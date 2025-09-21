Witwe von Charlie Kirk "Dieser junge Mann, ich vergebe ihm"

Von dpa , aj Aktualisiert am 22.09.2025 - 01:12 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Erika Kirk spricht bei der Trauerfeier für ihren verstorbenen Mann, den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk, im State Farm Stadium. (Quelle: REUTERS/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Witwe von Charlie Kirk vergibt dem Mörder ihres Mannes. Sie begründet das mit ihrem Glauben und ihrem Ehemann.

Elf Tage nach dem tödlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk hat seine Witwe Erika die Vereinigten Staaten zur Versöhnung aufgerufen. "Die Antwort auf Hass ist nicht Hass", sagte sie am Sonntag vor Zehntausenden Menschen, die sich zu einer Trauerfeier für ihren Mann in einem Footballstadion in Glendale im US-Bundesstaat Arizona versammelt hatten. "Die Antwort, die wir aus dem Evangelium kennen, ist Liebe".

Loading...

An den Attentäter gerichtet sagte Erika Kirk: "Dieser junge Mann, ich vergebe ihm". Die Menge applaudierte ihr, während sie sich die Tränen wegwischte. Dann fügte sie hinzu: "Das ist es, was Christus getan hat und was Charlie tun würde".

Erika Kirk hielt eine mehr als zwanzig Minuten lange Rede und wischte sich dabei mehrfach die Tränen ab. Nach ihren Worten über das Vergeben brandete Applaus auf. Die 36-Jährige übernimmt nach dem Attentat die Leitung der von ihrem Mann gegründeten Organisation Turning Point USA. "Seine Mission ist jetzt auch meine Mission."

Kurz vor der Trauerfeier hatte Erika Kirk der "New York Times" ein emotionales Interview gegeben. Darin sprach sie über ihre Trauer. Sie trage die mit Blut befleckte Kette ihres Mannes, die er selbst beim Attentat anhatte – ein Anhänger des Heiligen Michael. "Bis heute kann ich nicht in mein Schlafzimmer gehen. Ich schlafe immer woanders", verriet sie. Auch bringe sie es nicht über das Herz, die Handtücher, die ihr Mann zuletzt benutzt hatte, zu waschen.

Trump macht "radikale Linke" verantwortlich

US-Präsident Donald Trump sagte dagegen, Kirk sei von einem "radikalisierten, kaltblütigen Monster grausam ermordet" morden, weil er die Wahrheit gesagt habe. Trump nannte seinen Unterstützer Kirk einen "Märtyrer für die amerikanische Freiheit". Nach dem Attentat hatte Trump "radikale Linke" für Kirks Tod verantwortlich gemacht. Seitdem kündigte er ein verschärftes Vorgehen gegen politische Gegner und kritische Medien an.