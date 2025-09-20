"Terroristisch eingestufte Organisation" Trump meldet "tödlichen Angriff" auf Drogenschiff

Von t-online , dpa , wan 20.09.2025

Eine Luftaufnahme zeigt den Angriff auf das Schiff durch die amerikanische Marine. (Quelle: Truth Social/Donald J. Trump)

Die USA haben ein Schiff angegriffen, das angeblich Drogen transportierte. Drei Personen seien getötet worden, meldete US-Präsident Donald Trump

Die USA haben erneut ein Schiff angegriffen, das nach Aussage von Präsident Donald Trump einer als terroristisch eingestuften Organisation zugeordnet wurde. In einem Social-Media-Beitrag erklärte Trump, der Angriff habe ein Schiff im Zuständigkeitsbereich des US Southern Command – zu dem Mittelamerika, Südamerika und die Karibik gehören – zum Ziel gehabt.

Dabei seien drei männliche "Drogenterroristen" an Bord getötet worden. "Auf meinen Befehl hin ordnete der Kriegsminister einen tödlichen Angriff auf ein Schiff an, das mit einer als terroristisch eingestuften Organisation in Verbindung steht, die im Zuständigkeitsbereich des USSOUTHCOM Drogenhandel betreibt", schrieb Trump auf Truth Social.

"Nachrichtenquellen bestätigten, dass das Schiff illegale Drogen transportierte und auf einer bekannten Drogenhandelsroute unterwegs war, um Amerikaner zu vergiften." Nach Angaben des Präsidenten wurden bei der Operation, die in internationalen Gewässern stattfand, keine US-Soldaten verletzt. Unklar ist, wo genau der Vorfall stattfand.

Angriffe Grund für Verstimmung mit Venezuela

Bereits zuvor hatten die USA nach Trumps Angaben drei Schiffe in der Karibik attackiert und außer Gefecht gesetzt. Während er im Zusammenhang mit den früheren Angriffen auf Venezuela verwies, nannte er diesmal kein Land.

Im Zuge der US-Angriffe verschärfte sich der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela. Die Regierung in Washington begründet die Einsätze damit, dass so Rauschgift auf dem Weg in die USA abgefangen werde. UN-Menschenrechtsbeobachter verurteilen die tödlichen Attacken hingegen.

"Das Völkerrecht erlaubt es Regierungen nicht, mutmaßliche Drogenhändler einfach zu ermorden", betonten die im Auftrag des UN-Menschenrechtsrates tätigen Experten. Die USA verletzten außerdem das internationale Seerecht und möglicherweise auch die UN-Charta, die Gewaltanwendung gegen andere Staaten verbiete.