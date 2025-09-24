Zölle auch auf Möbel und Lastwagen

US-Präsident Donald Trump hat neue Zölle auf Importe von Lastwagen und Möbeln angekündigt. Es soll Zölle in Höhe von 25 Prozent auf "alle in anderen Regionen der Welt hergestellten Lkw" an. Die Maßnahme soll demnach einheimische Lkw-Hersteller unterstützen, darunter "Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks und andere". Der Rechtspopulist begründete diese Zölle zudem mit der "nationalen Sicherheit".

Aufschläge von bis zu 50 Prozent sollen Trump zufolge künftig für verschiedene Möbel gelten: Küchenmöbel, Waschbecken und zugehörige Produkte sollen demnach mit einem Zollsatz von 50 Prozent belegt werden. Für Polstermöbel soll ein Aufschlag von 30 Prozent gelten.

Pam Bondi fordert landesweite Todesstrafe

Die US-Justizministerin Pam Bondi hat angekündigt, sich für eine landesweite Anwendung der Todesstrafe einsetzen zu wollen. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine Anordnung unterschrieben, die die Einführung der Todesstrafe in der US-Hauptstadt Washington, D.C. vorsieht. Allerdings gibt es bei den Vorstößen rechtliche Probleme.

Trump kündigt 100-Prozent-Zoll auf Arzneimittelimporte an

US-Präsident Donald Trump hat Zölle von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte in die Vereinigten Staaten ab 1. Oktober angekündigt. Sollten Arzneimittelhersteller eine Produktionsstätte in den USA bauen, könnten sie damit den Zoll umgehen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Unternehmen, die entweder bereits einen Baubeginn festgelegt oder mit dem Bau angefangen hätten, seien von den geplanten Zöllen ausgenommen, hieß es weiter.

Gerade die deutsche Pharmaindustrie hatte Zölle gefürchtet: Die USA sind ihr wichtigster Exportmarkt, knapp ein Viertel der deutschen Pharma-Exporte gehen dahin. Aber die Zölle sind auch für Indien schmerzhaft: Das südasiatische Land importiert vor allem Arzneimittel in die USA.

Zwischen den USA und der EU steht eigentlich seit Sommer ein Deal – dabei wurde für EU-Importe in die Vereinigten Staaten ein Basiszollsatz von 15 Prozent festgelegt. Für europäische Hersteller von Arzneimitteln, Halbleitern und Bauhölzern war dennoch bislang nicht ganz klar, ob die Zollobergrenze von 15 Prozent auch für sie gilt.

Anklage gegen Ex-FBI-Chef Comey: "Ich habe keine Angst"

Der ehemalige FBI-Direktor und erklärte Trump-Gegner James Comey hat sich nach der Anklage gegen ihn kämpferisch gezeigt. "Ich habe keine Angst", sagte Comey am Donnerstag (Ortszeit) in einer im Onlinedienst Instagram veröffentlichten Videobotschaft. Über die ihm zur Last gelegten Anklagepunkten sagte er: "Ich bin unschuldig." Seine Familie und er wüssten seit Jahren, "dass es seinen Preis hat, sich Donald Trump zu widersetzen", sagte er mit Bezug auf den US-Präsidenten. Etwas anderes käme für ihn und seine Familie aber "nicht infrage".