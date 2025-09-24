Sie haben Sturm gesät und einen Orkan geerntet

Trump wütete schon vor der Show und entlarvte sich

Genau diese Mischung aus Humor und Ehrlichkeit macht Kimmel für Trump so gefährlich. Kein Wunder also, dass der Ex-Präsident kurz vor Ausstrahlung der Sendung eine wütende Tirade auf Truth Social schrieb – und sich dabei selbst verriet: Er könne nicht glauben, dass "ABC Fake News" Jimmy Kimmel seinen Job zurückgegeben habe, schrieb Trump. "Dem Weißen Haus wurde doch von ABC mitgeteilt, die Show sei gecancelt worden." Ein Beleg für die äußerst problematische Nähe zwischen dem Sender und der US-Regierung.

Und Trump zeigte noch deutlicher, dass die Kritiker der vergangenen Tage recht hatten: "Ich denke, wir werden ABC auf die Probe stellen. Mal sehen, wie wir das machen." Als er den Sender das letzte Mal verklagt habe, habe dieser ihm 16 Millionen Dollar zahlen müssen, prahlte Trump.

Kann der Fall Kimmel das Land einen?

Doch egal, wie sehr der Präsident die Pressefreiheit mit diesen Äußerungen erneut bedroht: Dieser Abend gehörte Jimmy Kimmel und nicht ihm. Die abschließenden Worte des Comedians – ein Appell an die Einheit des Landes – klangen dann auch fast präsidial. Zuerst zitierte er viele Menschen, die ihn eigentlich nicht leiden könnten, ihn aber trotzdem verteidigt hätten. Darunter auch der texanische Senator Ted Cruz.

"Auch wenn ich mit vielen dieser Leute bei den meisten Themen nicht übereinstimme … es erfordert Mut, sich gegen diese Regierung zu äußern, und sie verdienen Anerkennung dafür", sagte Kimmel. Die Regierung dürfe nicht kontrollieren, was im Fernsehen gesagt werden kann und was nicht. Kimmel betonte: "Das war weder links noch rechts – das war einfach unamerikanisch."

Dagegen kommt Trump bisher nicht an

Trump hat wieder einmal ausgetestet, wie weit er gehen kann. Im Fall Jimmy Kimmel ist er damit gescheitert, auch wenn er das niemals zugeben wird. Anstatt den Moderator zum Schweigen zu bringen, hat er ihn nur lauter gemacht. Kimmels Rückkehr ist nicht nur ein Sieg für die Late-Night-Comedy, sondern für jeden, der daran glaubt, dass Demokratie Platz für Unbequemes, für Spott und Satire haben muss.

Trumps radikaler Scharfmacher Stephen Miller brüllte noch am Sonntag hasserfüllt bei der Gedenkveranstaltung für den ermordeten Charlie Kirk in Phoenix: "Wir sind der Sturm!" Es war eine massive, inszenierte Drohung gegen Linke und Liberale im ganzen Land.