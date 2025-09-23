"Inländische Terrororganisation" So gefährlich ist Trumps Kriegserklärung an die "Antifa"

Von Bastian Brauns 23.09.2025 - 06:57 Uhr Lesedauer: 5 Min.

US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus: "Antifa" ist nun eine Terrororganisation. (Quelle: Kevin Lamarque)

Trump erklärt "Antifa" zur Terrororganisation. Aber was bedeutet das wirklich für Aktivisten, Medien und die freie Meinungsäußerung in den USA? Das neue Dekret ist mehr als reine Symbolik. Es birgt schwerwiegende Risiken für die Demokratie.

Bastian Brauns berichtet aus New York

Schon in seiner ersten Amtszeit hatte er diese Maßnahme angekündigt. Am Montag schließlich US-Präsident Donald Trump eine Executive Order unterzeichnet, in der die sogenannte "Antifa" offiziell als "inländische Terrororganisation" bezeichnet wird.

Das Dekret des Präsidenten beschreibt "Antifa" als eine "militaristische, anarchistische Unternehmung", die das Ziel habe, die US-Regierung, die Rechtsdurchsetzung und das Rechtssystem zu untergraben.

Darum sollen die Bundesbehörden ab sofort jegliche "Antifa"-Aktivitäten untersuchen, Netzwerke zerschlagen und beteiligte Personen strafrechtlich verfolgen. Dazu gehören auch Menschen oder Organisationen, die angeblich finanzielle Unterstützung leisten würden.

Hinter dem angekündigten Plan verbergen sich erhebliche rechtliche und verfassungsrechtliche Konsequenzen und damit auch wichtige Fragestellungen:

Ist Antifa überhaupt eine Organisation?

"Antifa" ist die Kurzform von Antifaschismus oder auf Englisch anti-fascist. Der Begriff bezeichnet kein einheitliches, zentral geführtes Gebilde, sondern in der Regel eine lose, dezentrale Bewegung. Mit "Antifa" wird zunächst ganz allgemein beschrieben, sich aktiv gegen Faschismus, Rassismus, Rechtsextremismus und autoritäre Strömungen einzusetzen.

Befürworter verstehen "Antifa" darum als notwendige zivilgesellschaftliche Gegenwehr gegen Faschismus. Kritiker hingegen werfen "Antifa" vor, Gewalt zu legitimieren, demokratische Institutionen zu schwächen und selbst (links)extremistisch aufzutreten. Tatsächlich gab und gibt es regelmäßig politisch motivierte Gewalttaten, die von einzelnen Akteuren verübt werden. "Der Antifa" als einer Organisation können diese aber bisher nicht zugeordnet werden.

Anders als ausländische Terrorgruppen wie Al-Qaida oder der IS ist "Antifa" keine zentralisierte Organisation mit Mitgliederlisten, erkennbaren Führungsstrukturen oder festen Büros. Vielmehr handelt es sich um ein loses Netzwerk von Aktivisten, die sich lokal koordinieren, aber keiner festen Hierarchie unterstehen.

Diese fehlende Struktur erschwert es darum erheblich, "Antifa" juristisch als einheitliche "Organisation" zu behandeln. Doch genau das will Trump nun erreichen. Amerikanische Gerichte dürften aber voraussichtlich Beweise für eine gewisse Kontinuität, eine identifizierbare Führung und organisatorische Kapazitäten verlangen.

Darf der Präsident das überhaupt?

Es gibt bislang keinen bestehenden gesetzlichen Rahmen in den USA, der dem Präsidenten erlaubt, eine inländische Gruppe formal wie eine Terrororganisation zu deklarieren. Die amerikanische Gesetzgebung kennt nur Verfahren, um ausländische Terrorgruppen, sogenannte FTOs (Foreign Terrorist Organizations) einzustufen. Eine offizielle, äquivalente gesetzliche Definition oder eine Liste für inländische Gruppen existieren nicht.