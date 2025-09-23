Rede vor der UN Trump: "Deutschland hat kranken Weg eingeschlagen"

Von t-online 23.09.2025 - 17:27 Uhr

US-Präsident Donald Trump: Er teilte bei der UN-Generaldebatte aus. (Quelle: REUTERS/dpa-bilder)

Bei seiner Rede vor der UN-Generalversammlung hat Donald Trump die UN scharf angegriffen. Auch Deutschland nahm er ins Visier.

US-Präsident Donald Trump hat die Vereinten Nationen bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung frontal angegriffen. "Die Vereinten Nationen haben ein so enormes Potenzial", sagte Trump am Dienstag in New York. "Aber sie kommen nicht annähernd an dieses Potenzial heran". Insbesondere als Friedensstifterin habe die UNO versagt. Geleitet wurde die Sitzung erstmals von der neuen Präsidentin des Gremiums, der früheren Außenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen).

Trump behauptete erneut, er habe seit seinem erneuten Amtsantritt im Januar sieben Kriege beendet. "Leider haben die Vereinten Nationen in all diesen Fällen nicht einmal versucht zu helfen", beklagte er. Die UNO sei nur gut in "leeren Worten, und leere Worte beenden keinen Krieg". Überdies erzeugten die Vereinten Nationen neue Probleme, wie etwa die "unkontrollierte Migration", die zur "Invasion" vieler Länder führe, sagte Trump weiter. "Die UN unterstützen Menschen, die illegal in die Vereinigten Staaten einreisen, und dann müssen wir sie wieder herausbringen."

Auch über Deutschland äußerte sich Trump. "Deutschland hat einen kranken Weg eingeschlagen", behauptete der US-Präsident. Die neue Regierung habe aber den "kranken Weg" der Ampelkoalition bei der Einwanderungs- und Energiepolitik verlassen. "Sie setzten auf Grün, und sie gingen in den Bankrott. Und die neue Führung (...) kam, und sie kehrten zurück zu fossilen Brennstoffen und Kernenergie, was gut ist", sagte Trump.

So leugnete Trump auch erneut den Klimawandel: "Das ist der weltweit größte Betrug aller Zeiten", sagte Trump. Die Maßeinheit des individuellen CO2-Fußabdrucks bezeichnete Trump zudem als "Lüge, die von Menschen mit bösen Absichten erfunden wurde".

Trump kritisiert Europäer wegen russischem Ölkauf

Trump forderte die Europäer zudem auf, den Kauf von Öl aus Russland sofort zu stoppen. "Sie müssen unverzüglich alle Energiekäufe aus Russland einstellen", sagte Trump am Dienstag bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung in New York. "Andernfalls verschwenden wir alle viel Zeit." Die Nato-Verbündeten hätten ihren "Verbrauch russischer Energie nicht ausreichend reduziert", kritisierte er.

China und Indien warf er vor, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine mitzufinanzieren. China und Indien sind Verbündete Russlands. Wegen ihrer fortgesetzten Ölkäufe aus Russland seien beide Staaten "die wichtigsten Unterstützer" der russischen Kriegsmaschinerie, sagte Trump.

Russland drohte er derweil: Falls Moskau nicht bereit sei, ein Abkommen zur Beendigung des Ukraine-Krieges zu schließen, seien die USA bereit, eine Reihe "sehr gewaltiger Zölle" zu verhängen, sagte der Republikaner bei der UN-Generaldebatte.