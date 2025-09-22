Star-Moderator Überraschung: Jimmy Kimmel kehrt zurück
Wegen Äußerungen über den Attentäter von Charlie Kirk wurde die Fernsehsendung von Jimmy Kimmel abgesetzt. Nun dreht Disney die Entscheidung wieder zurück.
Der amerikanische Fernsehsender ABC hat mitgeteilt, dass die Sendung "Jimmy Kimmel Live!" ab Dienstag (Ortszeit) wieder zurückkehrt. Nach "gründlichen Gesprächen" mit dem Mutterkonzern Disney habe sich der Sender entschieden, die Late-Night-Show ab Dienstag wieder zu senden.
ABC hatte die Show am Mittwoch vergangener Woche gestoppt, nachdem Kimmel in einer Sendung Kritik an der Regierung von Präsident Donald Trump geübt hatte. Er warf ihr vor, den Mord an dem konservativen Aktivisten Charlie Kirk politisch auszuschlachten. Daraufhin reagierte die US-Medienaufsicht FCC mit einer offenen Drohung gegen die ausstrahlenden Sender. Daraufhin reagierten mehrere Sendergruppen und setzten die Ausstrahlung aus.
Kontroverse um Kimmels Äußerungen
Nach Angaben von ABC und Disney wollte man mit der Aussetzung "eine angespannte Situation in einem emotionalen Moment für unser Land nicht weiter anheizen". Die Kommentare von Kimmel seien unangebracht und unsensibel gewesen, so die Unternehmen weiter. In den folgenden Tagen habe es "intensive Gespräche" mit Kimmel gegeben. "Nach diesen Gesprächen haben wir beschlossen, die Show am Dienstag wieder aufzunehmen", so ein Disney-Sprecher. Ob Kimmels Rückkehr an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, blieb unklar.
Der Fall hatte landesweite Debatten über Meinungsfreiheit ausgelöst. Kritiker befürchteten, dass diese Stück für Stück von der Regierung eingeschränkt werden und Kimmel ein weiteres Beispiel dafür sei. Es war unklar gewesen, ob die Sendung überhaupt noch weitergeführt wird.
Prominente wie Tom Hanks und Meryl Streep warnten vor einem "Einschränken der Meinungsfreiheit durch die Regierung". Auch Kimmels Late-Night-Kollegen Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Seth Meyers und John Oliver stellten sich hinter ihn. Sogar einige republikanische Politiker, darunter der Senator Ted Cruz, äußerten sich kritisch. Sie warnten davor, dass ein staatliches Eingreifen gegen unliebsame Stimmen gefährlich sei, da es als Präzedenzfall auch gegen Konservative genutzt werden könnte.
Trump feierte Kimmel-Pause als "gute Nachricht für Amerika"
US-Präsident Donald Trump hatte die Absetzung der Sendung auf der Plattform Truth Social als "gute Nachrichten für Amerika" gefeiert und Kimmel das Talent abgesprochen. Der Moderator nimmt – wie andere Late-Talker auch – in pointierter Weise regelmäßig die Politik des US-Präsidenten auseinander. Trump hatte weitere Sender aufgefordert, ebenso Talks aus dem Programm zu nehmen. In Deutschland ist das undenkbar, dass sich ein Bundeskanzler mit solch massiven Ansagen in die Personalpolitik eines TV-Senders einmischt. Außerdem hatte Trump einigen Sendern erneut Voreingenommenheit vorgeworfen und ihre Sende-Lizenzen infrage gestellt.
Auf die Rückkehr der Kimmel-Show reagierte der Präsident am Montag zunächst nicht. Auf eine entsprechende Frage einer Journalistin, die sie ihm beim Verlassen eines Pressetermins noch hinterherrief, ging er nicht ein.
Was lokale TV-Sender mit der Kimmel-Show zu tun hatten
Die Debatte um die Late-Night-Show war auch von Druck aus Richtung von Unternehmen mit lokalen TV-Sendern, die ABC-Inhalte und damit auch die Kimmel-Show übernehmen, begleitet. Das Medienunternehmen Nexstar, das mit Dutzenden Lokalsendern Inhalte von ABC ausstrahlt, hatte erklärt, Kimmels Show nicht länger senden zu wollen. Sinclair – ein weiterer Betreiber von Lokalsendern – zog nach.
Medienaufsichtsbehörde in der Kritik
Brendan Carr, Chef der Medienaufsichtsbehörde Federal Communications Commission (FCC), die unter anderem Sendelizenzen für Hörfunk und Fernsehen in den USA vergibt, sagte noch vor der Disney-Entscheidung einer Rückkehr Kimmels, dass Veranstalter für bundesweites Programm immer mehr Kontrolle und Druck auf die lokalen Fernsehsender ausgeübt hätten.
Diese trauten sich nicht, gegen die nationalen Programmveranstalter vorzugehen, wenn sie überzeugt seien, dass bestimmte Programminhalte für die lokalen Gebiete nicht sinnvoll seien. Erstmals seit Langem seien Sender nun aufgestanden, betonte Karr mit Blick auf den Fall Kimmel. Nach der Absetzung hatte er sich bei Nexstar bedankt – "dafür, dass sie die richtige Sache gemacht haben".
Kritiker warfen dem von Trump ausgewählten FCC-Vorsitzenden vor, selbst Druck auf die betroffenen Medienunternehmen ausgeübt und damit die Aussetzung der Fernsehshow bewirkt zu haben. Carr weist das zurück.
Brisant ist nach Einschätzung von Beobachtern, dass Nexstar derzeit weitere Lokalsender übernehmen will und dafür die Zustimmung der Aufsichtsbehörde benötigt.
Ob die Kimmel-Show auch in die lokalen TV-Sender zurückkehrt, ist noch unklar. Von der US-Mediengruppe Sinclar, die lokale TV-Stationen im Portfolio hat, hieß es auf der Plattform X, dass man am Dienstagabend auf dem Sendeplatz Kimmels ein Nachrichtenprogramm zeige. Man sei zugleich in Gesprächen mit ABC zu einer möglichen Rückkehr der Sendung.
