Newsblog zur US-Politik Fox-Moderator scherzt: "Wir sollten die UN bombardieren"
Das Weiße Haus verlangt eine Untersuchung wegen des Stopps einer Rolltreppe im UN-Gebäude. Ein Fox-News-Moderator scherzt über noch drastischere Maßnahmen. Alle Nachrichten im Newsblog.
Mittwoch, 24. September
Fox-Moderator scherzt: "Wir sollten aus den UN austreten oder sie bombardieren."
Auch bei Fox News ist die beim UN-Besuch von US-Präsident Donald Trump stehengebliebene Rolltreppe Thema: Jesse Waters, einer der Moderatoren der politischen Talkshow "The Five", forderte in der Sendung drastische Konsequenzen: Die UN solle aufarbeiten, was vorgefallen sei und die Verantwortlichen "ernsthaft verletzen" – emotional, wie Waters hinterherschob.
Doch damit nicht genug: Waters warf den Vereinten Nationen Sabotage vor. Auch Trumps Teleprompter sei bewusst sabotiert worden. Im Anschluss scherzte Waters über eine Reaktion der USA: "Wir sollten die UN verlassen oder sie bombardieren." Der Moderator ergänzte: Weil sich das UN-Hauptgebäude in New York befindet, sei ein Gasangriff vielleicht besser geeignet.
Ein UN-Sprecher erklärte am Dienstag in New York, Trumps eigener Kameramann habe möglicherweise versehentlich einen Sicherheitsmechanismus der Rolltreppe ausgelöst – und sei damit für den Stopp verantwortlich. Die Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, hatte bereits nach Trumps Rede erklärt: "Die Teleprompter der UN funktionieren einwandfrei." Trump soll laut UN seinen eigenen Teleprompter mitgebracht haben.
Rolltreppen-Stopp: Weißes Haus verlangt Untersuchung
Nach dem Stopp einer Rolltreppe beim Besuch von US-Präsident Donald Trump bei den Vereinten Nationen hat das Weiße Haus eine Untersuchung gefordert. "Wenn jemand bei der UN die Rolltreppe absichtlich angehalten hat, als der Präsident und die First Lady sie betraten, muss diese Person sofort entlassen und untersucht werden", erklärte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt am Dienstag im Onlinedienst X.
Sie teilte zudem einen Bericht der "Times of London" vom Sonntag, wonach UN-Mitarbeiter gescherzt hätten, sie würden angesichts der drastischen Kürzungen der US-Finanzmittel die Rolltreppen ausschalten und "ihm sagen, dass ihnen das Geld ausgegangen ist". Aufnahmen zeigten, wie Präsident Trump und First Lady Melania Trump eine Rolltreppe im UN-Hauptquartier betraten und diese kurz darauf plötzlich zum Stehen kam.
Nach Angaben der Vereinten Nationen gab es für den Stopp der Rolltreppe eine einfache Erklärung. "Der Sicherheitsmechanismus wurde versehentlich von jemandem ausgelöst, der vor dem Präsidenten auf der Rolltreppe stand", sagte Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, der Nachrichtenagentur AFP. Die Rolltreppe sei zurückgesetzt worden und bald wieder in Betrieb gegangen. Nach Angaben von AFP-Reportern sind die Rolltreppen im UN-Hauptquartier häufig außer Betrieb.
US-Regierung will Anteil an Lithium-Konzern im Gegenzug für Milliarden-Kredit
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will sich Insidern zufolge mit bis zu zehn Prozent an dem Minenbetreiber Lithium Americas beteiligen. Dies ist Teil von Neuverhandlungen über einen Kredit des Energieministeriums in Höhe von 2,26 Milliarden Dollar für Thacker Pass, eine geplante Lithium-Mine des Unternehmens, wie die Nachrichtenagentur Reuters von zwei mit den Gesprächen vertrauten Personen erfuhr. "Präsident Trump unterstützt dieses Projekt. Er will, dass es ein Erfolg wird und gleichzeitig fair gegenüber den Steuerzahlern ist", sagte ein Vertreter des Weißen Hauses. "Aber es gibt kein Geld umsonst."
