"Ich musste all das tun" Trump tritt als Weltherrscher auf
Donald Trump inszeniert sich bei der UN-Generalversammlung als Weltenlenker. Dabei verspottet er die Vereinten Nationen samt ihren Mitgliedsstaaten. Die Wahrheit aber sieht wenig ruhmreich aus für den US-Präsidenten.
Bastian Brauns berichtet aus New York
Donald Trump ist zurück auf der Bühne der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Zum ersten Mal seit sechs Jahren. Doch anstatt sich als Staatsmann unter Gleichen zu präsentieren, inszenierte sich der amerikanische Präsident als eine Art Kosmokrat, als Herrscher, der in Wahrheit die Geschicke der Welt lenkt. Während er dabei ist, die UN in vielen Bereichen finanziell auszutrocknen, verspottete er in New York die Institution, samt ihren übrigen 192 Mitgliedsstaaten, und würdigte sie herab.
Trumps Rede war eine Mischung aus Selbstbeweihräucherung, aus Anklagen und Verachtung. Gemessen an den politischen Überzeugungen des US-Präsidenten war auch nicht zu erwarten, dass hier ein Politiker auftritt, der nach multilateralen Lösungen für die vielen globalen Herausforderungen sucht. In seinem fast einstündigen Monolog, bei dem er die vorgegebene Redezeit von 15 Minuten schlichtweg ignorierte, erklärte Trump sich selbst zum einzigen Problemlöser – national und international.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Selbstinszenierung als Weltherrscher
Er habe "sieben Kriege in sieben Monaten beendet", Frieden geschaffen, wo niemand sonst den Mut gehabt habe, und verdiene daher den Friedensnobelpreis. "Alle sagen es", behauptete Trump, um sogleich anzuschließen, dass für ihn der wahre Wert ohnehin nur im Retten von Menschenleben liege. Die Wahrheit ist: Fast niemand außerhalb von Trumps eigenem Zirkel fordert, dass er einen Nobelpreis bekommen soll. In der Ukraine, im Gazastreifen und vielen weiteren Krisenregionen sterben täglich trotz Trumps behaupteter Erfolge weiter tausende Menschen.
Die Vereinten Nationen, so erklärte Trump seinem Publikum aus Präsidenten, Premierministern und Diplomaten aus aller Welt, seien kein handelndes Subjekt, sondern eher eine Kulisse mit defekten Requisiten. Er machte sich nicht nur über unbrauchbare diplomatische Prozesse lustig, sondern auch über eine banale Panne: Eine kaputte Rolltreppe habe seine Frau Melania beinahe stürzen lassen. Die "First Lady" und er seien aber ja zum Glück in "ausgezeichneter körperlicher Verfassung".
Er spottete weiter: "Das Einzige, was ich von der UN bekommen habe, war eine schlechte Rolltreppe und ein schlechtes Teleprompter-Gerät." Während hinter ihm die neue Präsidentin der Generalversammlung, Deutschlands frühere Außenministerin Annalena Baerbock, sagte, der Teleprompter zum Ablesen seiner Rede würde einwandfrei funktionieren.
Diplomatie, so war Trumps Botschaft, sei letztlich ebenso erfolglos wie einst das Vorhaben, die seiner Ansicht nach hässlichen "Terrazzo-Böden" des UN-Gebäudes loszuwerden. Den jahrzehntealten Bau am East River, so Trump, habe er einst "als sehr erfolgreicher Immobilienunternehmer" für die Hälfte der Kosten renovieren wollen, mit Marmorböden inklusive. Dass die UN sein Angebot damals ausgeschlagen hätten, diente Trump nur als weiterer Beleg für die angebliche Unfähigkeit der internationalen Organisation.
Mit solchen Herabwürdigungen gegen die Institution der internationalen Staatengemeinschaft baute sich Trump in seiner Rede eine Rampe zu seinem eigentlichen Anliegen: sich selbst als den Einzigen darzustellen, der in der Welt wirklich etwas zum Guten bewegen würde. "Die UN schreibt scharf formulierte Briefe", höhnte er, "aber Kriege werden durch Taten beendet. Und ich habe diese Taten gesetzt."
