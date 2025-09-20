Senat oder Weißes Haus? Trump-Herausforderin bringt sich offenbar für Wahlen in Stellung

Von t-online , sic 20.09.2025 - 12:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Alexandria Ocasio-Cortez (Archivbild): Will die Demokratin 2028 als Präsidentschaftskandidatin antreten? (Quelle: IMAGO/Daniel Efram/imago)

Alexandria Ocasio-Cortez werden seit Langem höhere Ambitionen in ihrer politischen Karriere nachgesagt. Nun könnte die Demokratin vor dem Scheideweg stehen.

Die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) prüft laut einem Bericht des US-Portals Axios derzeit zwei weitreichende Optionen für ihre politische Zukunft: eine Kandidatur für die US-Präsidentschaft oder einen Sitz im Senat. Damit könnte sie 2028 entweder ins Weiße Haus streben – oder sich in New York gegen den derzeitigen demokratischen Fraktionschef im Senat, Chuck Schumer, zur Wahl stellen.

Wie Axios unter Berufung auf mit ihrer Planung vertraute Personen berichtet, hat Ocasio-Cortez in diesem Jahr ihre politische Reichweite deutlich ausgebaut. Die 35-Jährige reiste durch die USA, trat bei Veranstaltungen außerhalb ihres Wahlbezirks im Bundesstaat New York auf und investierte Millionen in ihre digitale Präsenz. Unterstützt wird sie dabei auch von ehemaligen Beratern von Senator Bernie Sanders.

Ocasio-Cortez hat Millionen Follower in sozialen Netzwerken

Eine offizielle Entscheidung zu ihrer Kandidatur hat Ocasio-Cortez bislang nicht getroffen. Ihr Büro lehnte eine Stellungnahme ab; auch von Schumers Team gab es keine Reaktion auf eine Anfrage von Axios. Beobachter werten ihre Aktivitäten als Vorbereitung auf eine größere Kampagne. Zuletzt trat sie im Rahmen der Tour "Fighting Oligarchy" häufiger mit Sanders auf. Anhänger skandierten dabei häufig: "AOC! AOC!".

Laut Kyle Tharp, Herausgeber des Newsletters "Chaotic Era", hat sie 2025 mehr Geld für digitale Werbung ausgegeben als fast alle anderen Politiker. Ergebnis: Hunderttausende Kleinspenden und über 36 Millionen Follower in sozialen Netzwerken – weit mehr als Schumer oder andere potenzielle Präsidentschaftskandidaten.

"Sie steht von Anfang an im Rampenlicht"

Einige Weggefährten von Bernie Sanders sehen in Ocasio-Cortez die logische Nachfolgerin des linken Flügels der Partei. Sein früherer Berater Ari Rabin-Havt sagte Axios: "Sie hat eine Unterstützerbasis mit größerem Potenzial als Bernie. Sie steht von Anfang an im Rampenlicht und bringt nationale Kampagnenerfahrung mit, die viele andere erst sammeln müssen."