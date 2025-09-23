Beim Thema Handel schlug Trump denselben Ton an. Und auch hier schüttelten immer mehr der Anwesenden ihre Köpfe. Einige Teilnehmer senkten gar ihre Köpfe auf die vor ihnen befindlichen Tischplatten. So schwer schien es ihnen, die Worte von Trump zu ertragen. Zölle seien, so seine Erzählung, nicht nur ein geniales ökonomisches Mittel für Nationen, sondern auch eine Art Friedenswaffe. Es war der Moment, als Trump die europäischen Verbündeten scharft attackierte.

"Das wird denen jetzt nicht gefallen", sagte Trump. Aber er wolle nun mal sagen, was er denke. Mit Strafzöllen könne man Russland zum Frieden zwingen, befand Trump. Europa geißelte er dafür, noch immer russische Energieträger zu kaufen. Die Partner sollten endlich auch harte Zölle gegen China und Indien mittragen, die Russland weiterfinanzieren würden. Trump inszenierte sich auch hier als einziger, der "unangenehme Wahrheiten" auszusprechen wage.

Dass es den Europäern unter anderem auch wegen des ständig drohenden Handelskriegs mit den USA kaum möglich ist, extrem hohe Zölle gegen Indien und China zu verhängen, weiß Trump. Er nutzt dieses erzeugte Dilemma, um allein den Verbündeten die Schuld für den andauernden Krieg in der Ukraine anzulasten. Die Ironie liegt auf der Hand: Trumps Weltordnung basiert auf bilateralen Deals und Drohungen im Stile seiner "America First"-Politik. Gemeinsames Handeln verunmöglicht er damit, anstatt es zu fördern.

Trumps Lieblingsthema bleibt der Friedensnobelpreis

Ungeachtet dessen kehrte Trump immer wieder zu seinem Lieblingsthema zurück: Er sei ein mehr als würdiger Friedensnobelpreiskandidat. "Alle sagen, ich sollte ihn bekommen", sagte er. Im Saal blieb es in diesem Moment weitgehend still. Vereinzelt wurde fassungslos gelacht. Ausgerechnet dort, wo sonst echte Nobelpreisträger sprechen und für ihr Handeln gefeiert werden, steht Trump, applaudiert sich selbst und fordert den Preis ohne Scham für sich.

Diese Szene offenbarte aber mehr als Hybris und Selbstgefälligkeit. Sie zeigte zugleich eine große Unsicherheit und eine gewisse Bedürftigkeit. Trump sucht händeringend die Weihen und den Respekt eines globalen Staatsmannes, verweigert sich aber jeder gemeinschaftlichen Verantwortung für globale Politik. Er pries die USA als starkes Land, das nur er zu neuer Kraft erweckt habe. Die Anerkennung und Bedeutung von Amerika sei nie so groß gewesen wie unter ihm.

Doch die internationalen Staats- und Regierungschefs und die vielen diplomatischen Vertreter aus der ganzen Welt kennen die Realitäten. In Wahrheit beherrscht Trump die Welt nicht, auch wenn er sich in New York als einzig fähiger Staatsführer und als Kosmokrat inszenierte.