Hegseth hält martialische Rede vor US-Generälen

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die Militärführung darauf eingeschworen, sich auf einen möglichen Krieg vorzubereiten. "Von diesem Moment an ist die einzige Mission des neu wiederhergestellten Kriegsministeriums: Krieg führen, sich auf den Krieg vorbereiten und sich auf den Sieg vorbereiten", sagte der Pentagon-Chef vor hochrangigen Militärführern in Quantico im US-Bundesstaat Virginia. Das sei nicht deswegen notwendig, weil die USA einen Krieg wollten, sondern weil sie Frieden liebten. "Niemand hier will Krieg", betonte er. Die, die Frieden wollten, müssten sich auf Krieg vorbereiten.

Der US-Verteidigungsminister, den die US-Regierung neuerdings als "Kriegsminister" bezeichnet, hatte US-Medien zufolge Militärs weltweit zu dem Treffen einbestellt. Experten stuften die Zusammenkunft unter anderem angesichts ihrer Größe und Kurzfristigkeit als ungewöhnlich ein.

Hegseth sprach schon vor Wochen von einem "Krieger-Ethos", das man wiederbeleben wolle, um nach außen hin abzuschrecken. Nun verkündete er neue Standards: Wer die "körperlichen Standards auf männlichem Niveau für Kampfpositionen" nicht erfülle, sich nicht rasiere oder professionell aussehen wolle, für den sei es Zeit für eine neue Position oder einen neuen Beruf. Wenn diese Standards bedeuteten, dass sich keine Frauen für bestimmte Kampfberufe qualifizierten, dann sei das so. "Das ist nicht die Absicht, aber es könnte das Ergebnis sein", sagte Hegseth.

Goldpreis erreicht Rekordhoch

Die Angst vor einem Shutdown in den USA treibt den Goldpreis. So erreichte der Preis am Dienstagmorgen einen weiteren Rekordwert. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) kletterte im frühen Handel auf etwas mehr als 3.867 US-Dollar. Das Edelmetall war damit so teuer wie noch nie. Der Goldpreis hat im Jahresverlauf um rund 47 Prozent zugelegt und damit deutlich mehr als viele andere Anlageklassen.

In den vergangenen drei Jahren hat der Goldpreis um 133 Prozent angezogen. Hintergrund für den jüngsten Anstieg sind auch Befürchtungen, Demokraten und Republikaner in den USA könnten sich nicht auf einen Haushalt verständigen. Zuletzt scheiterte ein Entwurf für eine Überbrückungsfinanzierung am US-Senat: Dort müssen mindestens 60 der insgesamt 100 Senatoren einem Gesetzesentwurf zustimmen. Die Republikaner haben zwar mit 53 Sitzen eine Mehrheit – damit ein Vorhaben aber tatsächlich gebilligt wird, sind sie also auf die Unterstützung von mindestens sieben Demokraten angewiesen.