t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

Antifa-Verbot: Trump-Regierung macht folgenschweren Schritt

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextDrohnen: Flughafen Kopenhagen gesperrt
TextRichterwahl: SPD-Kandidatin nominiert
TextMeilenstein bei Parkinson in Sicht
TextRoyaler Glamour-Auftritt beim Ballon d'Or
TextSie ist die Ballon d'Or-Gewinnerin 2025

Verbot erlassen
Trump-Regierung macht folgenschweren Schritt

Von t-online, cc
23.09.2025 - 04:59 UhrLesedauer: 3 Min.
Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt vor Journalisten im Weißen Haus.Vergrößern des Bildes
Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt vor Journalisten im Weißen Haus. (Quelle: IMAGO/Andrew Leyden)
News folgen

Der US-Präsident überzieht die "radikale Linke" mit schwerwiegenden Anschuldigungen. Nun kündigt Trump einen folgenschweren Schritt an.

US-Präsident Donald Trump hat die Antifa-Bewegung in den Vereinigten Staaten als Terrororganisation eingestuft. Das Weiße Haus veröffentlichte eine entsprechende Anordnung, die Trump kürzlich schon angekündigt hatte.

Loading...

Wegen eines "Musters politischer Gewalt", das darauf abziele, "rechtmäßige politische Aktivitäten zu unterdrücken und die Rechtsstaatlichkeit zu behindern", stufe er die Antifa-Bewegung als "inländische terroristische Organisation" ein, hieß es in dem Dekret. Es werde Ermittlungen gegen die Antifa und organisatorische wie finanzielle Unterstützer geben.

Der Schritt erfolgt fast zwei Wochen nach dem tödlichen Attentat auf den rechten Aktivisten und Trump-Vertrauten Charlie Kirk, das die politischen Gräben in den USA noch weiter vertieft und die öffentliche Debatte stark emotionalisiert hat. Trump stellte danach "die radikale Linke" im Land an den Pranger und machte ihr schwerwiegende Vorwürfe. In der Anordnung gegen die Antifa wurden keine direkten Bezüge zum Tod Kirks genannt.

Bei einer Demonstration von Rechtsextremisten kommt es zu Auseinandersetzungen mit linken Gegendemonstranten in Charlottesville, Virginia (Archivbild).Vergrößern des Bildes
Bei einer Demonstration von Rechtsextremisten kommt es zu Auseinandersetzungen mit linken Gegendemonstranten in Charlottesville, Virginia (Archivbild). (Quelle: Michael Nigro/IMago Images)

Trump wollte Antifa schon während erster Amtszeit verbieten lassen

Der weit gefasste Begriff "Antifa" steht für "antifaschistisch". Laut einer Untersuchung des Forschungsdiensts des US-Kongresses aus dem Jahr 2020 hat die Antifa in den USA keine Führungspersonen und keine Organisationsstruktur auf nationaler Ebene. Vielmehr bestehe sie aus "unabhängigen, radikalen, gleichgesinnten Gruppen und Einzelpersonen".

Wie genau die US-Regierung mangels Organisationsstrukturen der losen Bewegung die angekündigten Ermittlungen umsetzen will, ist unklar. Die Antifa-Bewegung hat nach Einschätzung gemeinnütziger Forschungsinstitute und Bürgerrechtsorganisationen in den USA keine klare Organisationsstruktur.

Trump-Sprecherin Leavitt: Alles im Namen des ermordeten Charlie Kirk.Vergrößern des Bildes
Trump-Sprecherin Leavitt: Alles im Namen des ermordeten Charlie Kirk. (Quelle: IMAGO/Andrew Leyden)

Ein Vertreter des US-Justizministeriums, der mit den Beratungen vertraut ist, sagte, Trumps Anordnung würde weitreichende Ermittlungs- und Überwachungsbefugnisse freisetzen. Die Einstufung würde es der Regierung ermöglichen, die Finanzen und Bewegungen von US-Bürgern genauer zu verfolgen.

Miller: "Jemand wird bezahlen müssen"

Die demokratische Partei hatte vor diesem Schritt gewarnt. Ihre Vertreter sprechen von unabsehbaren Konsequenzen, denn das Gesetz könnte ihrer Meinung nach von der Trump-Regierung zur Verfolgung politischer Gegner missbraucht werden. So hatten etliche Vertreter der Trump-Regierung die "politische Linke" für den Tod Charlie Kirks verantwortlich gemacht und dafür Rache geschworen. Offen blieb dabei jeweils, wen sie zu dieser Gruppe zählen.

Extremismusexperten äußerten bereits große Bedenken. "Es gibt keinen (rechtlichen) Rahmen, eine Organisation einfach zur inländischen Terrororganisation zu erklären", sagte Faiza Patel, Juristin am Brennan Center for Justice, dem Sender NPR. Sie fürchtet, dass die Anordnung Trumps erhebliche Auswirkungen auf den ersten Verfassungszusatz haben könnte. Dieser garantiert unter anderen die Meinungsfreiheit und das Versammlungsrecht.

Meistgelesen
Trumps Stabschef Stephen Miller: "Das alles passiert nicht ungestraft".Vergrößern des Bildes
Trumps Stabschef Stephen Miller: "Das alles passiert nicht ungestraft". (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA)

Trumps Stabschef Stephen Miller erklärte im Weißen Haus, dass man zum Beispiel Bürgerrechtsbewegungen wie Black Lives Matter im Blick habe. Diese würden zur Gewalt aufrufen. "Der springende Punkt, den der Präsident hier macht, ist doch folgender: Jemand wird für all das bezahlen müssen", so Miller

Schritt könnte die verfassungsgemäßen Rechte tangieren

In der Vergangenheit hatte Trump die Antifa wiederholt für zahlreiche Machenschaften verantwortlich gemacht. So bezichtigte er sie etwa der Beteiligung am Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021. Tatsächlich hatten seine von ihm angestachelten Anhänger das Kongressgebäude damals gestürmt. Dabei wurden rund 140 Polizisten verletzt und mehrere Büros verwüstet.

Bei Trumps erster Amtseinführung im Januar 2017 protestierten Dutzende schwarz gekleidete, maskierte Antifa-Anhänger und andere Demonstranten in Washington. Dabei wurden Fenster eingeschlagen und ein Auto angezündet. Auch an Gegenprotesten gegen rassistische Aufmärsche rechtsextremer Gruppen 2017 in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia waren Antifa-Anhänger beteiligt.

Der demokratische Abgeordnete Maxwell Frost äußerte große Sorge, dass der Schritt der Trump-Regierung zur Verfolgung Andersdenkender führen könnte.Vergrößern des Bildes
Der demokratische Abgeordnete Maxwell Frost äußerte große Sorge, dass der Schritt der Trump-Regierung zur Verfolgung Andersdenkender führen könnte. (Quelle: IMAGO/BONNIE CASH)

Bereits in seiner ersten Amtszeit wollte Trump die Antifa als Terrororganisation einstufen. Der damalige FBI-Chef Christopher Wray hatte dem entgegengehalten, die Antifa sei "eine Bewegung oder eine Ideologie" und keine Gruppe.

Die US-Regierung stuft in der Regel keine reinen inländischen Gruppen als Terrororganisationen ein. Dies liegt zu einem großen Teil an verfassungsrechtlichen Schutzbestimmungen wie der Meinungsfreiheit.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Charlie KirkDonald TrumpTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSAWeißes Haus
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom