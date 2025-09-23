UN-Generaldebatte in New York Als Erstes beschwert sich Trump über den Teleprompter
Das Zusammentreffen der Vereinten Nationen steht unter den Vorzeichen mehrerer internationaler Krisen. US-Präsident Donald Trump wendet sich in einer Rede an die Mitgliedervereinigung.
Zum Auftakt der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York hat die frühere Außenministerin Annalena Baerbock ihren ersten großen Auftritt als Präsidentin des Gremiums. Kurz nach ihr spricht US-Präsident Donald Trump am Dienstag vor den versammelten Vertretern der 193 UN-Mitgliedsstaaten. Die Rede wird aus verschiedenen Gründen mit Spannung erwartet: So hatte Trump im Rahmen seiner "America First"-Politik etwa den Kurs der Vereinten Nationen wiederholt kritisiert und Finanzmittel gekürzt.
Auch der Ukraine-Krieg und der Krieg in Gaza überschatten das Treffen: Russland hat in den letzten Tagen seinen Eskalationskurs gegenüber den Nato-Mitgliedern weiter verschärft und die Lufträume von Polen, Estland und Rumänien verletzt. Experten der UN warfen den russischen Besatzern in der Ukraine zudem die "systematische" Folter von Zivilisten vor. Kurz vor Beginn der Generaldebatte entdeckten die US-Behörden ein Hacker-Netzwerk im Großraum New York, das möglicherweise in Zusammenhang mit der Generaldebatte steht.
Eine Reihe von Staaten um Frankreich hat den UNO-Gipfel zudem als Anlass genutzt, die Anerkennung eines Palästinenserstaats zu verkünden – die klare Mehrheit der UN-Mitglieder erkennt das Land nun an. Durch die Anerkennungswelle soll dem Friedensprozess im Nahen Osten neuer Schwung verliehen werden und die Zweistaatenlösung wieder an Relevanz gewinnen. Einer der lautstarken Kritiker dieses Vorstoßes ist US-Präsident Trump: Er bezeichnete die Anerkennung eines Palästinenserstaats als "Belohnung für die Hamas".
Hier können Sie die Reden im Liveticker verfolgen:
16.22 Uhr: Trump wirft den UN vor, viel Geld zu verschwenden, ohne damit etwas zu erreichen. "Diese Welt wird viel glücklicher sein, aber dafür müssen wir die Fehler der Vergangenheit vermeiden", so Trump. Die größte Bedrohung für die Welt seien Atomwaffen, sagt Trump und verweist auf den Iran. Das Land dürfe niemals Atomwaffen besitzen, betont Trump.
16.19 Uhr: Die UN hätten großes Potenzial, so Trump. Aber die Organisation werde dem nicht gerecht, sondern schreibe immer nur Briefe, aus denen aber keine Handlungen folgten, so Trump. Ihm aber sei es genug, Millionen von Menschenleben zu retten, was ihm durch seine sieben Friedensschlüsse gelungen sei, behauptet Trump, ohne seine Aussagen mit Fakten zu belegen.
16.17 Uhr: Trump behauptet erneut, er habe schon mindestens sieben Kriege beendet, unter anderem zwischen Israel und Iran sowie zwischen Armenien und Aserbaidschan. Das habe er in nur sieben Monaten geschafft, das sei beispiellos, so Trump. Dabei habe er nie auch nur einen Anruf der Vereinten Nationen erhalten, ob diese vielleicht helfen könnten, kritisiert Trump die UN. Er verweist erneut auf den Teleprompter, der nun immerhin funktioniere.
16.15 Uhr: Im Zusammenhang mit der Migration bedankt sich Trump bei El Salvador, das viele "kriminelle Migranten" aus den USA aufgenommen habe. Tatsächlich haben die USA Hunderte Menschen in das mittelamerikanische Land geschickt, die dort häufig in einem berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis eingesperrt werden. Dabei handelte es sich bei den meisten nach El Salvador abgeschobenen Menschen nachweislich nicht um Kriminelle.
16.14 Uhr: Trump behauptet, eine "Invasion" von Einwanderern an der US-Südgrenze aufgehalten zu haben. Jetzt gebe es keine illegale Einwanderung mehr in die USA, sagt Trump.
16.13 Uhr: Trump lobt seine Steuerkürzungen und seine Zollpolitik. "Viele Menschen investieren jetzt in den USA und das ist eine gute Entscheidung", so Trump.
16.11 Uhr: Trump lobt die USA, die ein wundervolles Land seien, obwohl er es in einem schlechten Zustand übernommen habe, behauptet Trump.
16.10 Uhr: Trump beginnt seine Rede mit einem Scherz. Er werde frei sprechen, weil der Teleprompter kaputt sei. Wer auch immer dafür verantwortlich sei, werde Ärger bekommen, sagt Trump lachend.
16.09 Uhr: Baerbock kündigt US-Präsident Donald als nächsten Redner an. Trump tritt unter Applaus ans Rednerpult.
16.07 Uhr: Brasiliens Präsident hat seine Rede beendet. Nun wartet die Generalversammlung auf US-Präsident Donald Trump.
15.48 Uhr: Jetzt spricht Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Die Rede von US-Präsident Donald Trump ist für 16 Uhr unserer Zeit angesetzt.
15.46 Uhr: Baerbock beendet ihre Rede mit dem Hinweis auf die Bedeutung einer guten Zusammenarbeit in der UN. "Das ist die Lebensversicherung für jedes Land", so Baerbock.
