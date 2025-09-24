Newsblog zur US-Politik Trump droht versammelter Spitze der US-Armee
In Virginia trifft US-Präsident Trump auf die Spitzen der US-Armee. Der Goldpreis steigt auf einen neuen Rekord. Alle Nachrichten im Newsblog.
Dienstag, 30. September
Verbrauchervertrauen trübt sich überraschend deutlich ein
Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im September überraschend deutlich eingetrübt. Der Konsumindikator sei um 3,6 Punkte auf 94,2 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2025. Volkswirte hatten mit einem weniger deutlichen Rückgang auf 96,0 Punkte gerechnet.
Der Verbraucher bewerten ihre aktuelle Lage deutlich schlechter. Aber auch die Erwartungen trübten sich etwas ein. "Die Einschätzung der Verbraucher hinsichtlich der Geschäftsbedingungen fiel deutlich weniger positiv aus als in den letzten Monate", sagte Stephanie Guichard, Volkswirtin beim Conference Board. Zudem sei die Bewertung der aktuellen Beschäftigungslage den neunten Monat in Folge gefallen.
Trump droht versammelter Spitze der US-Armee
Auf dem US-Militärstützpunkt Quantico in Virginia hat sich US-Präsident Donald Trump am Dienstagnachmittag deutscher Zeit an Hunderte Generäle und Admirale gewandt. Vor dem Treffen drohte er den Armeespitzen. Vor Journalisten sagte Trump: "Ich treffe mich gleich mit Generälen und Admirälen. Und wenn ich jemanden nicht mag, werde ich ihn auf der Stelle feuern."
Zu Beginn seiner Rede wiederholte Trump seine Drohung. Wem seine Aussagen nicht gefielen, könne einfach den Raum verlassen, so Trump: "Mit Ihrem Rang und Ihrer Karriere." Vor Trump hatte Verteidigungsminister Hegseth eine martialische Rede gehalten. Hegseth sagte, zum "ideologischen Müll" gehörten Beförderungen aufgrund von Hautfarbe und Geschlecht. "Wenn das bedeutet, dass sich für einige Kampfaufgaben keine Frauen qualifizieren, dann sei es so", betonte er.
Trump bezeichnet sich immer wieder als Präsident des "Friedens". Kürzlich hatte er Hegseth allerdings in "Kriegsminister" umbenannt und dies mit der angespannten Lage im In- und Ausland begründet. Trump setzt das Militär in US-Städten wie Los Angeles oder Washington ein, die von der Demokratischen Partei regiert werden.
Hegseth hält martialische Rede vor US-Generälen
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die Militärführung darauf eingeschworen, sich auf einen möglichen Krieg vorzubereiten. "Von diesem Moment an ist die einzige Mission des neu wiederhergestellten Kriegsministeriums: Krieg führen, sich auf den Krieg vorbereiten und sich auf den Sieg vorbereiten", sagte der Pentagon-Chef vor hochrangigen Militärführern in Quantico im US-Bundesstaat Virginia. Das sei nicht deswegen notwendig, weil die USA einen Krieg wollten, sondern weil sie Frieden liebten. "Niemand hier will Krieg", betonte er. Die, die Frieden wollten, müssten sich auf Krieg vorbereiten.
Der US-Verteidigungsminister, den die US-Regierung neuerdings als "Kriegsminister" bezeichnet, hatte US-Medien zufolge Militärs weltweit zu dem Treffen einbestellt. Experten stuften die Zusammenkunft unter anderem angesichts ihrer Größe und Kurzfristigkeit als ungewöhnlich ein.
Hegseth sprach schon vor Wochen von einem "Krieger-Ethos", das man wiederbeleben wolle, um nach außen hin abzuschrecken. Nun verkündete er neue Standards: Wer die "körperlichen Standards auf männlichem Niveau für Kampfpositionen" nicht erfülle, sich nicht rasiere oder professionell aussehen wolle, für den sei es Zeit für eine neue Position oder einen neuen Beruf. Wenn diese Standards bedeuteten, dass sich keine Frauen für bestimmte Kampfberufe qualifizierten, dann sei das so. "Das ist nicht die Absicht, aber es könnte das Ergebnis sein", sagte Hegseth.
Goldpreis erreicht Rekordhoch
Die Angst vor einem Shutdown in den USA treibt den Goldpreis. So erreichte der Preis am Dienstagmorgen einen weiteren Rekordwert. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) kletterte im frühen Handel auf etwas mehr als 3.867 US-Dollar. Das Edelmetall war damit so teuer wie noch nie. Der Goldpreis hat im Jahresverlauf um rund 47 Prozent zugelegt und damit deutlich mehr als viele andere Anlageklassen.
In den vergangenen drei Jahren hat der Goldpreis um 133 Prozent angezogen. Hintergrund für den jüngsten Anstieg sind auch Befürchtungen, Demokraten und Republikaner in den USA könnten sich nicht auf einen Haushalt verständigen. Zuletzt scheiterte ein Entwurf für eine Überbrückungsfinanzierung am US-Senat: Dort müssen mindestens 60 der insgesamt 100 Senatoren einem Gesetzesentwurf zustimmen. Die Republikaner haben zwar mit 53 Sitzen eine Mehrheit – damit ein Vorhaben aber tatsächlich gebilligt wird, sind sie also auf die Unterstützung von mindestens sieben Demokraten angewiesen.
"New York Times" berichtet über Abschiebungen in den Iran
Die USA schieben einem Medienbericht zufolge nach monatelangen Verhandlungen mit der Führung in Teheran rund 100 Iraner in die Islamische Republik ab. Die Zeitung "New York Times" berief sich am Dienstag auf zwei hochrangige iranische Regierungsvertreter, die an den Gesprächen beteiligt gewesen seien, sowie auf einen mit den Plänen vertrauten US-Regierungsvertreter. Ein von den USA gecharterter Flug soll am Dienstag über Katar im Iran landen. Die Abschiebung gilt als seltener Fall der Zusammenarbeit zwischen den beiden verfeindeten Staaten.
US-Präsident Donald Trump plant, eine Rekordzahl von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus aus den USA abzuschieben. Er begründet dies mit der hohen Zahl illegaler Grenzübertritte unter seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden. Seine Regierung hat jedoch Schwierigkeiten, die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen, auch wenn sie neue Wege schuf, um Migranten in andere Länder als ihre Heimatländer zu schicken.
Montag, 29. September
Trump kündigt 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme an
US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, einen Zoll von 100 Prozent auf im Ausland produzierte Filme zu erheben. Er begründete den Schritt am Montag auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social damit, dass die US-Filmindustrie gegenüber der internationalen Konkurrenz an Boden verliere. "Unser Filmgeschäft wurde von anderen Ländern aus den Vereinigten Staaten von Amerika gestohlen – so, als würde man einem Baby eine Süßigkeit wegnehmen", schrieb er. Besonders Kalifornien sei "mit seinem schwachen und inkompetenten Gouverneur" hart getroffen worden, so Trump weiter.
Der Schritt löst in Hollywood große Unsicherheit aus. Laut der Nachrichtenagentur Reuters zeigten sich Führungskräfte von Filmstudios ratlos, wie ein solcher Zoll überhaupt umgesetzt werden könnte. Analyst Paolo Pescatore erklärte, die Maßnahme werfe "mehr Fragen auf, als sie beantwortet". Auch sei unklar, auf welcher rechtlichen Grundlage Trump die Abgabe erheben will.
- Mit Materialien der Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters