wird geladen Quelle: t-online