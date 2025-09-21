Trump bei Kirk-Trauerfeier "Ich hasse meine Gegner"

Elf Tage nach dem tödlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk hat es in Arizona eine große Trauerfeier gegeben. Auch US-Präsident Donald Trump sprach zu den Kirk-Anhängern.

Das Trump-Lager hat mit einer Trauerfeier im US-Bundesstaat Arizona an den 31-jährigen Charlie Kirk erinnert. Vor Ort waren US-Präsident Donald Trump und sein Vizepräsident JD Vance, US-Milliardär Elon Musk und zahlreiche weitere Regierungsvertreter. Wegen der vielen Teilnehmer aus dem Weißen Haus wurden laut Reportern zwei Flugzeuge für die Anreise aus Washington benötigt.

Viele in den USA erinnerte die Zeremonie an eine Heiligsprechung. Inszeniert wie eine Mischung aus Gottesdienst, christlichem Popkonzert und politischer Kundgebung geriet die Veranstaltung mit Zehntausenden Teilnehmern auch zu einer Machtdemonstration der Bewegung hinter Trump – und wohl auch zum Katalysator für eine zunehmend kämpferische Agenda seiner Regierung.

Der gewaltsame Tod Kirks vor laufenden Kameras hat die amerikanische Rechte tief erschüttert. Der Aktivist machte sich als angeblicher Verfechter der Meinungsfreiheit einen Namen. Mit seiner Organisation Turning Point USA, die er 2012 mit 18 Jahren gründete, besuchte er Hochschulen und forderte Studierende – auch solche mit anderer politischer Haltung – zur Debatte heraus. Kritiker warfen ihm rassistische, homophobe und sexistische Ansichten vor (Lesen Sie hier mehr über Kirks extreme Äußerungen). Bei einer solchen Veranstaltung wurde Kirk am 10. September im Bundesstaat Utah erschossen.

Trump: Attentat hat Kirk "unsterblich" gemacht

Trump selbst bezeichnete Kirk in seiner Rede als "Märtyrer für die amerikanische Freiheit". Kirk sei von einem "radikalisierten, kaltblütigen Monster auf abscheuliche Weise ermordet" worden, sagte Trump. Der 31-Jährige sei getötet worden, weil er sich "für Freiheit und Gerechtigkeit, für Gott und sein Land, für Vernunft und gesunden Menschenverstand eingesetzt" habe. Das Attentat habe ihn "unsterblich" gemacht.

Nach dem Attentat hatte Trump "radikale Linke" für Kirks Tod verantwortlich gemacht. Seitdem kündigte er ein verschärftes Vorgehen gegen politische Gegner und kritische Medien an. "Ich hasse meine Gegner und wünsche ihnen nicht das Beste." Er forderte die Menge auf: "Kämpft, kämpft, kämpft!"