Newsblog zur US-Politik Weitere Sender nehmen Jimmy Kimmel wieder ins Programm

Dieses von Disney veröffentlichte Bild zeigt Jimmy Kimmel bei der Moderation seiner Late Night Show "Jimmy Kimmel Live!". (Quelle: Randy Holmes)

Trump will politischen Gegnern das Leben schwer machen. Kanzler Merz äußert sich ungewohnt pessimistisch über die USA. Alle Nachrichten im Newsblog.

Samstag, 27. September

Trump verlangt Entlassung von Microsoft-Managerin

US-Präsident Donald Trump hat den Softwarekonzern Microsoft aufgefordert, seine Chefin für globale Angelegenheiten, Lisa Monaco, zu entlassen. "Sie ist eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA", begründete Trump am Freitag seine Forderung auf seiner Online-Plattform. Ihr Zugang zu hochsensiblen Informationen bei Regierungsaufträgen sei inakzeptabel und könne nicht geduldet werden. Monaco war Sicherheitsberaterin in der Regierung des früheren demokratischen Präsidenten Barack Obama und stellvertretende Justizministerin unter dem ehemaligen demokratischen Präsidenten Joe Biden. Sie arbeitet seit Juli für Microsoft. Trump setzt damit seine Vergeltungskampagne gegen seine politischen Gegner fort.

Auslandshilfen: Juristischer Zwischenerfolg für Trump

Im juristischen Tauziehen um bereits bewilligte Auslandshilfen in Milliardenhöhe hat US-Präsident Donald Trump vorerst einen Sieg eingefahren. Das Oberste Gericht der USA gestattete der US-Regierung, rund vier Milliarden US-Dollar weiterhin zurückzuhalten - die Mittel blieben bis zum Abschluss des Prozesses gesperrt, wie aus einem entsprechenden Gerichtsdokument hervorgeht. "Diese Anordnung sollte nicht als endgültige Entscheidung in der Sache verstanden werden", hieß es dort.

In dem Prozess geht es laut Gericht um Gelder fürs Ausland, die am 30. September auslaufen. Hintergrund ist der umstrittene Vorstoß Trumps aus dem vergangenen Monat, der auf eine Streichung der Auslandshilfen abzielt. Dabei ging es um Gelder, die für Programme des Außenministeriums, der US-Entwicklungsbehörde USAID sowie für internationale Hilfsprogramme vorgesehen waren.

Freitag, 26. September

Mehr Sender nehmen Kimmel-Show wieder ins Programm

Immer mehr US-Sender können nun die Late-Night-Show von Jimmy Kimmel wieder ausstrahlen. Zwei Medienunternehmen, Nexstar und Sinclair, hatten zunächst an der Aussetzung der Sendung festgehalten. Nun teilte der Konzern Sinclair mit, ab sofort "Jimmy Kimmel Live!" zurück ins Programm zu nehmen.

Man habe in den vergangenen Tagen "gedankenvolle Rückmeldungen" von Zuschauern, Werbekunden und Community-Vorstehern erhalten und ausgewertet, teilte Sinclair mit. Sie wollten gemeinsam mit dem Sender ABC weiterhin Inhalte für ein breites Publikum anbieten. Sinclair hat fast 40 mit ABC verbundene lokale Sender im Portfolio. Auch das Medienunternehmen Nexstar mit rund 30 ABC-Kunden erklärte am Abend, die Show wieder auszustrahlen. Die beiden Konzerne würden zusammen rund 20 Prozent der lokalen ABC-Kanäle in den USA bedienen, berichtete der Sender CNN.

Trump kündigt weitere Verfahren gegen politische Gegner an