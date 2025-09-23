UN-Generaldebatte Trump klagt über fehlenden Teleprompter

Von afp , dpa , reuters , t-online 23.09.2025 - 17:36 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump vor der UN-Vollversammlung (Archivbild): Ohne Teleprompter fühlte er sich auch an kein Zeit-Limit gebunden. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Klima, Migration, Ampel-Regierung – Trump teilt in seiner Rede vor der UN aus. Zudem klagt er über einen fehlenden Teleprompter. Noch ein Detail macht ihm zu schaffen.

Es rumpelte schon vor dem ersten Ton. US-Präsident Donald Trump muss bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung zunächst ohne Teleprompter auskommen. Das Gerät zeigt Rednern bei großen Auftritten oder TV-Moderatoren den Sprechtext an, ohne das lästig Manuskriptseiten umgeblättert werden müssen. Bei Trump aber klemmte die Technik. Und der Präsident ist darüber nicht einmal so unglücklich. Er werde ohne Teleprompter sprechen, sagte Trump zu Beginn seines Auftritts vor mehr als 140 Staats- und Regierungschefs bei der Generaldebatte der Vereinte Nationen – "weil der Teleprompter nicht funktioniert."

Und so schilderte Trump nahezu ohne zeitliches Limit seine Sicht auf die Welt. Er lästerte über den Klimaschutz. Und er kritisierte die europäischen Staaten für ihr mangelndes Engagement bei der Suche nach einem Frieden in der Ukraine. Überhaupt stellte er die ganze Idee der Vereinten Nationen infrage: "Die UN lösen nicht nur zu selten die Probleme, die sie lösen sollten, sondern schaffen sogar neue Probleme", sagte der US-Präsident. Vergiftet klang auch das Lob für Deutschland, das unter der neuen Regierung den "kranken Weg" der Ampel-Koalition bei der Einwanderungs- und Energiepolitik verlassen habe.

Auch die Rolltreppe streikt

Schon der Weg zum Redesaal war beschwerlich. So klagte Trump auch über eine defekte Rolltreppe im UN-Gebäude. Diese habe plötzlich angehalten, als er und seine Ehefrau Melania sie benutzt hätten, sagte Trump während seiner Rede bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. "Wenn die First Lady nicht so gut in Form wäre, wäre sie gefallen, aber sie ist gut in Form. Wir sind beide gut in Form."