Thacker Pass im Bundesstaat Nevada soll nach ihrer für 2028 geplanten Eröffnung die größte Lithium-Mine der westlichen Hemisphäre werden. Der Autobauer General Motors ist an dem Projekt beteiligt und will das Lithium für seine Elektrofahrzeuge nutzen. Die Nachricht ließ die Aktie von Lithium Americas im nachbörslichen Handel um rund 80 Prozent auf 5,54 Dollar steigen. Grund für die Neuverhandlungen sind Zweifel der Regierung an der Fähigkeit des Unternehmens, den Kredit angesichts niedriger Lithiumpreise zurückzuzahlen.
Das Projekt gilt als entscheidend für den Aufbau einer heimischen Lieferkette für den Batterierohstoff und soll die Abhängigkeit von China verringern. Die USA produzieren bislang weniger als 5.000 Tonnen Lithium pro Jahr. China ist nicht nur einer der größten Produzenten, sondern dominiert auch die Weiterverarbeitung. Mehr als 75 Prozent des weltweiten Lithiums werden dort zu Batteriematerial veredelt. Thacker Pass allein soll in der ersten Phase 40.000 Tonnen pro Jahr fördern.
Dienstag, 23. September
Fed-Chef Powell: Stehen vor "herausfordernder Situation"
US-Notenbankchef Jerome Powell gibt den Finanzmärkten mit Blick auf den weiteren Zinskurs keine klaren Signale. Die Zentralbank sei mit einer "herausfordernden Situation" konfrontiert, sagte er am Dienstag in einer Rede in Providence im Bundesstaat Rhode Island: "Die kurzfristigen Inflationsrisiken sind nach oben und die Beschäftigungsrisiken nach unten gerichtet." Dies führe zu einem Dilemma für die Notenbank, die im Rahmen ihres Doppelmandats stabile Preise und Vollbeschäftigung fördern soll. "Es gibt keinen risikolosen Weg", sagte Powell. Man müsse beide Mandate im Blick halten und einen Kompromiss finden.
Wenn die Zinszügel zu stark gelockert würden, könnte die Inflationsbekämpfung zu kurz kommen, erläuterte Powell. Aber auch ein zu zögerlicher Kurs könne schädlich sein: "Wenn wir die restriktive Politik zu lange beibehalten, könnte sich der Arbeitsmarkt unnötig abschwächen." Er räumte ein, dass es Grund zur Sorge um den Arbeitsmarkt gebe. Das Beschäftigungswachstum in den vergangenen drei Monaten liege durchschnittlich bei rund 25.000 und damit unter der Schwelle, die für eine konstante Arbeitslosenquote erforderlich sei. Andere Arbeitsmarktindikatoren seien jedoch weitgehend stabil.
US-Präsident Donald Trump hat den unabhängigen Zentralbankchef immer wieder scharf kritisiert und ihn zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt. "Wann immer wir Entscheidungen treffen, denken wir niemals über politische Aspekte nach", betonte Powell bei einer Frage- und Antwort-Runde nach seiner Rede. Man betrachte die Dinge nicht aus einer parteipolitischen Brille, sondern richte die Geldpolitik nach dem Mandat und danach aus, was für die Bürger mittelfristig am besten sei.
Trump spricht sich für Abschuss russischer Kampfjets aus
US-Präsident Donald Trump hat sich am Rande der UN-Generalversammlung für einen Abschuss russischer Kampfjets ausgesprochen, wenn diese den Nato-Luftraum verletzen. Trump machte die entsprechende Äußerung bei einer Zusammenkunft mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, als er von einem Reporter danach gefragt wurde.
Vergangenen Freitag waren drei russische Kampfjets für zwölf Minuten in den Luftraum des EU-Staats und Nato-Mitglieds Estland eingedrungen. Estlands Regierung hatte deshalb den Nato-Rat zu Beratungen einberufen. In Deutschland hatte sich auch der CDU-Außenpolitiker für einen Abschuss von russischen Kampfjets bei einer Verletzung des Nato-Luftraums ausgesprochen.
- Mit Materialien der Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters