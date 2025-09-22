Trauer, Trump und Trittbrettfahrer Es geht um eine göttliche Wahrheit

Eine Reportage von Bastian Brauns Aktualisiert am 22.09.2025 - 08:37 Uhr Lesedauer: 7 Min.

US-Präsident Donald Trump und Erika Kirk: eine politisch-religiöse Veranstaltung in Phoenix. (Quelle: Carlos Barria)

In der Hitze von Phoenix wird ein radikaler Missionar zum Märtyrer stilisiert. Die Gedenkfeier für Charlie Kirk offenbart, wie aus christlichem Fundamentalismus ein politischer Kreuzzug wird. Daran ändert auch die Vergebung für den Mörder nichts.

Bastian Brauns berichtet aus Phoenix, Arizona

Totenstill ist es für einen Moment an diesem glühend heißen Sonntag in dem großen Stadion am Rande von Phoenix. Auf der mit Klimaanlagen gekühlten Bühne steht Erika Kirk vor 70.000 Menschen und Millionen von Zuschauern und sagt: "Ich vergebe diesem jungen Mann." Sie vergebe dem Attentäter, der ihr vor elf Tagen den Mann und Vater ihrer Kinder genommen hat. "Weil es das war, was Christus getan hat, und weil es das ist, was Charlie tun würde", sagt sie und blickt nach oben. Sie tupft sich die Tränen ab.

Langsam erheben sich die Menschen auf den Rängen von ihren Sitzen. Auch viele von ihnen haben bei diesen Worten Tränen in den Augen. Sie applaudieren Erika Kirk, der Witwe jenes christlichen Missionars und Trump-Unterstützers, der im Nachbarbundesstaat Utah von dem 22-jährigen Tyler R. auf dem Campus der Universität erschossen wurde. Auch wenn Erika Kirk ihm vergibt, erwartet den Täter nach dem Willen der dortigen Staatsanwaltschaft die Todesstrafe.

Es seien verlorene junge Männer wie der Attentäter gewesen, denen ihr Mann Charlie Kirk mit seiner göttlichen Mission habe helfen wollen, sagt die trauernde Frau. Das sei der Grund, weshalb Amerika die von ihm einst gegründete Organisation "Turning Point" (Wendepunkt) so dringend benötigen würde. "Die USA brauchen eine Gruppe, die jungen Menschen den Weg aus dem Elend und der Sünde weist", so Erika Kirk. Darum sei sie stolz darauf, nun die neue Vorsitzende von "Turning Point" zu sein, um das unvollendete Werk ihres getöteten Mannes weiterzuführen.

Eine göttliche Wahrheit für die Politik

Wohin dieser religiös begründete Weg die Vereinigten Staaten aber führen soll, wird in diesen Tagen so deutlich wie wohl noch nie in der jüngeren Geschichte. Die mächtige evangelikale Strömung innerhalb der MAGA-Bewegung wirkt nach dem Mord an einem ihrer prominentesten Vertreter einflussreicher als je zuvor. Auf dieser Gedenkveranstaltung für Charlie Kirk in Arizona ist das Verschmelzen von christlicher und staatlicher Sphäre unter der Präsidentschaft von Donald Trump für jeden sichtbar.