Mutmaßlicher Trump-Attentäter Als der Angeklagte das Urteil hört, sticht er sich in den Hals
Ryan Routh soll versucht haben, Donald Trump zu töten. Nun urteilte eine Jury in seinem Fall. Der Angeklagte reagierte sofort. Es kam zu chaotischen Szenen im Gerichtssaal.
Als Ryan Wesley Routh den Urteilsspruch der anwesenden Jury hörte, griff er einen Kugelschreiber, der auf dem Tisch lag. Der Angeklagte versuchte, sich den Stift in den Hals zu rammen. Sofort stürzten drei US-Sicherheitsbeamte in Anzügen auf den 59-Jährigen und entrissen ihm den Kugelschreiber. Schreie waren im Gerichtssaal von Fort Pierce, im US-Bundesstaat Florida, zu hören. "Oh, mein Gott. Er will sich umbringen. Oh, mein Gott, bitte stoppt ihn", schrie Sara Routh, die Tochter des Angeklagten.
Die Jury hatte ihren Vater gerade in allen Punkten wegen des versuchten Attentats auf den damaligen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump im September 2024 schuldig gesprochen. Ihm droht nun die Höchststrafe: lebenslange Haft. Routh wurde nach kurzer Behandlung wieder in den Gerichtssaal zurückgebracht, wo der Prozess schließlich durch Richterin Aileen Cannon beendet wurde. Das Strafmaß soll laut den Gerichtsakten am 18. Dezember verkündet werden. "Mach dir keine Sorgen", rief Sara Routh ihrem Vater zu, als der von Justizbeamten abgeführt wurde, "wir holen dich da raus."
Doch das erscheint eher unwahrscheinlich. Denn der Fall ist von nationalem Interesse und US-Präsident Trump, dem das versuchte Attentat galt, reagierte nach dem Juryspruch umgehend. Er dankte den Justizbehörden und schrieb auf seiner Plattform Truth Social: "Das ist ein böser Mann, der böse Absichten hatte, aber sie haben ihn geschnappt." US-Justizministerin Pam Bondi erklärte bei X, der Schuldspruch untermauere die Bemühungen ihres Ministeriums, "diejenigen zu bestrafen, die politische Gewalt ausüben".
Routh feuerte keine Kugel ab
Routh selbst bestritt während des Prozesses, dass er Trump töten wollte. Er war 2024 in Florida festgenommen worden, weil er ein Attentat auf den damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten vorbereitet haben soll. Der Secret Service hatte an Trumps Golfplatz in West Palm Beach auf Routh geschossen, der sich in den Büschen versteckt hatte. Dieser selbst feuerte keine Kugel ab – stattdessen floh er, wurde wenig später aber festgenommen und schließlich angeklagt.
Der vorbestrafte Routh hatte Trump nach eigenen Angaben im Jahr 2016 selbst noch gewählt. Nach der ersten Amtszeit des Rechtspopulisten (2017 bis 2021) äußerte er sich aber enttäuscht und nannte Trump einen "Pavian" und einen "Idioten".
Vor Rouths Festnahme waren die Sicherheitsvorkehrungen für Trump deutlich erhöht worden. Ein anderer Schütze hatte am 13. Juli 2024 bei einem Wahlkampfauftritt in der Kleinstadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania auf Trump geschossen und ihn am Ohr verletzt. Der Attentäter wurde vom Secret Service erschossen.
- cnn.com: Would-be Trump assassin tries to stab himself in neck after guilty verdict
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und AFP