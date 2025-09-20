100.000 Dollar für Visum Trump versetzt US-Firmen in Panik – und rudert zurück
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Nun rudert die Trump-Regierung zurück.
Die von der US-Regierung angekündigte hohe Gebühr von 100.000 US-Dollar (rund 85.000 Euro) für bestimmte Arbeitsvisa gilt nach Angaben eines Regierungsvertreters nur für Neuanträge. Es handele sich um eine einmalig bei der Antragstellung erhobene Gebühr, erklärte ein Vertreter des Weißen Hauses am Samstag. Sie gelte weder für die Erneuerung bereits bestehender Visa noch für Visainhaber.
US-Handelsminister Howard Lutnick hatte bei der Verkündung der neuen Regelung für Visa vom Typ H-1B am Freitag dagegen von einer jährlichen Gebühr gesprochen. Vor allem in Indien, von wo viele Technologie-Fachkräfte mit solchen Visa in die USA reisen, sowie bei US-Technologieunternehmen hatte die Ankündigung Besorgnis ausgelöst.
US-Techfirmen befürchteten drastische Folgen
Viele große Unternehmen hatten laut einem Bericht ihre ausländischen Mitarbeiter dringend dazu aufgerufen, in den USA zu bleiben. Angestellte mit einem H-1B-Visum, die gerade außer Landes seien, sollten innerhalb von 24 Stunden in die USA zurückkehren, berichtete der "Business Insider" unter Berufung auf Angestellte und interne Kommunikation in den Tech-Konzernen Amazon, Meta, Microsoft sowie der Bank JP Morgan.
Das H-1B-Visum nutzen vor allem große, international tätige US-Firmen, um qualifizierte Beschäftigte aus dem Ausland anzustellen. Von der "New York Times" zitierten Regierungsdaten zufolge arbeiteten im Juni allein bei Amazon mehr als 10.000 Menschen auf einem H-1B-Visum in den USA. Etwa halb so viele waren es demnach bei den Konzernen Microsoft und Meta.
- Nachrichtenagenturen dpa und AFP