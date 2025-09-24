Newsblog zur US-Politik Hegseth hält martialische Rede vor US-Generälen
In Virginia trifft US-Präsident Trump auf die Spitzen der US-Armee. Der Goldpreis steigt auf einen neuen Rekord. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Hegseth hält martialische Rede vor US-Generälen
- Goldpreis erreicht Rekordhoch
- "New York Times" berichtet über Abschiebungen nach Iran
- New Yorker Bürgermeister Adams steigt aus Wahlkampf aus
- Trump zu Gast in Runde aller hochrangiger US-Militärs
- Demokraten kritisieren den Militäreinsatz in Oregon
- Widerstand in Oregon gegen Trumps Truppenentsendung
- Bericht: US-Armee bereitet Militärschläge in Venezuela vor
Dienstag, 30. September
Hegseth hält martialische Rede vor US-Generälen
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die Militärführung darauf eingeschworen, sich auf einen möglichen Krieg vorzubereiten. "Von diesem Moment an ist die einzige Mission des neu wiederhergestellten Kriegsministeriums: Krieg führen, sich auf den Krieg vorbereiten und sich auf den Sieg vorbereiten", sagte der Pentagon-Chef vor hochrangigen Militärführern in Quantico im US-Bundesstaat Virginia. Das sei nicht deswegen notwendig, weil die USA einen Krieg wollten, sondern weil sie Frieden liebten. "Niemand hier will Krieg", betonte er. Die, die Frieden wollten, müssten sich auf Krieg vorbereiten.
Der US-Verteidigungsminister, den die US-Regierung neuerdings als "Kriegsminister" bezeichnet, hatte US-Medien zufolge Militärs weltweit zu dem Treffen einbestellt. Experten stuften die Zusammenkunft unter anderem angesichts ihrer Größe und Kurzfristigkeit als ungewöhnlich ein.
Hegseth sprach schon vor Wochen von einem "Krieger-Ethos", den man wiederbeleben wolle, um nach außen hin abzuschrecken. Nun verkündete er neue Standards: Wer die "körperlichen Standards auf männlichem Niveau für Kampfpositionen" nicht erfülle, sich nicht rasiere oder professionell aussehen wolle, für den sei es Zeit für eine neue Position oder einen neuen Beruf. Wenn diese Standards bedeuteten, dass sich keine Frauen für bestimmte Kampfberufe qualifizierten, dann sei das so. "Das ist nicht die Absicht, aber es könnte das Ergebnis sein", sagte Hegseth.
Goldpreis erreicht Rekordhoch
Die Angst vor einem Shutdown in den USA treibt den Goldpreis. So erreichte der Preis am Dienstagmorgen einen weiteren Rekordwert. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) kletterte im frühen Handel auf etwas mehr als 3.867 US-Dollar. Das Edelmetall war damit so teuer wie noch nie. Der Goldpreis hat im Jahresverlauf um rund 47 Prozent zugelegt und damit deutlich mehr als viele andere Anlageklassen.
In den vergangenen drei Jahren hat der Goldpreis 133 Prozent angezogen. Hintergrund für den jüngsten Anstieg sind auch Befürchtungen, Demokraten und Republikaner in den USA könnten sich nicht auf einen Haushalt verständigen. Zuletzt scheiterte ein Entwurf für eine Überbrückungsfinanzierung am US-Senat: Dort müssen mindestens 60 der insgesamt 100 Senatoren einem Gesetzesentwurf zustimmen. Die Republikaner haben zwar mit 53 Sitzen eine Mehrheit – damit ein Vorhaben aber tatsächlich durchgewunken wird, sind sie also auf die Unterstützung von mindestens sieben Demokraten angewiesen.
