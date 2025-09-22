t-online - Nachrichten für Deutschland
Jimmy Kimmel: Late-Night-Show kehrt nach Disney-Beratung zurück

Nach Absetzung
Late-Night-Show von Jimmy Kimmel kehrt zurück

Von t-online, jha
Aktualisiert am 22.09.2025 - 22:18 UhrLesedauer: 2 Min.
Jimmy Kimmels Show bei ABC wird abgesetzt.Vergrößern des Bildes
Jimmy Kimmel: Seine Show kann nach mehrtägiger Pause zurückkehren. (Quelle: Evan Agostini/Invision/AP/dpa./dpa)
Wegen Äußerungen über den Attentäter von Charlie Kirk wurde die Fernsehsendung von Jimmy Kimmel abgesetzt. Nun dreht Disney die Entscheidung wieder zurück.

Der amerikanische Fernsehsender ABC hat mitgeteilt, dass die Sendung "Jimmy Kimmel Live!" wieder zurückkehrt. Nach "gründlichen Gesprächen" mit dem Mutterkonzern Disney habe sich der Sender entschieden, die Late-Night-Show ab Dienstag wieder zu senden.

ABC hatte die Show am Mittwoch vergangener Woche gestoppt, nachdem Kimmel in einer Sendung Kritik an der Regierung von Präsident Donald Trump geübt hatte. Er warf ihr vor, den Mord an dem konservativen Aktivisten Charlie Kirk politisch auszuschlachten. Daraufhin reagierte die US-Medienaufsicht FCC mit einer offenen Drohung gegen die ausstrahlenden Sender. Daraufhin reagierten mehrere Sendergruppen und setzten die Ausstrahlung aus.

Kontroverse um Kimmels Äußerungen

Nach Angaben von ABC und Disney wollte man mit der Aussetzung "eine angespannte Situation in einem emotionalen Moment für unser Land nicht weiter anheizen". Die Kommentare von Kimmel seien unangebracht und unsensibel gewesen, so die Unternehmen weiter. In den folgenden Tagen habe es "intensive Gespräche" mit Kimmel gegeben. "Nach diesen Gesprächen haben wir beschlossen, die Show am Dienstag wieder aufzunehmen", so ein Disney-Sprecher.

Der Fall hatte landesweite Debatten über Meinungsfreiheit ausgelöst. Prominente wie Tom Hanks und Meryl Streep warnten vor einem "Einschränken der Meinungsfreiheit durch die Regierung". Auch Kimmels Late-Night-Kollegen Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Seth Meyers und John Oliver stellten sich hinter ihn.

Sogar einige republikanische Politiker, darunter der Senator Ted Cruz, äußerten sich kritisch. Sie warnten davor, dass ein staatliches Eingreifen gegen unliebsame Stimmen gefährlich sei, da es als Präzedenzfall auch gegen Konservative genutzt werden könnte.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur afp
Charlie KirkDonald TrumpJimmy KimmelTrump und Putin treffen sich in Alaska
