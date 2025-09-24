Newsblog zur US-Politik Trump kündigt 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme an

Donald Trump in "Kevin – Allein in New York" (1992): Der US-Präsident sieht die heimische Filmindustrie in Gefahr. (Quelle: Screenshot/"Kevin – Allein in New York")

Der amtierende New Yorker Bürgermeister zieht seine Kandidatur für eine Wiederwahl zurück. Der Bundesstaat Oregon verklagt US-Präsident Trump. Alle Nachrichten im Newsblog.

Montag, 29. September

Trump kündigt 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme an

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, einen Zoll von 100 Prozent auf im Ausland produzierte Filme zu erheben. Er begründete den Schritt am Montag auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social damit, dass die US-Filmindustrie gegenüber der internationalen Konkurrenz an Boden verliere. "Unser Filmgeschäft wurde von anderen Ländern aus den Vereinigten Staaten von Amerika gestohlen – so, als würde man einem Baby eine Süßigkeit wegnehmen", schrieb er. Besonders Kalifornien sei "mit seinem schwachen und inkompetenten Gouverneur" hart getroffen worden, so Trump weiter.

Der Schritt löst in Hollywood große Unsicherheit aus. Laut der Nachrichtenagentur Reuters zeigten sich Führungskräfte von Filmstudios ratlos, wie ein solcher Zoll überhaupt umgesetzt werden könnte. Analyst Paolo Pescatore erklärte, die Maßnahme werfe "mehr Fragen auf, als sie beantwortet". Auch sei unklar, auf welcher rechtlichen Grundlage Trump die Abgabe erheben will.

Der Hintergrund ist, dass viele große Produktionen längst außerhalb der USA entstehen – etwa in Kanada, Großbritannien oder Australien, wo Steueranreize locken. Wie CNN berichtete, hatte Trump bereits im Mai mit einem Filmzoll gedroht. Damals sagte ein Brancheninsider, die Pläne seien "schockierend und würden einen fast vollständigen Produktionsstopp bedeuten".

Warum Trump gegen Portland vorgeht

Donald Trump will das Militär nach Portland schicken. Die Stadt und der US-Staat Oregon haben Klage eingereicht. Doch in einem Punkt liegt der US-Präsident richtig. Mehr dazu lesen Sie hier.

New Yorker Bürgermeister Adams steigt aus Wahlkampf aus

Der amtierende New Yorker Bürgermeister Eric Adams steigt aus dem Rennen um das Bürgermeisteramt aus. "Trotz allem, was wir erreicht haben, kann ich den Kampf um meine Wiederwahl nicht fortsetzen", sagte der mittlerweile unabhängige Kandidat – vormals Mitglied der Demokraten – in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video.

Grund seien unter anderem Spekulationen über seine Zukunft in den Medien. Zudem warf Adams der zuständigen Finanzkommission vor, Gelder zurückzuhalten und ihm so den Wahlkampf unmöglich zu machen.