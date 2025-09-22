Star-Moderator Überraschung: Jimmy Kimmel kehrt zurück

23.09.2025

Jimmy Kimmel und seine Frau Molly McNearney auf dem roten Teppich bei den Emmy Awards vergangene Woche. (Quelle: David Swanson/Reuters)

Wegen Äußerungen über den Attentäter von Charlie Kirk wurde die Fernsehsendung von Jimmy Kimmel abgesetzt. Nun dreht Disney die Entscheidung wieder zurück.

Der amerikanische Fernsehsender ABC hat mitgeteilt, dass die Sendung "Jimmy Kimmel Live!" ab Dienstag (Ortszeit) wieder zurückkehrt. Nach "gründlichen Gesprächen" mit dem Mutterkonzern Disney habe sich der Sender entschieden, die Late-Night-Show ab Dienstag wieder zu senden.

ABC hatte die Show am Mittwoch vergangener Woche gestoppt, nachdem Kimmel in einer Sendung Kritik an der Regierung von Präsident Donald Trump geübt hatte. Er warf ihr vor, den Mord an dem konservativen Aktivisten Charlie Kirk politisch auszuschlachten. Daraufhin reagierte die US-Medienaufsicht FCC mit einer offenen Drohung gegen die ausstrahlenden Sender. Daraufhin reagierten mehrere Sendergruppen und setzten die Ausstrahlung aus.

Kontroverse um Kimmels Äußerungen

Nach Angaben von ABC und Disney wollte man mit der Aussetzung "eine angespannte Situation in einem emotionalen Moment für unser Land nicht weiter anheizen". Die Kommentare von Kimmel seien unangebracht und unsensibel gewesen, so die Unternehmen weiter. In den folgenden Tagen habe es "intensive Gespräche" mit Kimmel gegeben. "Nach diesen Gesprächen haben wir beschlossen, die Show am Dienstag wieder aufzunehmen", so ein Disney-Sprecher. Ob Kimmels Rückkehr an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, blieb unklar.

Der Fall hatte landesweite Debatten über Meinungsfreiheit ausgelöst. Kritiker befürchteten, dass diese Stück für Stück von der Regierung eingeschränkt werden und Kimmel ein weiteres Beispiel dafür sei. Es war unklar gewesen, ob die Sendung überhaupt noch weitergeführt wird.

Prominente wie Tom Hanks und Meryl Streep warnten vor einem "Einschränken der Meinungsfreiheit durch die Regierung". Auch Kimmels Late-Night-Kollegen Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Seth Meyers und John Oliver stellten sich hinter ihn. Sogar einige republikanische Politiker, darunter der Senator Ted Cruz, äußerten sich kritisch. Sie warnten davor, dass ein staatliches Eingreifen gegen unliebsame Stimmen gefährlich sei, da es als Präzedenzfall auch gegen Konservative genutzt werden könnte.

Trump feierte Kimmel-Pause als "gute Nachricht für Amerika"

US-Präsident Donald Trump hatte die Absetzung der Sendung auf der Plattform Truth Social als "gute Nachrichten für Amerika" gefeiert und Kimmel das Talent abgesprochen. Der Moderator nimmt – wie andere Late-Talker auch – in pointierter Weise regelmäßig die Politik des US-Präsidenten auseinander. Trump hatte weitere Sender aufgefordert, ebenso Talks aus dem Programm zu nehmen. In Deutschland ist das undenkbar, dass sich ein Bundeskanzler mit solch massiven Ansagen in die Personalpolitik eines TV-Senders einmischt. Außerdem hatte Trump einigen Sendern erneut Voreingenommenheit vorgeworfen und ihre Sende-Lizenzen infrage gestellt.

Auf die Rückkehr der Kimmel-Show reagierte der Präsident am Montag zunächst nicht. Auf eine entsprechende Frage einer Journalistin, die sie ihm beim Verlassen eines Pressetermins noch hinterherrief, ging er nicht ein.