Trumps zentrale Behauptung, er habe quasi im Alleingang Konflikte vom Kosovo bis nach Kaschmir, vom Nahen Osten bis in den Kaukasus beendet – ist schwer belegbar. Viele dieser Kriege schwelen weiter, in manchen Fällen hatte seine Regierung wenig oder gar keinen Anteil. Doch das Muster ist bekannt: Trump inszeniert sich als unentbehrlicher Mann, der angeblich die erfolgreichsten "Deals" schließt, wo elitäre Diplomaten seit Jahrzehnten gescheitert seien.
Die Erzählung des US-Präsidenten ist simpel: Die UN stehen für Worte, Trump für Taten. Multilateralismus ist Schwäche, Trump ist Stärke. Er propagierte in New York ein manichäisches Weltbild, also eine radikal dualistische Weltsicht, die das Gute (Licht) und das Böse (Finsternis) als absolute Kategorien sieht. Und sie passt auch perfekt zu seiner innenpolitischen Agenda, die er am Sonntag erst wieder bei der Gedenkveranstaltung für den ermordeten Charlie Kirk in Phoenix zum Besten gab. Auch dort predigten er und seine Regierungsmitglieder in Reden einen Kampf des Guten (die MAGA-Bewegung) gegen das Böse (die demokratische Opposition).
Es galt, sich bloß nicht provozieren zu lassen
In Trumps Rhetorik ist kein Raum für so etwas wie geteilte Verantwortung oder kollektive Sicherheit. Der amerikanische Alleslöser offenbarte einmal mehr seine unilateralistischen Fantasien. Denn nur dank seiner ganz speziellen, guten, persönlichen Beziehungen zu anderen Staats- und Regierungschefs sei die Welt seit acht Monaten wieder ein besserer Ort. Dass Trumps Regierung zahlreichen UN-Programmen die Fördermittel entzogen hat und die USA aus der Weltgesundheitsorganisation ausgetreten sind, verschwieg der Präsident bewusst.
Und so wurde das Raunen, Gelächter und Gemurmel in den Reihen der internationalen Zuhörer mit jeder weiteren Minute lauter. Auf der Pressetribüne, wo auch viele Diplomaten saßen, wurden wohl selten so vehement die Köpfe geschüttelt – obwohl alle mit einer solchen Rede gerechnet hatten. Aus deutschen Diplomatenkreisen hieß es, dass die Delegation sich trotzdem jegliches kommentierendes Mienenspiel verboten hatte. Egal, was Trump auch sagen würde, es sollte ihm kein Anlass geboten werden, sich später wieder über die Deutschen zu ärgern.
2018 hatte sich die deutsche Delegation mit dem damaligen Außenminister Heiko Maas (SPD) darüber lustig gemacht, dass Trump forderte, das russische Pipelineprojekt Nord Stream 2 zu beenden und stattdessen lieber amerikanisches Flüssiggas (LNG) zu kaufen. Es ist eine Szene, die, auf Video festgehalten, bis heute in amerikanischen Diplomatenkreisen herumgereicht wird, als Beleg für die deutsche und europäische Hybris und Bigotterie in Bezug auf die Russland-Politik.
Deutschland als Ziel von Trumps Angriffen und Lob
Dabei hackte Trump viele Minuten lang speziell auf Deutschland und dessen Klima- und Migrationspolitik herum. Deutschland sei auf einem "kranken Pfad" gewesen, sagte Trump. Erst durch "massive Zuwanderung", dann durch die "grüne Energieagenda". Beides hätte das Land, so Trump, "an den Rand des Bankrotts" geführt. Wohlwissend, dass hinter ihm die frühere grüne Außenministerin Annalena Baerbock saß.
Demonstrativ erkannte er dann allerdings an, dass die neue deutsche Führung "Mut" beweise, weil sie angeblich wieder auf fossile Energien und Atomkraft setze, was nicht den Tatsachen entspricht. Dass Deutschland jahrelang als Vorreiter einer Energiewende galt, versuchte Trump ins Gegenteil zu verkehren: Für ihn dient es als warnendes Beispiel, wie man es nicht machen dürfe. So wie die USA habe Deutschland sich endlich aus der "grünen Sackgasse" heraus bewegt.
In Wahrheit aber blendete er nicht nur aus, dass Deutschlands Energiewende keineswegs so eindeutig gescheitert ist, wie er behauptet. In seinen Tiraden gegen Windkraft und andere erneuerbare Energien verschwieg er auch: Der seit vielen Jahren republikanisch regierte US-Bundesstaat Texas produzierte 2023 fast 30 Prozent seines Stroms aus Windkraft, Tendenz weiter steigend.
