Mutmaßlicher Trump-Attentäter Als der Angeklagte das Urteil hört, sticht er sich in den Hals

Von t-online , cc Aktualisiert am 24.09.2025 - 04:10 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Florida: Die Bodycam eines Polizisten zeigt die Festnahme Ryan Rouths im September 2024. (Quelle: IMAGO/Martin County Sheriffs Office)

Ryan Routh soll versucht haben, Donald Trump zu töten. Nun urteilte eine Jury in seinem Fall. Der Angeklagte reagierte sofort. Es kam zu chaotischen Szenen im Gerichtssaal.

Als Ryan Wesley Routh den Urteilsspruch der anwesenden Jury hörte, griff er einen Kugelschreiber, der auf dem Tisch lag. Der Angeklagte versuchte, sich den Stift in den Hals zu rammen. Sofort stürzten drei US-Sicherheitsbeamte in Anzügen auf den 59-Jährigen und entrissen ihm den Kugelschreiber. Schreie waren im Gerichtssaal von Fort Pierce, im US-Bundesstaat Florida, zu hören. "Oh, mein Gott. Er will sich umbringen. Oh, mein Gott, bitte stoppt ihn", schrie Sara Routh, die Tochter des Angeklagten.

Die Jury hatte ihren Vater gerade in allen Punkten wegen des versuchten Attentats auf den damaligen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump im September 2024 schuldig gesprochen. Ihm droht nun die Höchststrafe: lebenslange Haft. Routh wurde nach kurzer Behandlung wieder in den Gerichtssaal zurückgebracht, wo der Prozess schließlich durch Richterin Aileen Cannon beendet wurde. Das Strafmaß soll laut den Gerichtsakten am 18. Dezember verkündet werden. "Mach dir keine Sorgen", rief Sara Routh ihrem Vater zu, als der von Justizbeamten abgeführt wurde, "wir holen dich da raus."

Doch das erscheint eher unwahrscheinlich. Denn der Fall ist von nationalem Interesse und US-Präsident Trump, dem das versuchte Attentat galt, reagierte nach dem Juryspruch umgehend. Er dankte den Justizbehörden und schrieb auf seiner Plattform Truth Social: "Das ist ein böser Mann, der böse Absichten hatte, aber sie haben ihn geschnappt." US-Justizministerin Pam Bondi erklärte bei X, der Schuldspruch untermauere die Bemühungen ihres Ministeriums, "diejenigen zu bestrafen, die politische Gewalt ausüben".

Routh feuerte keine Kugel ab