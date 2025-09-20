100.000 Dollar für Visum Trump versetzt US-Firmen in Panik – und rudert zurück

Donald Trump: Der US-Präsident hatte überraschend angeordnet, die Gebühr auf Arbeitsvisa drastisch zu erhöhen. (Quelle: IMAGO/CNP / MediaPunch/imago)

Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Nun rudert die Trump-Regierung zurück.

Die von der US-Regierung angekündigte hohe Gebühr von 100.000 US-Dollar (rund 85.000 Euro) für bestimmte Arbeitsvisa gilt nach Angaben eines Regierungsvertreters nur für Neuanträge. Es handele sich um eine einmalig bei der Antragstellung erhobene Gebühr, erklärte ein Vertreter des Weißen Hauses am Samstag. Sie gelte weder für die Erneuerung bereits bestehender Visa noch für Visainhaber.

US-Handelsminister Howard Lutnick hatte bei der Verkündung der neuen Regelung für Visa vom Typ H-1B am Freitag dagegen von einer jährlichen Gebühr gesprochen. Vor allem in Indien, von wo viele Technologie-Fachkräfte mit solchen Visa in die USA reisen, sowie bei US-Technologieunternehmen hatte die Ankündigung Besorgnis ausgelöst.

US-Techfirmen befürchteten drastische Folgen

Viele große Unternehmen hatten laut einem Bericht ihre ausländischen Mitarbeiter dringend dazu aufgerufen, in den USA zu bleiben. Angestellte mit einem H-1B-Visum, die gerade außer Landes seien, sollten innerhalb von 24 Stunden in die USA zurückkehren, berichtete der "Business Insider" unter Berufung auf Angestellte und interne Kommunikation in den Tech-Konzernen Amazon, Meta, Microsoft sowie der Bank JP Morgan.