Trump war das egal: Jahrzehnte globaler Klimadiplomatie wischte er einfach beiseite. Sie sei "der größte Schwindel, der je der Welt aufgetischt wurde". Er verspottete erneuerbare Energien als teure Illusion und pries stattdessen "saubere, schöne Kohle" sowie amerikanische Öl- und Gasexporte. Die Botschaft: Unter seiner Führung ziehen sich die USA nicht nur aus Abkommen wie dem Pariser Klimaabkommen zurück. Er will sie zugleich vollständig delegitimieren.
Attacken gegen die Verbündeten
Beim Thema Handel schlug Trump denselben Ton an. Und auch hier schüttelten immer mehr der Anwesenden ihre Köpfe. Einige Teilnehmer senkten gar ihre Köpfe auf die vor ihnen befindlichen Tischplatten. So schwer schien es ihnen, die Worte von Trump zu ertragen. Zölle seien, so seine Erzählung, nicht nur ein geniales ökonomisches Mittel für Nationen, sondern auch eine Art Friedenswaffe. Es war der Moment, als Trump die europäischen Verbündeten scharft attackierte.
"Das wird denen jetzt nicht gefallen", sagte Trump. Aber er wolle nun mal sagen, was er denke. Mit Strafzöllen könne man Russland zum Frieden zwingen, befand Trump. Europa geißelte er dafür, noch immer russische Energieträger zu kaufen. Die Partner sollten endlich auch harte Zölle gegen China und Indien mittragen, die Russland weiterfinanzieren würden. Trump inszenierte sich auch hier als einziger, der "unangenehme Wahrheiten" auszusprechen wage.
Dass es den Europäern unter anderem auch wegen des ständig drohenden Handelskriegs mit den USA kaum möglich ist, extrem hohe Zölle gegen Indien und China zu verhängen, weiß Trump. Er nutzt dieses erzeugte Dilemma, um allein den Verbündeten die Schuld für den andauernden Krieg in der Ukraine anzulasten. Die Ironie liegt auf der Hand: Trumps Weltordnung basiert auf bilateralen Deals und Drohungen im Stile seiner "America First"-Politik. Gemeinsames Handeln verunmöglicht er damit, anstatt es zu fördern.
Trumps Lieblingsthema bleibt der Friedensnobelpreis
Ungeachtet dessen kehrte Trump immer wieder zu seinem Lieblingsthema zurück: Er sei ein mehr als würdiger Friedensnobelpreiskandidat. "Alle sagen, ich sollte ihn bekommen", sagte er. Im Saal blieb es in diesem Moment weitgehend still. Vereinzelt wurde fassungslos gelacht. Ausgerechnet dort, wo sonst echte Nobelpreisträger sprechen und für ihr Handeln gefeiert werden, steht Trump, applaudiert sich selbst und fordert den Preis ohne Scham für sich.
Diese Szene offenbarte aber mehr als Hybris und Selbstgefälligkeit. Sie zeigte zugleich eine große Unsicherheit und eine gewisse Bedürftigkeit. Trump sucht händeringend die Weihen und den Respekt eines globalen Staatsmannes, verweigert sich aber jeder gemeinschaftlichen Verantwortung für globale Politik. Er pries die USA als starkes Land, das nur er zu neuer Kraft erweckt habe. Die Anerkennung und Bedeutung von Amerika sei nie so groß gewesen wie unter ihm.
Doch die internationalen Staats- und Regierungschefs und die vielen diplomatischen Vertreter aus der ganzen Welt kennen die Realitäten. In Wahrheit beherrscht Trump die Welt nicht, auch wenn er sich in New York als einzig fähiger Staatsführer und als Kosmokrat inszenierte.
Die Erde dreht sich zunehmend weiter, auch ohne die USA als verlässlichen Akteur (Mehr zum Bedeutungsverlust Amerikas unter Trump lesen Sie hier). Hinter den Kulissen der UN-Generalversammlung geht es längst darum, welche Staaten das Vakuum füllen, das Trump geschaffen hat. Zu ihnen gehören China, Russland, aber auch die Europäer. Wer dabei das Rennen macht, ist noch nicht ausgemacht.
- Eigene Recherchen und Beobachtungen vor Ort