"New York Times" berichtet über Abschiebungen nach Iran
Die USA schieben einem Medienbericht zufolge nach monatelangen Verhandlungen mit der Führung in Teheran rund 100 Iraner in die Islamische Republik ab. Die Zeitung "New York Times" berief sich am Dienstag auf zwei hochrangige iranische Regierungsvertreter, die an den Gesprächen beteiligt gewesen seien, sowie auf einen mit den Plänen vertrauten US-Regierungsvertreter. Ein von den USA gecharterter Flug soll am Dienstag über Katar im Iran landen. Die Abschiebung gilt als seltener Fall der Zusammenarbeit zwischen den beiden verfeindeten Staaten.
US-Präsident Donald Trump plant, eine Rekordzahl von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus aus den USA abzuschieben. Er begründet dies mit der hohen Zahl illegaler Grenzübertritte unter seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden. Seine Regierung hat jedoch Schwierigkeiten, die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen, auch wenn sie neue Wege schuf, um Migranten in andere Länder als ihre Heimatländer zu schicken.
Montag, 29. September
Trump kündigt 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme an
US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, einen Zoll von 100 Prozent auf im Ausland produzierte Filme zu erheben. Er begründete den Schritt am Montag auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social damit, dass die US-Filmindustrie gegenüber der internationalen Konkurrenz an Boden verliere. "Unser Filmgeschäft wurde von anderen Ländern aus den Vereinigten Staaten von Amerika gestohlen – so, als würde man einem Baby eine Süßigkeit wegnehmen", schrieb er. Besonders Kalifornien sei "mit seinem schwachen und inkompetenten Gouverneur" hart getroffen worden, so Trump weiter.
Der Schritt löst in Hollywood große Unsicherheit aus. Laut der Nachrichtenagentur Reuters zeigten sich Führungskräfte von Filmstudios ratlos, wie ein solcher Zoll überhaupt umgesetzt werden könnte. Analyst Paolo Pescatore erklärte, die Maßnahme werfe "mehr Fragen auf, als sie beantwortet". Auch sei unklar, auf welcher rechtlichen Grundlage Trump die Abgabe erheben will.
Der Hintergrund ist, dass viele große Produktionen längst außerhalb der USA entstehen – etwa in Kanada, Großbritannien oder Australien, wo Steueranreize locken. Wie CNN berichtete, hatte Trump bereits im Mai mit einem Filmzoll gedroht. Damals sagte ein Brancheninsider, die Pläne seien "schockierend und würden einen fast vollständigen Produktionsstopp bedeuten".
Warum Trump gegen Portland vorgeht
Donald Trump will das Militär nach Portland schicken. Die Stadt und der US-Staat Oregon haben Klage eingereicht. Doch in einem Punkt liegt der US-Präsident richtig. Mehr dazu lesen Sie hier.
New Yorker Bürgermeister Adams steigt aus Wahlkampf aus
Der amtierende New Yorker Bürgermeister Eric Adams steigt aus dem Rennen um das Bürgermeisteramt aus. "Trotz allem, was wir erreicht haben, kann ich den Kampf um meine Wiederwahl nicht fortsetzen", sagte der mittlerweile unabhängige Kandidat – vormals Mitglied der Demokraten – in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video.
Grund seien unter anderem Spekulationen über seine Zukunft in den Medien. Zudem warf Adams der zuständigen Finanzkommission vor, Gelder zurückzuhalten und ihm so den Wahlkampf unmöglich zu machen.
Im April hatte Adams seine erneute Kandidatur für die Wahl im November angekündigt, nachdem eine Korruptionsklage gegen ihn durch Druck von US-Präsident Donald Trump fallen gelassen worden war. Adams, der seit 2022 im Amt ist, war vergangenes Jahr als erstes Oberhaupt der größten US-Stadt auf Bundesebene unter anderem wegen Bestechlichkeit angeklagt worden. 2023 strengte eine Frau zudem eine Klage gegen Adams wegen sexueller Übergriffe an. Der New Yorker Bürgermeister weist den Vorwurf zurück
- Mit Materialien der Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters