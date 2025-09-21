Zehntausende im Stadion Charlie Kirks "Heiligsprechung" hat begonnen – auch Musk ist vor Ort

Von dpa , afp , mak 21.09.2025

Elf Tage nach dem tödlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk hat in Glendale im US-Bundesstaat Arizona die Trauerfeier begonnen. Auch US-Präsident Donald Trump will sich an die Kirk-Anhänger richten.

Einen "Märtyrer für die Wahrheit und die Freiheit" nannte US-Präsident Donald Trump seinen Unterstützer Charlie Kirk, nachdem der ultrarechte Podcaster und Aktivist vor anderthalb Wochen bei einem Attentat getötet wurde. Am Sonntag erinnerte das Trump-Lager mit einer Trauerfeier bei Phoenix im US-Bundesstaat Arizona an den 31-jährigen Kirk. Auch US-Milliardär Elon Musk ist vor Ort.

Viele in den USA erinnert die Zeremonie an eine Heiligsprechung. Trump kündigte vor seinem Abflug aus Washington an, er werde in seiner Gedenkrede für Kirk "das Leben eines großen Mannes feiern".

Neben Trump wollten sein Vize JD Vance und andere Vertreter der MAGA-Bewegung (Make America Great Again, Macht Amerika wieder großartig) zu den mehr als 100.000 Teilnehmern sprechen, die sich im Footballstadion der Profimannschaft Arizona Cardinals und außerhalb vor Großleinwänden versammelten.

Während sich Zehntausende im Stadion in Glendale versammelten, stimmten Musikgruppen "Halleluja"-Gesänge an, zu denen Bilder Kirks auf Großleinwände projiziert wurden. Bereits die Vorbereitungen zu dem Gedenken waren religiös und patriotisch aufgeladen. "Glaube, Familie, Freiheit" war auf Porträtfotos von Kirk zu lesen, die hunderte Menschen in Phoenix niederlegten, neben US-Fähnchen und roten, weißen und blauen Ballons.

Elon Musk winkt der Menge zu

Trotz seines Bruchs mit Trump ist Tech-Milliardär Elon Musk bei der Kirk-Trauerfeier mit dabei. In der Liveübertragung war zu sehen, wie er mit Politikern der Republikanischen Partei sprach und der Menge zuwinkte.

Musk spendete im vergangenen Jahr mehr als 250 Millionen Dollar für Trumps Wahlkampf. In den ersten Monaten von Trumps Amtszeit wurde er zu einem engen Vertrauten des Präsidenten und war auch immer wieder im Weißen Haus zu sehen.

Doch dann kam das Zerwürfnis nach einem zum Teil öffentlich ausgetragenen Streit um ein von Trump vorangetriebenes Haushaltsgesetz. Musk behauptete unter anderem, dass Trump es ohne seine Unterstützung nicht ins Weiße Haus geschafft hätte und brachte den Präsidenten mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verbindung. Später schrieb Musk, er sei bei einigen seiner Äußerungen zu weit gegangen. Das Verhältnis der beiden erholte sich bisher nicht.