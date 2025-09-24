Newsblog zur US-Politik US-Wirtschaft wächst überraschend stark
Die US-Wirtschaft zieht kräftig an. JD Vance wendet sich mit einer Drohung an Russland. Alle Nachrichten im Newsblog.
Embed
Donnerstag, 25. September
Trumps Strafzölle lassen heimische Wirtschaft in USA anziehen
Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr stärker gewachsen als erwartet. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um aufs Jahr hochgerechnet 3,8 Prozent, wie das Handelsministerium mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einer Bestätigung der Zweitschätzung von 3,3 Prozent gerechnet.
Grund für den Anstieg war laut Handelsministerium ein Rückgang der Importe sowie ein Anstieg der Verbraucherausgaben. Zugleich schrumpften Investitionen und Exporte.
Im ersten Quartal war die amerikanische Wirtschaft noch um 0,6 Prozent geschrumpft. Das lag auch an Vorzieheffekten, da viele Unternehmen angesichts der schon damals drohenden US-Zölle unter Präsident Donald Trump die Zeit nutzten, um verstärkt Waren zu importieren.
USA starten Militärflieger wegen russischer Kampfflugzeuge
Das US-Militär hat am Mittwoch mehrere Kampfflugzeuge aufsteigen lassen, um russische Bomber in der Nähe von Alaska abzufangen und zu identifizieren. Wie das US-Luftverteidigungskommando in einer Mitteilung betont, blieben die russischen Maschinen im internationalen Luftraum. Lesen Sie hier mehr dazu.
"Sehr, sehr schlecht": JD Vance droht Putin wegen Ukraine-Krieg
US-Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio haben von Russland mehr Einsatz für ein Ende des Ukraine-Kriegs gefordert. Vance sagte, US-Präsident Donald Trump habe "das Gefühl, dass sie nicht genug auf den Tisch legen, um den Krieg zu beenden … Wenn die Russen sich weigern, in gutem Glauben zu verhandeln, wird das meiner Meinung nach sehr, sehr schlecht für ihr Land sein."
Rubio betonte bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow den Aufruf, "das Töten zu beenden". Moskau müsse "sinnvolle Schritte hin zu einer dauerhaften Lösung des russisch-ukrainischen Krieges" unternehmen.
Lawrow entgegnete, es bestehe ein "beiderseitiges Interesse an der Suche nach friedlichen Lösungen" für den Krieg in der Ukraine.
Zuschauerrekord bei Late-Night-Show von Jimmy Kimmel
Die auf Druck der US-Regierung kurzzeitig abgesetzte Sendung des Moderators Jimmy Kimmel hat bei ihrer erneuten Ausstrahlung die höchsten Einschaltquoten seit zehn Jahren erreicht. Dies teilte der Disney-Konzern am Mittwoch mit. Demnach sahen ersten Zahlen zufolge am Dienstag mehr als sechs Millionen Menschen die Sendung. Weitere 26 Millionen Menschen hätten Kimmels Eingangsstatement in den Onlinemedien aufgerufen, erklärte Disney. Lesen Sie hier mehr dazu.
Trump fordert Untersuchung wegen "dreifacher Sabotage"
Nach mehreren Pannen bei seinem Auftritt vor den Vereinten Nationen hat US-Präsident Donald Trump eine Untersuchung wegen "dreifacher Sabotage" gefordert. "Das war kein Zufall, das war dreifache Sabotage bei der UNO. Sie sollten sich schämen", erklärte Trump am Mittwoch auf seiner Onlineplattform Truth Social, nachdem am Dienstag im UN-Hauptquartier erst eine Rolltreppe und dann bei seiner Rede ein Teleprompter und eine Tonanlage ausgefallen waren. Aus Sicht von Trump sollten die Leute festgenommen werden, die für den abrupten Stopp der Rolltreppe verantwortlich sind, auf die er und die First Lady stiegen. "Es ist ein Wunder, dass Melania und ich nicht mit dem Gesicht auf die scharfen Kanten dieser Stahltreppe gefallen sind."
Die Vereinten Nationen wiesen die Vorwürfe, die seit Dienstag zu viel Aufsehen und Stirnrunzeln führen, klar von sich: Das Weiße Haus habe für die Rede von Trump seine eigene Ausrüstung mitgebracht. "Der Teleprompter wurde vom Weißen Haus bedient", sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, der Deutschen Presse-Agentur.
Zur Rolltreppe teilten die UN mit, ein Kameramann der US-Delegation habe die Ankunft Trumps und seiner Ehefrau dokumentieren wollen, er habe vor ihnen die Rolltreppe betreten und sei rückwärts hochgefahren. Als er oben angekommen sei, hätten Trump und die First Lady die Stufen betreten und just in dem Moment sei die Rolltreppe stehen geblieben. Eine Untersuchung zeigte nach Angaben des UN-Sprechers im Anschluss, dass ein eingebauter Sicherheitsmechanismus am oberen Ende der Rolltreppe ausgelöst worden war. Der Kameramann habe diese Sicherheitsfunktion womöglich versehentlich ausgelöst, hieß es.
Kamala Harris über Trump: "Wie in einer Diktatur"
Bei der Auftaktveranstaltung zu ihrer Lesereise für ihr gerade erschienenes Buch scheute die Demokratin Kamala Harris klare Worte nicht. Ihre Kritik zielte auf Trump und dessen MAGA-Bewegung: "Dieser Mann geht nun gegen alle Non-Profit-Organisationen vor. Wissen Sie, was da los ist? Sie versuchen jeden zum Schweigen zu bringen, der in Opposition zu ihnen steht oder sie kritisiert. Es ist wie in einer kommunistischen Diktatur."
Die Veranstaltung im New Yorker Town Hall-Theater wurde von lautstarken Protesten überschattet. Lesen Sie hier mehr dazu.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
China stellt neue Klimaschutzziele vor – mit Seitenhieb auf die USA
Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping hat am Mittwoch neue Klimaschutzziele für sein Land vorgestellt und damit eine klare Gegenposition zu US-Präsident Donald Trump bezogen. In einer Videoansprache aus Peking auf einem von UN-Generalsekretär António Guterres ausgerichteten Klimagipfel kündigte Xi an, dass die Treibhausgasemissionen bis 2035 um sieben bis zehn Prozent gegenüber ihrem Höchststand sinken sollen. Ohne die USA namentlich zu nennen, kritisierte er Länder, die sich gegen den globalen Übergang zu sauberer Energie stemmten. Lesen Sie hier mehr dazu.
USA machen Tür im Atomstreit mit dem Iran noch nicht zu
Die USA schlagen im Atomstreit mit dem Iran die Tür noch nicht zu. Wenige Stunden, nachdem der iranische Präsident Masud Peseschkian vor der UN-Generalversammlung erklärt hatte, sein Land werde niemals eine Atombombe anstreben, sagte der US-Nahost-Gesandte Steve Witkoff am Mittwoch in New York, die USA hätten nicht den Wunsch, dem Iran zu schaden. Man sei zu Gesprächen bereit. "Wir reden mit ihnen. Und warum sollten wir nicht?" Die Aufgabe sei es, Dinge zu lösen.
- Mit Materialien der Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters