Trumps Ukraine-Wende Trump verschärft Ton gegenüber Putin



Von Patrick Diekmann , Bastian Brauns 24.09.2025 - 03:34 Uhr Lesedauer: 6 Min.

US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei ihrem Treffen in New York. (Quelle: Alexander Drago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump droht Wladimir Putin bei einem UN-Treffen mit einer Kriegsniederlage, mit neuen Sanktionen und mit dem Abschuss russischer Kampfflugzeuge. Ist das die Kehrtwende in der amerikanischen Ukraine-Politik?

Loading...

Wenn sie sich in den vergangenen Monaten getroffen haben, war der Ausgang ihrer Gespräche stets ungewiss. Aber Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj haben den Sommer über an ihrer Beziehung gearbeitet. Noch im Februar wurde der ukrainische Präsident vom Mann im Weißen Haus im Oval Office brüskiert. Seither arbeitete die ukrainische Regierung an ihrer Strategie im Umgang mit Trump, ordnete sich den Amerikanern unter und Selenskyj fand eine Arbeitsebene mit dem US-Präsidenten.

Als Trump am Dienstag mit seiner Rede vor der UN-Generalversammlung fertig war, verließ der ukrainische Präsident als einer der Ersten den Sitzungssaal. Begleitet von Bodyguards und Rustem Umerow, seinem Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, stieg Selenskyj in einen der beengten Aufzüge. Der Ukrainer fuhr vom dritten in den ersten Stock und verschwand schnell durch eine Sicherheitstür. Sein Ziel: das anberaumte, wichtige bilaterale Treffen mit dem US-Präsidenten.

Trump: Die Ukraine kann gewinnen

Bereits im vergangenen Jahr trafen sie sich hier während der UN-Vollversammlung im Trump Tower, lernten sich kennen. Trump war noch nicht wiedergewählt, Selenskyj wollte sich für den Fall der Fälle vorbereiten. Immerhin bleiben die Amerikaner der wichtigste Unterstützer der Ukraine. Für Kiew brachten die ersten Treffen mit dem Republikaner noch keinen Erfolg, doch nun ist vieles anders: Die USA stellen die Unterstützung für die Ukraine zumindest seit einigen Monaten nicht mehr infrage.

Im Gegenteil. Trump war am Dienstagnachmittag auf dem Weg in den UN-Sicherheitsrat. Es ging um die Ukraine. "Ich habe ein gerade ein wichtiges Treffen gehabt", rief er wartenden Journalisten zu. Ohne ins Detail zu gehen, war klar: Trump hatte gerade Selenskyj getroffen. Und nach diesem Gespräch schrieb der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social: "Ich denke, dass die Ukraine mit der Unterstützung der Europäischen Union in der Lage ist, zu kämpfen und die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form zurückzugewinnen."

Weiter bezeichnete er Russland als einen "Papiertiger", der wirtschaftlich in großer Not sei. Auch der frühere Präsident Joe Biden hatte zwar stets betont, die Ukraine müsse den Krieg gewinnen. Von Donald Trump sind solche Töne aber gänzlich neu. Eher brachte er notwendige Gebietsabtretungen ins Spiel. Selenskyj drohte er einst sogar: Wenn dieser einen Deal nicht annehme, würde Russland die gesamte Ukraine erobern.

Neben dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron sitzend, wiederholte Trump seine neue Erkenntnis sogar: Er glaube, die Ukraine könne alle im Krieg an Russland verlorenen Gebiete zurückgewinnen.