In den vergangenen drei Jahren hat der Goldpreis 133 Prozent angezogen. Hintergrund für den jüngsten Anstieg sind auch Befürchtungen, Demokraten und Republikaner in den USA könnten sich nicht auf einen Haushalt verständigen. Zuletzt scheiterte ein Entwurf für eine Überbrückungsfinanzierung am US-Senat: Dort müssen mindestens 60 der insgesamt 100 Senatoren einem Gesetzesentwurf zustimmen. Die Republikaner haben zwar mit 53 Sitzen eine Mehrheit – damit ein Vorhaben aber tatsächlich durchgewunken wird, sind sie also auf die Unterstützung von mindestens sieben Demokraten angewiesen.

"New York Times" berichtet über Abschiebungen nach Iran

Die USA schieben einem Medienbericht zufolge nach monatelangen Verhandlungen mit der Führung in Teheran rund 100 Iraner in die Islamische Republik ab. Die Zeitung "New York Times" berief sich am Dienstag auf zwei hochrangige iranische Regierungsvertreter, die an den Gesprächen beteiligt gewesen seien, sowie auf einen mit den Plänen vertrauten US-Regierungsvertreter. Ein von den USA gecharterter Flug soll am Dienstag über Katar im Iran landen. Die Abschiebung gilt als seltener Fall der Zusammenarbeit zwischen den beiden verfeindeten Staaten.

US-Präsident Donald Trump plant, eine Rekordzahl von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus aus den USA abzuschieben. Er begründet dies mit der hohen Zahl illegaler Grenzübertritte unter seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden. Seine Regierung hat jedoch Schwierigkeiten, die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen, auch wenn sie neue Wege schuf, um Migranten in andere Länder als ihre Heimatländer zu schicken.

Montag, 29. September

Trump kündigt 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme an

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, einen Zoll von 100 Prozent auf im Ausland produzierte Filme zu erheben. Er begründete den Schritt am Montag auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social damit, dass die US-Filmindustrie gegenüber der internationalen Konkurrenz an Boden verliere. "Unser Filmgeschäft wurde von anderen Ländern aus den Vereinigten Staaten von Amerika gestohlen – so, als würde man einem Baby eine Süßigkeit wegnehmen", schrieb er. Besonders Kalifornien sei "mit seinem schwachen und inkompetenten Gouverneur" hart getroffen worden, so Trump weiter.

Der Schritt löst in Hollywood große Unsicherheit aus. Laut der Nachrichtenagentur Reuters zeigten sich Führungskräfte von Filmstudios ratlos, wie ein solcher Zoll überhaupt umgesetzt werden könnte. Analyst Paolo Pescatore erklärte, die Maßnahme werfe "mehr Fragen auf, als sie beantwortet". Auch sei unklar, auf welcher rechtlichen Grundlage Trump die Abgabe erheben will.