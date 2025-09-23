Auf Einsatz in Europa spezialisiert Diese Drohne soll den USA die Lufthoheit auf Jahre sichern
Aufklärungsdrohnen sind auf dem Vormarsch. Ein US-Unternehmen hat jetzt ein neues Modell vorgestellt, das den USA ihre Vormachtstellung in der Luft sichern soll.
US-Waffenhersteller Lockheed Martin hat am Sonntag eine neue Stealth-Drohne vorgestellt. Das Modell Vectis soll dem Unternehmen zufolge neue Standards setzen.
Der Vizepräsident der Entwicklungsabteilung des Rüstungsunternehmens, OJ Sanchez, erklärte in einem Pressestatement: Die neue Drohne sei "die Krönung unserer Expertise in den Bereichen komplexe Systemintegration, Entwicklung fortschrittlicher Kampfsysteme und Autonomie."
Die Entwicklungsabteilung von Lockheed Martin, bekannt unter dem Pseudonym Skunk Works, zählt laut Branchenseite "thedebrief.org" seit Jahrzehnten zu den bahnbrechenden Entwicklern auf dem Feld. Laut Hersteller ist die neue Drohne darauf spezialisiert, gut mit anderen Kampfsystemen zusammenarbeiten zu können. So sollte die zukünftige Lufthoheit der USA und ihrer Verbündeten garantiert werden.
Für Aufklärungsflüge geeignet
Vectis soll über eine große Reichweite verfügen – laut Lockheed kann die Drohne so vor allem für Einsätze in Europa und dem Indopazifik dienen. Die vom Hersteller als besonders kostengünstig beschriebene Drohne soll zudem für Aufklärungsflüge geeignet sein. Die fertige Drohne soll innerhalb von zwei Jahren hergestellt werden können.
Stealth-Drohnen werden militärisch immer wichtiger, erst in der vergangenen Woche wurde ein neues Modell Chinas geleakt. Die Drohnen werden etwa in Verbindung mit Kampfflugzeugen verwendet, vor allem in umkämpften Gebieten bieten sie im Falle von unerkannter Aufklärung Vorteile.
