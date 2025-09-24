t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

Ryan Routh: Als mutmaßlicher Trump-Attentäter Urteil hört, sticht er zu

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextExplosion im Zentrum von Oslo
BildClaudia Cardinale: Die schönsten Bilder
TextFC Bayern: Vorbereitung für Jackson-Kauf?
TextTrump wirft Deutschland "kranken Weg" vor
Text20-Jährige vergewaltigt: Polizei zeigt Bild

Mutmaßlicher Trump-Attentäter
Als der Angeklagte das Urteil hört, sticht er sich in den Hals

Von t-online, cc
Aktualisiert am 24.09.2025 - 04:10 UhrLesedauer: 2 Min.
Florida: Die Bodycam eines Polizisten zeigt die Festnahme Ryan Rouths im September 2024.Vergrößern des Bildes
Florida: Die Bodycam eines Polizisten zeigt die Festnahme Ryan Rouths im September 2024. (Quelle: IMAGO/Martin County Sheriffs Office)
News folgen

Ryan Routh soll versucht haben, Donald Trump zu töten. Nun urteilte eine Jury in seinem Fall. Der Angeklagte reagierte sofort. Es kam zu chaotischen Szenen im Gerichtssaal.

Als Ryan Wesley Routh den Urteilsspruch der anwesenden Jury hörte, griff er einen Kugelschreiber, der auf dem Tisch lag. Der Angeklagte versuchte, sich den Stift in den Hals zu rammen. Sofort stürzten drei US-Sicherheitsbeamte in Anzügen auf den 59-Jährigen und entrissen ihm den Kugelschreiber. Schreie waren im Gerichtssaal von Fort Pierce, im US-Bundesstaat Florida, zu hören. "Oh, mein Gott. Er will sich umbringen. Oh, mein Gott, bitte stoppt ihn", schrie Sara Routh, die Tochter des Angeklagten.

Loading...

Die Jury hatte ihren Vater gerade in allen Punkten wegen des versuchten Attentats auf den damaligen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump im September 2024 schuldig gesprochen. Ihm droht nun die Höchststrafe: lebenslange Haft. Routh wurde nach kurzer Behandlung wieder in den Gerichtssaal zurückgebracht, wo der Prozess schließlich durch Richterin Aileen Cannon beendet wurde. Das Strafmaß soll laut den Gerichtsakten am 18. Dezember verkündet werden. "Mach dir keine Sorgen", rief Sara Routh ihrem Vater zu, als der von Justizbeamten abgeführt wurde, "wir holen dich da raus."

Doch das erscheint eher unwahrscheinlich. Denn der Fall ist von nationalem Interesse und US-Präsident Trump, dem das versuchte Attentat galt, reagierte nach dem Juryspruch umgehend. Er dankte den Justizbehörden und schrieb auf seiner Plattform Truth Social: "Das ist ein böser Mann, der böse Absichten hatte, aber sie haben ihn geschnappt." US-Justizministerin Pam Bondi erklärte bei X, der Schuldspruch untermauere die Bemühungen ihres Ministeriums, "diejenigen zu bestrafen, die politische Gewalt ausüben".

Ryan Rouths Tochter Sara verlässt nach dem Urteilsspruch völlig aufgelöst den Gerichtssaal in Florida.Vergrößern des Bildes
Ryan Rouths Tochter Sara verlässt nach dem Urteilsspruch völlig aufgelöst den Gerichtssaal in Florida. (Quelle: IMAGO/CRYSTAL VANDER WEIT/TCPALM)
Trumps Golfclub in West Palm Beach, Florida: Hier soll Routh den Attentatsversuch verübt haben.Vergrößern des Bildes
Trumps Golfclub in West Palm Beach, Florida: Hier soll Routh den Attentatsversuch verübt haben. (Quelle: IMAGO/Amy Beth Bennett)
Der Gerichtszeichner hält die Szene fest, in der Routh versucht, sich in den Hals zu stechen.Vergrößern des Bildes
Der Gerichtszeichner hält die Szene fest, in der Routh versucht, sich in den Hals zu stechen. (Quelle: Lothar Speer/Reuters)

Routh feuerte keine Kugel ab

Routh selbst bestritt während des Prozesses, dass er Trump töten wollte. Er war 2024 in Florida festgenommen worden, weil er ein Attentat auf den damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten vorbereitet haben soll. Der Secret Service hatte an Trumps Golfplatz in West Palm Beach auf Routh geschossen, der sich in den Büschen versteckt hatte. Dieser selbst feuerte keine Kugel ab – stattdessen floh er, wurde wenig später aber festgenommen und schließlich angeklagt.

Meistgelesen

Der vorbestrafte Routh hatte Trump nach eigenen Angaben im Jahr 2016 selbst noch gewählt. Nach der ersten Amtszeit des Rechtspopulisten (2017 bis 2021) äußerte er sich aber enttäuscht und nannte Trump einen "Pavian" und einen "Idioten".

Vor Rouths Festnahme waren die Sicherheitsvorkehrungen für Trump deutlich erhöht worden. Ein anderer Schütze hatte am 13. Juli 2024 bei einem Wahlkampfauftritt in der Kleinstadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania auf Trump geschossen und ihn am Ohr verletzt. Der Attentäter wurde vom Secret Service erschossen.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Donald TrumpFloridaTrump und Putin treffen sich in Alaska
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom